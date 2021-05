Pedro Troglio: ''Mis amigos y mi familia no necesitan explicaciones y a mis enemigos no me interesa dárselas''

Con la cabeza más calmada y reconociendo que se equivocó, Pedro Troglio pidió disculpas a los aficionados y directiva de Olimpia por sus polémicas declaraciones tras caer contra Motagua en la ida de la final de liguilla (2-1).

Así ingresó Troglio al campo para reclamarle a Armando Castro

''Mis amigos y mi familia no necesitan explicaciones y a mis enemigos no me interesa dárselas. Perdón a la gente de Olimpia, hinchas, dirigentes y jugadores por mi reacción en la conferencia. Con todo y juntos en la final'', expresó el entrenador de los albos a primera hora de este lunes, en su cuenta de Twitter.

Y es que Troglio perdió los estribos. Durante el partido, tras la expulsión de Deiby Flores que dejaba a los blancos con ocho futbolistas, el técnico invadió el terreno de juego y se le quería ir encima a Armando Castro, pues no estaba de acuerdo con las decisiones del árbitro central.

Más tarde en la rueda de prensa estaba caliente y atacó a su colega Diego Vázquez, ya que considera que el timonel de las águilas presiona a los silbantes del fútbol hondureño.

''Se nos fue un partido que teníamos controlado y no nos dieron un penal; espero que muestren este penal que no nos cobraron. Yo no tengo nada en contra nadie y reacciono como todos, yo no soy maestro de nada, yo vengo de la calle y no tengo nada de cultura. No voy a controlar a nadie, soy un entrenador de fútbol y un loco, no me importa nada'', comenzó diciendo el DT de Olimpia.

Diego Vázquez no se calle y le responde a Troglio

''Esa misma pregunta se la tienen que hacer a Diego Vázquez y se tiene que callar la boca. Ustedes no le dicen nada y vienen con ganas de que hable. Sin embargo, a mí me dicen que tengo que controlarme... pregúntenle a él por qué habla tanto, por qué descontrola el partido, los árbitros y a todos. Yo siempre me callo la boca, me aguanto todas las pelotudeces que hablan, que bicampeón, tri... me chupa un huevo, a mí qué me importa'', soltaba Troglio.

''Me preguntan por qué reaccionó así, es porque tengo 40 años en el fútbol, soy de la calle y porque soy un loco de mie***'', expresó el argentino.

Cabe mencionar que en el acta arbitral de Armando Castro no aparece el incidente de Troglio dentro del campo. Pese a que el entrenador estaba furioso con el juez, éste no lo expulsó. Pedro podrá estar en el partido de vuelta del próximo miércoles.