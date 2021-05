Controversia de Omar Leiva sobre del porqué Pedro Troglio no apareció en el acta tras el Motagua-Olimpia

Un día después el encuentro de ida por la final entre Motagua y Olimpia, el juego sigue siendo tema de debate tras las expulsiones, calentura de Pedro Troglio y mal juicio del réferi encargado del partido, Armando Castro.

El exábitro FIFA, Omar Leiva, concedió una entrevista para "Fútbol de Honduras" atizando contra la directiva de la Comisión de Arbitraje, y además, destapó un incidente que ocurrió en el 2015 cuando todavía dirigía en el fútbol hondureño.

"Me duele decir lo que voy a decir, pero Armando Castro está en esa final por compromisos que tiene con el presidente de la Comisión de Arbitraje, el ingeniero Óscar Velásquez. Él es un buen tipo, tengo buen concepto de él, pero son negociaciones internas que se hacen en el fútbol hondureño", comenzó diciendo.

¿No se nombran árbitros por capacidad?, se le consultó... "Por la actual Comisión de Arbitraje no lo están haciendo y te lo digo con fundamento, no quiero entrar en polémica porque tiene que ver con lo que yo anuncié en Honduras, pero Armando Castro es el Presidente Asociación de Árbitros de Honduras, Velázquez de la Comisión y fue Armando quien gestionó para que él lo fuese, consiguió los votos y participó en la campaña. Creo que él están pagando con ese premio lo que Armando hizo. Me duele decirlo, es un buen tipo, pero así se maneja el fútbol en Honduras".

Para Leiva, Armando Castro no era el hombre indicado para encargarse de dicho partido. "Yo pienso que en esa final tuvo que haber estado Óscar Moncada, Melvin Matamorros o Said Martínez. No fue la mejor elección".

"Estuve en seis grandes finales y cualquier árbitro se puede equipo, pero queda el malestar que hay árbitros para ese partido. Él no estaba para ese tipo de partido, Motagua-Olimpia es una bomba de tiempo, en un abrir y cerrar de ojos pasa todo lo que pasó. A Moncada no le hacen eso, saben (los futbolistas) que si lo hacen, es más bravo", agregó.



UNA LLAMADA PARA CAMBIAR LAS COSAS

Después del juego se conoció el acta arbitral en donde se hizo mención del porqué de las expulsiones, pero en ningún momento apareció el nombre de Pedro Troglio tras haber ingresado al terreno de juego para reclamar, salvo "el cuerpo técnico" en conjunto. (Lee la nota aquí)

Leiva cree que "por la experiencia que tuve entre el 2007 hasta el 2019, te puedo asegurar que alguien lo llamó para que no lo insertaran, te lo puedo firmar".

Finalmente, terminó recordando un suceso hace seis años en donde dejó de dirigir como cuatro partidos por haber sido puntual en una decisión durante un encuentro entre Olimpia y Motagua.

"Yo te aseguro que algún directivo de la Comisión de Arbitraje lo llamó para que no lo insertaran. La comisión de arbitraje me castigó por hacer lo correcto contra un equipo grande; al día siguiente me llamaron y me dijeron -es verdad que en el reglamento está, pero eso no se hace porque es un equipo grande- Yo agarré el reglamento, se lo puse en la mesa y les dije -arranquen la página donde dice que el portero no se puede adelante", confesó.

Omar Leiva dejó hacerse a un lado del arbitraje después de revelar una serie de irregularidades contra equipos y árbitros, incluyendo sobornos, que hasta el momento no han sido veladas un juico.