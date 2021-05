'Potro' Gutiérrez y sus conclusiones: Los extranjeros, futuro de Buba, fichajes que vienen y el dardo a Mateo Yibrín

Sereno y sin apuros. Potro nos atiende en medio de la elaboración de un informe final que presentará a la junta directiva aurinegra en los próximos días sobre lo que pasó en el campeonato. Es consciente de lo que hizo bien y lo que dejaron de hacer después que Real España no haya clasificado a la final del torneo Clausura 2021 y sumar un nuevo campeonato sin éxitos.



Sin embargo Raúl Gutiérrez considera que su equipo ha dado saltos de calidad, que la plantilla no le ajustó, pero la forma en cómo enfrentaron a Olimpia y Motagua, los de mejor plantel en el país, le da una pauta de lo que puede hacer el siguiente torneo, donde acepta, no habrá 'peros ni excusas' que valgan para ganar un título



En una extensa charla con DIEZ, el mexicano se sinceró sobre los futbolistas que vencieron contrato y aunque desee que Luis "Buba" López continúe en su equipo, para él no existe los imprescindibles y no tiene temor en hacer uso del joven Michael Perelló para sustituirlo, tampoco ha tenido reparos en responder ante las consultas sobre Mateo Yibrín y sus ácidos ataques donde ha expresado no "más procesos" y para Gutiérrez, 'la gente que no le gusta los procesos es porque no tiene procesos en el cerebro'.

LA ENTREVISTA

¿Qué valoraciones hace de su trabajo en estos primeros meses dirigiendo a Real España en Honduras?

Han sido muy productivo estos cuatro meses, hemos estructurado un proyecto ganador, el club está en sintonía con lo que estamos tratando de implementar con Javi (Delgado) y estamos con el mismo rumbo que es que en la parte deportiva se ponga de acorde a su historia. Ha sido grato ver futbolistas con compromisos, que van mejorando en mayor o menor medida y nos deja con un buen panorama para lo que viene.

Dice que están implementando nuevas cosas en el club, ¿de qué trata ya que quizá mucho no saben?

El Sheriff podría empaparte más del tema. Puedo decirte que la organización es fundamental, hoy tenemos un gimnasio que no había y lo hemos hecho en tres meses, ese tipo de cosas son un ejemplo de lo que este club está aspirando. Las instalaciones mejoran igual que los procesos administrativos y bajo ese mismo contexto lo hacemos nosotros porque cuando la parte administrativa va bien junto a lo deportivo, el resultado será el éxito del proyecto. Estamos reajustando para que esto cambie esos tres-cuatro años donde no se aparecía en los primeros planos y aunque a la gente no le gusta, esto tiene su forma, su tiempo y vamos por buen camino aunque haya personas que piensen lo contrario.

Esa desesperación y frustración de la afición de cuatro años sin títulos y sin semifinales los hace creer que lo de ahora es un nuevo fracaso aunque exista un avance quedando a un paso de la final.

El hincha siempre tendrá el derecho de exigir. A él no le importa otra cosa que no sea ganar y ser campeón, pero los que estamos inmersos en este negocio del fútbol sabemos que todo tiene un tiempo, un trabajo, una forma y esa a veces no es tan rápida como uno quisiera; estos cuatro meses hemos forjado la máquina porque hemos tenido la confianza de nuestros directivos en este primer contacto que era el conocimiento del club, cómo se manejaba, pero soy de los que cree que cada club tiene una historia y una tradición por respetar, entonces era importante para mí rescatar esa competencia que no habíamos tenido y si en este proceso encontrábamos finales o título, sería increíble, pero no podíamos dejar de intentarlo y estamos tranquilos, no satisfechos porque queríamos ser campeones, pero nos esforzamos para que el próximo año (torneo) no tenga ningún tipo de peros para para hacerlo.

Real España quedó eliminado ante Motagua en lanzamientos de penal en las semifinales del torneo Clausura 2021

Entonces el próximo torneo no habrá ni peros ni excusas.

Sí, hoy quedó de manifiesto, el equipo se fue acomodando contra equipos con mayor presupuesto y en todos los partidos contra Olimpia y Motagua fueron altamente cerrados y se definieron por aspectos personales; entonces competir contra estos y luego ver que Olimpia le mete siete al Honduras Progreso tiene un valor agregado para una plantilla limitada como esta y es algo que vamos a procurar (mejorar) este período.

¿Le faltó plantilla? A veces daba la impresión que no tenía de dónde echar mano en el banco.

