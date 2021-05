Julián, el hermano menor de Solani Solano, que ansía triunfar con el Pachuca de México

Para lograr tus sueños debes luchar contra la adversidad y esforzarte cada día en tu trabajo como si fuera el último, ya que esto traerá recompensa cuando menos te lo esperes.



Así sucedió con José Julián Martínez Solano, quien al igual que su hermano mayor, Edwin Solani, ha sufrido en sus inicios en el fútbol, el cual le ha sacado de su hogar en la Colonia Ponce de La Ceiba y le llevará a México para poder mostrar de que está hecho.



Tiene 17 años, es lateral y volante izquierdo y según comentan sus entrenadores, tiene una proyección a tener en cuenta. En las visorías realizadas en San Pedro Sulaz por el club azteca, Pachuca, Julián destacó y fue seleccionado junto a otros cuatro elementos nacionales para viajar a Hidalgo y probarse en las categorías menores de los Tuzos.



“Empecé en Bucanero, mi entrenador trabajaba en COPECO. Recuerdo que yo desde mi casa caminaba una hora o más para ir entrenar, pero todo lo vi como un sacrificio, pues uno cuando quiere y hace las cosas consigue muchas oportunidades. Siempre 'rigiaba' en mi colonia con los grandes. Ya un poquito más tarde cuando tenía 12 años llegué a Victoria, ahí empecé a jugar y aprendí bastantes cosas, desde entonces he estado luchando en el fútbol", inició contando Solano.

Julian Solano (derecha) milita en GSM Sport Club de San Pedro Sula,

“En La Ceiba vivía con mi mamá, donde estuve en un semillero que tenía Olimpia en la ciudad. Tiempo después, mi hermano de parte de mi padre, me platicó del proyecto de la academia GSM Sport Club en San Pedro Sula y me agradó bastante, entonces me vine y me han tomado bastante en cuenta y se ha dado todo de buena manera”, relata Julián.



El hermano del futbolista de Marathón nunca ha estado en una reserva especial de algún equipo de Liga Nacional, sin embargo, se las ha arreglado para ser seleccionado nacional.

"Soy seleccionado Sub-18 y estoy en el centro piloto de La Ceiba y hemos estado teniendo amistosos”, dijo a DIEZ.

Julián confesó que ser elegido para probarse en la Sub-20 del Pachuca fue algo inesperado, pues sus errores en el pasado le han condicionado y su vida ha sido más complicada de lo que alguna vez pensó, pero a pesar de ello, su sacrificio es constante, y finalmente ha sido recompensado por ello.



“Sin embargo, como a cada persona le sucede, he tomado malas decisiones, siempre pienso en ello. Mi proceso futbolístico en el que estoy he aguantado hambre, me levanto y no tengo nada en el estómago, soy un jugador que siempre se sacrifica para salir adelante.

Esta oportunidad que me salió en Pachuca solo toca aprovecharla y dar lo mejor de mí. La verdad es que nunca creí que iba a ser elegido, siempre soñé con salir del país y disfrutar con el fútbol, pero esto me tomó de sorpresa, pero bueno, las chances siempre llegan así”, comentó.

Solani suele aconsejar a Julián como todo hermano mayor, pues desea que el cipote de 17 años no tenga que atravesar etapas duras como las que pasó él en su juventud.



“Siempre he tenido una buena relación con mi hermano Solani, él me ha enseñado bastante con sus consejos, todo lo que él sufrió antes de llegar al Marathón y los momentos difíciles que atravesó para que yo pueda tomar nota de eso y no fracasar. Solani siempre me pregunta que es lo que yo quiero, su prioridad es que elija estar donde esté más cómodo”.

Edwin Solani Solano es uno de los mejores jugadores del Marathón. La afición le tiene un cariño inmensa y ha sido seleccionado nacional en el actual proceso de Fabián Coito.

Para cerrar, Martínez Solano recordó sonrientemente su convivencia con Edwin, con quien suele potrear cuando este llega a visitarle en su hogar. Confesó quien ganaría en duelo entre ambos dentro del terreno de juego.



“Cuando vamos a la casa nos ponemos a dominar y convivimos cuando está de vacaciones. Él me dice que se siente bien en Marathón y que desea seguir, pero cuando salga una oportunidad pienso que él va a salir. En un 1 vs 1 contra Solani yo ganaría, soy fuerte en el marcaje y meto bastante pierna, pero él es más rápido”, concluyó.