Final bajo fuego: Diego Vázquez rompió maleficios contra Olimpia y Pedro Troglio; Roberto Moreira llegó a 50 goles

Olimpia y Motagua arrancaron a tope la final del liguilla del Torneo Clausura 2021 de Liga Nacional; Leones y Águilas protagonizaron un intenso y polémico primer encuentro en el que los azules lograron una ligera ventaja gracias al gol de Josúe Villafranca vía lanzamiento penal en las postrimerías del encuentro.



Gracias a la victoria, Diego Vázquez rompió dos maleficios: Vencer a Olimpia después de 7 partidos (6 partidos por liga; 1 por Concacaf) y por fin superar a Pedro Troglio en el Estadio Nacional de Tegucigalpa. Motagua no derrotaba a su acérrimo rival desde el 14 de marzo de 2020.

Diego Vázquez ganó su tercer partido ante Pedro Troglio; Motagua toma ventaja en la final de liguilla De esta manera Vázquez, en su partido 320 en Liga Nacional, le ganó su 3er partido -de 13- al DT de Olimpia y por primera vez desde la llegada del "Rulo" tiene la ventaja en el marcador global de una serie ya que en la final anterior (Final liguilla Apertura 2020) estuvo en desventaja tras perder el partido de ida.

La serie histórica ahora indica que Motagua ganó su partido 58 -de 258- de la rivalidad. Blancos y Azules se han enfrentado ahora en 258 oportunidades con saldo a favor de Olimpia de 96 ganados, mientras se firmaron 104 empates y termina con las ya mencionadas 58 victorias del Ciclón.



Los expulsados Deiby Flores, Elvin Casildo y Edwin Rodríguez no podrán estar en el partido de vuelta ya que salieron expulsados; para Flores fue la cuarta ocasión en la que vio la cartulina roja en juego de Liga Nacional, mientras que para Casildo fue la segunda. Rodríguez no terminó un partido por expulsión por primera vez en su carrera.

Pedro Troglio perdió el control y le reclamó enfurecido al central Armando Castro Los goleadores de la noche también mejoraron su registros; Roberto Moreira, que ya es el máximo anotador extranjero en la historia de Motagua por Liga Nacional, alcanzó los 50 goles en el certamen doméstico; mientras que Jerry Bengtson alcanzó su gol 124 en la liga y sigue acrecentando su leyenda como uno de los máximos goleadores históricos de nuestro campeonato. Por su parte, Josúe Villfranca llegó a su 11va anotación.

La final de liguilla se definirá el próximo miércoles a las 7:00 pm cuando Olimpia y Motagua se vean nuevamente las caras; las águilas llegan con ventaja, pero deberán mantener o mejorar el resultado si quieren forzar una gran final. En la cueva del León el objetivo es claro: Ganar y dar la vuelta otra vez como campéon de Honduras.



Troglio v Diego, la rivalidad sigue creciendo:



- 13 partidos jugados

- 7 victorias Olimpia

- 3 empates

- 3 victorias Motagua

- 18 goles a favor Olimpia

- 12 goles a favor Motagua



Olimpia y Motagua, la serie histórica:



- 258 partidos jugados

- 96 victorias Olimpia

- 104 empates

- 58 victorias Motagua

- 279 goles anotados por Olimpia

- 213 goles anotados por Motagua