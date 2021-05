El formato de torneo que pedirá Motagua en la asamblea de la Liga para el próximo torneo Apertura

En la próxima asamblea de la Liga Nacional que se desarrollará entre junio y julio de este año se confirmará si habrá cambio de formato para el próximo campeonato, mismo que tendrá muchas dificultades para iniciarse debido a los problemas financieros que atraviesan varios clubes debido a que juegan a puerta cerrada.

Para la dirigencia de Motagua, representada por medio del vicepresidente financiero, Juan Carlos Suazo, se debe cambiar formato de competencia. Se debe volver al formato donde se clasificaban únicamente cuatro equipos a semifinales para aumentar la calidad de los partidos.

“Este formato que tenemos nació por la pandemia y por la necesidad de reactivar el fútbol. Debemos de volver al formato anterior pero sin repechaje, con los cuatro primeros equipos clasificados y sin pentagonal porque eso puede suceder cosas como el caso de la UPN”, dijo Juan Carlos Suazo en declaraciones al programa “El Vuelo del Águila” en HRN.

Una de las preocupaciones que manejan las autoridades es que si para el próximo torneo todavía las autoridades de salud no dan el visto bueno para jugar con público los partidos, habrá mucha dificultad para algunos equipos que dependen mucho de taquillas.

“Si no se da eso (jugar con público) creo que será complicado el inicio, no sé cómo hará la Liga Nacional porque los dos campeonatos que hemos disputado han dejado golpeados a los equipos. Hay que hacer fuerza para que se tengan aficionados en los estadios como lo están haciendo México y El Salvador que no han parado y es importante tener ingresos”, reconoció “El Pollo” Suazo.

Luego agregó: “Esperemos que en el receso de junio se pueda lograr el objetivo y arrancar en el Apertura teniendo aficionados en los estadios en Honduras”, comentó.

Y es que el Real España intentó hacer un pilotaje pero Sinager no le autorizó porque el país en estos momentos vive momentos de alto contagio y los centros asistenciales están operando al límite de su capacidad.

“Si no se dio el pilotaje fue porque no tenían las autorizaciones y no sé porque se lanzaron sin paracaídas. Hay que respetar las leyes y sin un permiso de SINAGER no se puede hacer las cosas, ellos dan los permisos y no permite aficionados en los estadios”, reconoció Suazo.