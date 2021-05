Motagua, por romper el malefico ante el Olimpia de Troglio y buscar la finalísima

A veces el fútbol es justo y en otras ocasiones no lo es, esta vez sí lo fue y ha premiado a los más sobresalientes. Los dos mejores equipos del Clausura-2021 están peleando palmo a palmo por el título, así como pelearon en el Grupo B por el liderato, ahora lo harán por la corona.

Motagua y Olimpia se citan en la ida de la final de liguilla este domingo a las 6:00 de la tarde en el estadio Nacional, donde los de Pedro Troglio querrán ganar la serie para así coronarse de forma automática como campeonísimo.

Por su parte, los azules, dirigidos técnicamente por Diego Vázquez, querrán ganar esta eliminatoria para así forzar una más y disputar ambos la finalísima y definir ahí el campeón del Clausura-2021.

Será un encuentro de dientes apretados, con los dos elencos que mejor hicieron las cosas en el campeonato, pero esta historia es otra, es un clásico donde cualquier cosa puede pasar.

Para este encuentro los azules tienen dos bajas muy sensibles. Marco Tulio Vega y Cristopher Meléndez, jugadores que venían siendo titulares, no estarán en este choque de ida después de salir lesionados en la vuelta de semifinales frente al Real España. Olimpia llega completo.

- Diego Vázquez calienta la ida -

Como es habitual en el timonel del ciclón azul, Diego Vázquez, ha calentado la previa del choque al asegurar que el Olimpia, de coronarse campeón no será tricampeón, sino que bicampeón, esto por aquello que se suspendió el torneo de la pandemia.

"Estamos cerca con el zorro porque no quieren contar el torneo del Covid-19 (Clausura 2020) y hacen como no existió… También escucho que dicen bicampeón. ¿Y el torneo del Covid se lo llevó el tren fantasma? En ese torneo nosotros ganamos los dos clásicos. Esa es demagogia a favor y en contra, si a nosotros no nos cuentan el torneo del Covid-19, tampoco que se lo cuenten a Olimpia como bicampeón si hubo un torneo en el medio", dijo Vázquez Castro.

Luego añadió: "Con respecto a Pedro Troglio hay que aceptar que ha hecho las cosas bien, es un gran técnico que dirigió en primera en Argentina, tiene el respeto nuestro, se lo he dicho a él, pero hay cosas que son extra cancha que no tienen nada que ver en este caso con el cuerpo técnico. Hay que reconocer el mérito de Pedro, no hay duda, se lo dije cuando venció al América en México ya que no es una tarea sencilla, entonces, en ese aspecto estamos bien. Ya hay otros detalles que él no acepta pero debería de aceptarlas porque son de su equipo y no se manejan de manera correcta".

Y es que Diego Vázquez le tiene sumo respeto a su homólogo y compatriota Pedro Troglio, pues este último le ha tomado la medida desde su llegada en junio de 2019. De 12 encuentros entre ambos, siete han sido triunfos 'troglistas' por tres empates y nada más dos ganes azules.

Cabe destacar que esta será la segunda final de liguilla que ambos pelearán, la pasada del Apertura-2020 fue ganada por el Olimpia de Pedro Troglio, boleto que le ayudó para pujar por una finalísima y ganarla a la postre al Marathón de Héctor Vargas. Todo está listo y que ruede el balón...

Probables alineaciones

Motagua: Jonathan Rougier; Marcelo Santos, Marcelo Pereira, Juan Pablo Montes, Omar Elvir; Juan Delgado, Walter Martínez, Matías Galvaliz, Kevin López; Roberto Moreira y Gonzalo Klusener.

Olimpia: Edrick Menjívar; Maylor Núñez, Elvin Casildo, Johnny Leverón, Ever Alvarado; German Mejía, Deybi Flores, Edwin Rodríguez, Michaell Chirinos; Yustin Arboleda y Jerry Bengtson.

FICHA DEL PARTIDO

Juego: Motagua vs Olimpia

Razón: Ida de semifinales de liguilla

Estadio: Nacional, Tegucigalpa

Hora: 6:00 pm

Árbitro: Armando Castro