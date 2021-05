Motagua está claro en su postura. El club azul ha alzado la voz mediante Eddy Atala y aducen que esperan castigos por parte de la Comisión de Disciplina para el cuerpo técnico del Olimpia.

El directivo del Motagua asegura que la Comisión tiene una "papa caliente" pues Armando Castro, árbitro del partido que jugaron ante Olimpia, no incrustó lo que realmente pasó en el duelo entre azules y blancos.

"Estamos contentos con el resultado, no ha sido fácil jugar contra Olimpia, no habíamos podido ganar un partido, pudimos empatar algunos y después los perdimos, y haber ganado fue muy importante para las aspiraciones para forzar una gran final", comenzó diciendo en los micrófonos de Minuto 90 de RCV.



El jerarca arrancó su exposición sobre el tema arbitral diciendo. "Preocupado por todo lo que pasó y por la forma en cómo se está manejando todo esto, estamos dramatizando toda la situación, siento que afortunadamente no hay público porque en un partido como este donde hay todo este tipo de incidentes hay reacciones del público y eso no es bueno. Debemos de comportarnos y no como se comportaron ayer los equipos".





"Las discusiones sobre el arbitraje son complejas y siempre deja muchas opiniones. Espero que haya equidad en la aplicación de los reglamentos, es lo que Motagua está pidiendo en estos momentos. En el pasado nosotros cometimos errores y fuimos castigados, pues ahora que también haya equidad en ese aspecto. No nos preocupa tanto lo del entrenador del club Olimpia, el tema es el comportamiento de los jugadores, es lo que debe de preocupar y debe de mejorar", indicó.



Atala Zablah hizo énfasis en que: "Hay que respetar las decisiones arbitrales, la Comisión de Disciplina tiene una papa caliente porque el árbitro no insertó las cosas que realmente pasaron, me preocupa cuando alguien dice que le van a quitar una amarilla a alguien, entonces son fallos de apreciación, si le quitan una amarilla pues yo podría decir que el gol del Olimpia se dio por una posición adelantada y también fue un fallo de apreciación del línea y del árbitro y que también anulen ese gol, entonces no funcionan así, las faltas arbitrales son inviolables y la FIFA establece que lo que ponga el árbitro es intocable".



Eddy Atala, dirigente de años en el Motagua, cerró el tema diciendo: "Si las Comisiones de Disciplina van a quitar tarjetas amarillas o rojas por solicitudes de otros equipos entonces los árbitros están perdiendo autoridad. El trabajo arbitral se ha complicado más, las Comisiones se ha puesto a quitar y a poner por lo que ellos ven en video, así es fácil de quitar, el fútbol no puede ser perfecto en ese aspecto. La Comisión de Arbitraje tiene que hablar seriamente con la Fenafuth y con la Comisión de Disciplina en cuanto a lo que se ponga en el acta es lo que importe".