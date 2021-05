Motagua toma una leve ventaja en la final de liguilla ante Olimpia en un juego accidentado

En un partido accidentado y donde el árbitro Armando Castro fue el gran protagonista, Motagua derrotó 2-1 al Olimpia en la ida de la final de la liguilla del Clausura-2021 con goles de Roberto Moreira y Josué Villafranca, ambos de penales.

Los azules perdonaron a los merengues, que jugaron 13 minutos con nueve jugadores por expulsiones de Elvin Casildo y Edwin Rodríguez y unos minutos con ocho, ya que Deybi Flores también se hizo extrañar.

El partido fue trepidante y caliente, como se esperaba; era un clásico y nadie quería perder. Penales, faltas arteras, expulsiones y agarrones, fue un emocionante juego donde no se definió absolutamente nada pese a la leve ventaja de los azules.

Motagua da un paso hacia el "título" de la liguilla y así forzar una finalísima ante el mismo Olimpia que fue el líder de las vueltas. Los de Diego Vázquez, además, rompen el pánico escénico frente al club de Pedro Troglio, ya que acumulaban siete juegos sin vencer a los albos.

- Un partido trepidante lleno de polémica -

Motagua fue por poco mejor en el encuentro, comenzó a proponer mejor futbol desde el primer minuto a base de la velocidad que imprimía el velocista "Muma" Fernández, que volvió a ser un dolor de cabeza para la defensiva olimpista. No lo detenían.

Los primeros minutos fueron intensos, ya habían llegadas, pero fue al 9' cuando comenzó el show arbitral, aunque hay que decir que en algunas acertó y en otras erró el colegiado Armando Castro. El juez central pitó penal luego de un agarrón de Marcelo Santos contra Deybi Flores, la pena máxima fue errada por Jerry Bengtson en tremenda tapada de Jonathan Rougier.



El cotejo se comenzaba a calentar, en el medio campo se daban con todo y a "Muma" Fernández lo agarraban como piñata, no lo podían detener. Al 14' los azules pidieron un penal por mano de Deybi Flores en el área pero Castro sancionó carga contra el jugador producida por Wesly Decas.



Al 28' Gonzalo Klusener aproximó luego de un mortífero cabezazo que estrelló en el travesaño y el gol estaba caliente, pero iba a llegar mediante penal. Carlos Fernández entró como un ladrón al área y Johnny Leverón lo cruzó, ocasionando una clara infracción que se sancionó con total normalidad. Gol de Roberto Moreira al engañar a Edrick Menjívar y se ponía 1-0 la contienda.



En la etapa de complemento la situación fue más caliente, pero antes de lo más polémico, Jerry Bengtson decretó el empate parcial luego de una hermosa jugada donde German Mejía robó el balón en una salida motagüense, sirvió a Michaell Chirinos y este mandó un rezago donde Jerry Bengtson solamente llegó a cerrar la pinza ante el acoso de la defensa. Era el 1-1.



Diego Vázquez quiso arriesgar y mandó todo al campo. Hizo ingresar a Iván López, quien consiguió una expulsión en su primer minuto en el campo. Elvin Oliva le cometió una artera falta; le dejó la pierna en el cuello y Armando Castro no dudó en echarlo y Olimpia quedó con 10 hombres, eso al 71' y al 77' el árbitro falló, pues Marcelo Santos fingió una falta de Edwin Rodríguez y como ya estaba amonestado, recibió la segunda amarilla y lo echaron del torneo. Olimpia ya estaba con nueve.



Motagua arriesgó y aunque lo hizo con cierto temor consiguió una pena máxima más. Óscar García, que ya estaba en el campo, ingresó al área melenuda y German Mejía se lo bajó; claro penal sancionado que fue canjeado por gol por Josué Villafranca al 90'. Y luego de eso se vino el zafarrancho.



Deybi Flores, luego de codazo contra el mismo Óscar García, se fue expulsado ya que tenía cartulina amarilla y el técnico olimpista Pedro Troglio se descontroló. El sudamericano entró al área e increpó al juez central Armando Castro de forma enfurecida, toda la banca olimpista se enojó y comenzaron a acosar a los árbitros pero el resultado no se iba a mover más.

Motagua ganó la ida 2-1 y toma una leve ventaja de cara a la vuelta donde el Olimpia de Pedro Troglio entrará con sangre en el ojo. El choque de vuelta de la final de liguilla será en el mismo estadio Nacional el miércoles 19 de mayo a las 7:00 de la noche.

FICHA TÉCNICA DEL MOTAGUA - OLIMPIA



- Final de ida de la liguilla del Clausura-2021 jugado en el estadio Nacional, Tegucigalpa -



(1) MOTAGUA - Jonathan Rougier; Marcelo Pereira, Juan Pablo Montes, Marcelo Santos, Juan Delgado, Héctor Castellanos, Wesly Decas, Carlos Fernández, Matías Galvaliz; Roberto Moreira y Gonzalo Klusener.



Suplentes: Marlon Licona, Fabricio Galindo, Diego Rodríguez, Omar Elvir, Reinieri Mayorquín, Jessé Moncada, Walter Martínez, Óscar García, Bayron Méndez, Iván López, Kevin López, Josué Villafranca.



DT: Diego Vázquez (ARG)



Cambios:

Minuto 67: Walter Martínez por Matías Galvaliz

Minuto 70: Iván López por Gonzalo Klusener

Minuto 77: Josué Villafranca por Roberto Moreira

Minuto 77: Kevin López por Carlos Fernández

Minuto 77: Óscar García por Héctor Castellanos



Goles: Roberto Moreira (35'), Josué Villafranca (90')



Tarjetas amarillas: Héctor Castellanos.



Tarjetas rojas: No hubo.



(1) OLIMPIA - Edrick Menjívar; Maylor Núñez, Elvin Casildo, Johnny Leverón, Ever Alvarado; German Mejía, Deybi Flores, Edwin Rodríguez, Michaell Chirinos; Yustin Arboleda y Jerry Bengtson.



Suplentes: Rafael Zúniga, Brayan Beckeles, José García, Jonathan Paz, Samuel Córdova, Mayron Flores, Marvin Bernárdez, José Mario Pinto, Jorge Álvarez, Ezequiel Aguirre, Diego Reyes, Eddie Hernández.



DT: Pedro Troglio (ARG)



Cambios:

Minuto 46: José García por Ever Alvarado.

Minuto 73: Jonathan Paz por Jerry Bengtson

Minuto 83: Mayron Flores por Michaell Chirinos

Minuto 87: Eddie Hernández por Yustin Arboleda



Goles: Jerry Bengtson (56')



Tarjetas amarillas: Ever Alvarado, Edwin Rodríguez, Deybi Flores, Yustin Arboleda.



Tarjetas rojas: Elvin Casildo 72', Edwin Rodríguez 77', Deybi Flores (90')





Árbitro: Armando Castro