Es el desarrollo de la posición ideal. A veces necesito un volante por derecha que me desborde y tengo un volante por derecha que todos los tiros se mete hacia adentro, entonces no funciona para el equipo, por mucho que ese tipo sea de calidad porque acá trabajamos para el club y no la individualidad y eso la gente no lo entiende.

Esto no es como jugar FIFA, pones a los jugadores y hacen lo que mandas, aquí hay personas que afectan el trabajo de un conjunto y esa parte es labor del entrenador de hacerle ver lo que necesitamos y esto también lleva cierto proceso. Hay jugadores que ya comienzan a conocerme, es parte del juego y estamos contentos por lo mostrado, pero no satisfecho desde ningún punto de vista.

¿Ampliará la plantilla?

Estamos tratando de fortalecernos, siento que nos hizo falta un volante por derecha y estamos viendo tener otro delantero porque ahora que se me lesionó (Omar) Rosas lo que había eran muchachos buenos, pero son novatos y para los alcances que necesitamos, esa juventud debe estar bien acobijada con jugadores de experiencia.

Serán refuerzos puntuales entonces.

Está muy claro, tenemos bien estructurado el panorama. Nos estamos juntando con el presidente y Javi (Delgado) para darle una idea a todo esto y en la siguiente etapa pelear con todo, como lo hemos venido haciendo porque si algo mostramos fue ganas de hacer las cosas. El otro día forzamos el partido, perdimos en penales, pero teníamos ocho partidos sin ganar, lo hicimos y fue porque empujamos e hicimos más, ya en los penales no concretamos como debía ser porque esto no es de suerte. Hemos ido dando saltos de calidad y nos deja una buena ruta para encontrar en el siguiente semestre esas señales.

¿Llenara la última plaza de extranjero?

Sí, estamos viendo posibilidades, la experiencia que tuvimos este torneo tiene que ver con que fortalezcamos lo que necesitamos.

¿Tuvo una charla con Darixon Vuelto que terminó destrozado por su mal torneo y ese penal fallado?

Hablé un poquito con él, no era el momento, pero hablaré con él estos días y sino al regresar porque no hay mejor manera de calmar esto que el tiempo. Vuelto es un tipo de calidad, de carácter porque la vida del futbolista es el acierto y el error, es algo que deben ir aprendiendo, ahora le tocó este aprendizaje y sabe que tiene mi apoyo, él volverá más fuerte y preparado.

O sea que cuenta con él porque finalizó contrato.

Estamos analizando, hay varios que finalizaron contrato y entre la idea que tenemos es mantener esa base que trabajó estos meses, estamos en un proceso de elección porque quizá esto es lo queremos, pero no sabemos si él quiere irse, son situaciones para platicar.

Buba pretende irse al extranjero, finalizó contrato ¿cómo lo maneja?

Por lo que yo he tenido pláticas, Luis tiene esa disponibilidad de salir, nadie está a gusto en un lugar a la fuerza y está esa apertura para que intente buscar afuera o donde él quiera si es una propuesta seria, las puertas están abiertas.

¿Evalúa buscar nuevo arquero como plan B?

Todo eso se debe resolver antes que termine este mes para saber con qué plantilla contar. Hay futbolistas importantes y contar con ellos es bueno, pero no son imprescindibles, esto es fútbol y tenemos un (Michael) Perelló peleando, que quiere subir y por salud mental los jugadores que tengan una buena oferta podrían irse y los que tengan que seguir, tendrán que hacerlo.

¿Qué le gustó y qué no le gustó de la Liga Nacional?

Es complicado jugar dos veces a la semana porque te resta tiempo en todo sentido, pero los momentos que pasa todo el mundo obedecen a estos formatos, siempre afecta al entrenador ya que de por sí los torneos cortos son una bomba de tiempo, imagínate con doble jornada todas las semanas, ojalá se diera un margen más amplio.

Y hablar de arbitraje siempre es complicado, el otro día el muchacho (JP Montes) se avienta de cabeza y la toca con la mano y no nos pitan penal, son criterios que se deben estabilizar porque un árbitro marca una cosa y el otro, otra. Eso pasa por la preparación de los colegiados, ojalá les den mejor capacitación para evitar errores. Mi mensaje para los futbolistas es nada con los árbitros y estos tres meses mostramos estabilidad emocional con respecto a lo que había sido el año pasado que era de risa; amonestaciones por todos lados, expulsados y esa parte son cosas que la gente no se da cuenta, no se ven, pero los que estamos semana a semana insistiendo que nada con el árbitro, que debemos dedicarnos a lo nuestro, lo notamos y es algo en lo que crecimos.

¿Y lo que le gustó?

