Polémica y debate: La frase de Diego Vázquez que comenzó a sacar del partido a Pedro Troglio

La calentura y polémicas de los clásicos capitalinos se volvió a convertir en uno de los episodios que llamaron la atención en el duelo de ida de la final de la liguilla del torneo Clausura de la Liga Nacional.

El punto de arranque de este capitulo se dio desde el pasado viernes, donde el técnico del Motagua, Diego Vázquez, en exclusiva a Diario Diez, abrió el debate con su declaraciones en caso que el Olimpia ganara la serie.

"Si nos derrotan serían bicampeones, no tri, que no se pongan títulos y palabras extras que no van", comentó el timonel azul.

De parte del Olimpia no hubo referencias al tema y se llegó al duelo del clásico sin dar declaraciones, pero la calentura no se elevó con el paso de los minutos y ciertas acciones en el partido, donde el árbitro no estuvo fino en sus decisiones.

Arrancó el partido y las acciones comenzaron a marcarse desde el punto penal, donde Olimpia tuvo la oportunidad de irse arriba en el marcador, pero Jerry Bengtson no pudo y Rougier le ganó el duelo.

Motagua si aprovechó desde el mismo punto, donde Roberto Moreira venció a Menjívar y los azules comenzaban ganando el duelo.

Los reclamos para el árbitro Armando Castro se mantuvieron desde la primera parte el encuentro, pero con mayor calentura en la segunda parte.

LLEGARON LAS EXPULSIONES Y TEMPERATURA SE SUBIÓ

La primera baja en el Olimpia se dio a los 71 minutos, luego de la expulsión de su defensor Elvin Casildo, quien no calculó bien la acción, golpeó fuertemente a Iván "Chino" López y fue extrañado del terreno de juego.

Pedro Troglio se vio obligado a replantear el encuentro al quedarse con un hombre menos, pero rápidamente a los 77 minutos sufrió otro duro golpe con la expulsión de Edwin Rodríguez, acción que es muy discutida, donde no comete falta a Marcelo Santos, pero recibió la segunda amarilla y tuvo que ser excluido del encuentro.

Con dos hombres menos en el partido y con 13 minutos por disputar, el Motagua se fue en búsqueda del partido y en una acción en velocidad, la zaga merengue cometió una falta penal y los azules se fueron arriba en el marcador 2-1. 4

La calentura y explosión del banco merengue llegó en el tiempo extra del partido, cuando se da la expulsión de Deiby Flores, fue en se momento que el cuerpo técnico de los albos ingresó al terreno de juego muy molesto con el árbitro y tuvo que ser detenido por sus futbolistas, ya que quería increpar a Armando Castro.

TROGLIO VOLVIÓ A REACCIONAR MOLESTO EN LA CONFERENCIA

El momento de atender a los medios de comunicación llegó y pese a su malestar al final del partido, el técnico del Olimpia, Pedro Troglio, se presentó a la conferencia de prensa, donde no terminó la misma y se levantó muy molesto.

Fue ahí donde comentó sobre las declaraciones que había dado el pasado viernes Diego Vázquez. "No es así, pregúntenle a él por qué habla tanto porque también descontrola el partido, los árbitros y a todos. Vamos a ser justos con todos, yo siempre me callo la boca, me aguanto todas las pelotudeces que hablan, todas las que hablan, que bicampeón me chupa un huevo bicampeón, a mí qué me importa, no me interesa tri, cuatri, nada..."

Luego de las declaraciones del timonel del Olimpia, el turno llegó para Diego Vázquez, quien dispará contra Troglio: "Es un cara dura ¿y todas las veces que lo han ayudado?".

EL TIMONEL MERENGUE NO FUE INCERTADO EN EL ACTA ARBITRAL

Tras la expulsión de Deiby, el técnico Pedro Troglio ingresó al campo para reclamar al a Castro. Los jugadores tuvieron que controlarlo. Armando Castro no lo expulsó ni lo insertó en el informe arbitral.

"Este partido finalizó a las 8:08pm debido que al momento de la expulsión del jugador Deiby Flores (90+3) ingresó cuerpo técnico y jugadores suplentes del club Olimpia retardando la reanudación del juego", cerró el escrito.

Esta situación no podría pasar por alto para la Comisión de Disciplina, quienes si podrían castigar de oficio al técnico Pedro Troglio, luego de observar los vídeos en la que ingresa a la cancha para intentar increpar al árbitro.

MOMENTO DE REFLEXIÓN Y DISPULPAS EN LAS REDES

Pasadas las horas después de tanta adrenalina y calentura del partido, el técnico del Olimpia, Pedro Troglio, aprovechó sus redes sociales para referirse a los hechos ocurridos al finalizar el partido ante Motagua.

''Mis amigos y mi familia no necesitan explicaciones y a mis enemigos no me interesa dárselas. Perdón a la gente de Olimpia, hinchas, dirigentes y jugadores por mi reacción en la conferencia. Con todo y juntos en la final", dijo el timonel argentino.

Pedro Troglio recibió el apoyo de muchos reconocidos periodistas argentinos a los que les expresó su cariño.