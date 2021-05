Pedro Troglio explota contra Diego Vázquez en conferencia de prensa: "Me chupa un huev... bicampeón"

¡Alta tensión! El entrenador del Olimpia, Pedro Troglio, explotó este domingo en conferencia de prensa contra Diego Vázquez tras el encuentro de ida sucedido en derrota 2-1 en el Estadio Nacional.

El DT sudamericano de los albos cuestionó el hecho de que Armando Castro no haya sancionado jugadas claves, además puso en vilo las expulsiones, según él, ante las constantes declaraciones de Vázquez para presionar a los árbitros.

En sus primeras palabras dijo que "estoy conforme con lo que hizo el equipo, salvo el penal no nos crearon ninguna situación de gol cuando teníamos nueve hombres. Se nos fue un partido que estaba controlado y que no nos dieron un penal; espero que muestren este penal que no cobraron con nosotros".

Lo cierto es que con la expulsión de Deiby Flores en el tramo final del partido, Pedro Troglio saltó del banquillo a reclamarle a la cuarteta, sus jugadores tuvieron que controlarlo. Esta fue una de las interrogantes en conferencia de prensa, del porqué había reaccionado así.

En su respuesta fue claro en que "yo no tengo nada en contra de nadie, soy un ser humano y reacciono como todos, yo no soy maestro de nada, vengo de la calle y no tengo nada de cultura. No voy a controlar a nadie, soy un entrenador de fútbol y soy un loco, no me importa nada".

"Esta misma pregunta misma pregunta se la tienes que hacer a Diego Vázquez y se tiene que callar la boca. Ustedes no le dicen nada y vienen -ja, ja, ja- tienen unas ganas que hable. Sin embargo, a mí me dicen que tengo que controlarme, yo no tengo que controlar a nadie", añadió.

Para Troglio hay que marcar equilibrio en todo lo que se hace. "No es así, pregúntenle a él por qué habla tanto porque también descontrola el partido, los árbitros y a todos. Vamos a ser justos con todos, yo siempre me callo la boca, me aguanto todas las pelotudeces que hablan, todas las que hablan, -que bicampeón- me chupa un huevo bicampeón, a mí qué me importa, no me interesa tri, cuatri, nada..."

"Me preguntan por qué reaccionó así, es porque tengo 40 años en el fútbol, porque soy de la calle y porque soy un loco de mierda", agregó.

Sobre el análisis del partido dejó en claro que "el primer tiempo fue parejo, con un penal para cada lado, nosotros no lo concretamos, pero ellos si. El segundo tiempo fue totalmente nuestro hasta el árbitro nos cobró el penal del 2-1, uno que hacen con terrible mano".

¿Qué hay de las expulsiones? "Después se degeneró el partido con la expulsión. La de Elvin Casildo pudo estar bien, pero hay situaciones tomadas de distintas maneras, hay dos faltas de Decas muy fuertes y no son para amarillas, sin embargo, para nosotros hubo mucha predisposición.

Finalmente, cerró en que "lo bueno que saco de esto es que gracias a Dios, Diego no va hablar en toda la semana, están haciendo mucho, lo tengo que reconocer. Están dirigiendo bajo esta presión de todo el día escuchar hablar a una persona que no para de hablar del arbitraje; lo bueno que esta semana, hasta el miércoles es factible que no hable. Eso nos viene bien a todos.