La competencia. Hay gente de aquí que lo ve de menos, pero hay que ir de visita a canchas como la de Honduras Progreso y eso hace el torneo difícil, eso a mí me sorprendió gratamente porque ves el profesionalismo que hay en todos y eso es bueno, futbolistas comprometidos en todo sentido y eso me ha gustado porque hace competente a una liga.

¿Cómo ve el formato y si cree que debe cambiarse?

Es de emergencia por cómo se dio este tiempo de pandemia, lo idóneo es que fuera todos contra todos, la fase final lo organicen de acuerdo a los costumbres de acá.

Al hacerse una autoanálisis, ¿en qué considera que falló como entrenador del Real España?

Fue un proceso de conocimiento del equipo hacia sus adentros y a cada individuo del club, creo que dimos saltos de calidad que me dejan satisfechos. Siempre el trabajo del entrenador tiene mucho que ver con el trato a las personas y los futbolistas han sido muy receptivos a todo eso.

Vi que publicaban la productividad que tuvimos como DT, pero no todo lo que se contabiliza es importante, eso marcaría una baja en productividad, pero terminamos en primer lugar de grupos que no se lograba en tres años, peleamos juegos importantes con los grandes y no hubo diferencia futbolística; como entrenador hay cosas en que crecer, es aprendizaje constante. Debo mejorar porque hemos entrenado la parte de táctica fija desde que llegué y salvo un juego de visita, ante Vida, encontramos esa fuerza que quiero y debo seguir insistiendo porque teniendo futbolistas con tan buen pie hay que inyectarles un poquito de convicción, estoy contento porque de momento los resultados nos avalan, pero yo quiero ser campeón aquí.

Mateo Yibrín es un presidente vitalicio del club, sus empresas aportan plata al club, y es una figura con mucha influencia, pero ¿cómo toma sus cuestionamientos en redes sociales sobre todo en este último donde pedía no más procesos?

O apoyas a Rea España o no lo apoyas. En eso se traduce eso. Él está en su derecho de opinión, se le respeta y nada más. Lo que sí creo que cuatro campeonatos en veinte años (...) creo que no deberíamos de hablar nada en absoluto, lo respeto, pero eres hincha o no lo eres.

¿Le gustaría sentarse y conversar con él?

No, para eso tengo a míster Elías y míster Fuad que son los que saben de esto y por eso platico con ellos.

¿Y si un día se lo encuentra y lo saluda, qué le diría?

Si me saluda (...) porque generalmente así sucede (...) si es que me saluda (dice dudoso), pues normal, cómo te digo, en esta situación somos gente de fútbol, él tiene una postura, no conoce el día a día y no se da cuenta de muchas cosas y cada quien vive sus realidad. En ese sentido son cosas que es parte del show y ya viste lo que pienso del hincha, entonces no pasa absolutamente nada con esto, se respeta su opinión como hincha... si quiere que le vaya bien al equipo... pero de pensar como hincha a hacerlo como presidente, algún tramo muy, muy grande hay, por eso me quedo con míster Elías y míster Fuad.

¿La pretemporada cómo la planifica?

Pensamos darles lo que resta del mes y una semana más probablemnte, estamos viendo los inicios del siguiente torneo que son fundamentales para la planificación y en ese aproximado estamos analizando cómo viene todo. Ahora termino de entrar informes y cerrar todo.

¿Va de vacaciones a su país o se mantiene?

Tengo que entregar un informe final, ya después analizar con la familia qué sigue.

¿Su continuidad está segura por lo que percibo?

Tengo contrato por medio años más... Qué te digo, la gente que no le gusta los procesos es porque no tiene procesos en el cerebro.

LA EVALUACIÓN DEL POTRO PARA SUS TRES EXTRANJEROS

- FRANCO FLORES

El hándicap en contra era ponerlo lo antes posible, es un buen jugador, pero tenía mucho tiempo de no jugar, fue una complicación, pero el tipo la fue librando con trabajo y su manera de ser y al final fue encontrando un buen nivel que le permitió competir.

RAMIRO ROCCA

Ha tenido rachas que tienen los jugadores y son entendibles, él se vino de competencia (de Guatemala) a integrarse con nosotros con una semana de vacaciones. Son condiciones que la gente que está de este lado sabemos que hay un punto donde el rendimiento, por mucho que cuide sus curvas, siempre baja y le tocó en la ultima parte del torneo, pero con la pretemporada que vamos a tener el tipo se va a convertir en un mejor referente.

OMAR ROSAS

Estamos contentos con él, sufre esa fractura en un entrenamiento en la mandíbula y en el momento que más necesitamos la parte ofensiva, pero él ya mostró lo que es capaz de hacer.