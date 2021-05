Eddy Atala confirma que renovarán por dos años más a Diego Vázquez y futuro de Rougier es duda

Diego Vázquez se ha convertido en un entrenador histórico en el Motagua y su futuro está más arraigado a la institución, luego de sus buenos números en el club.

A las puertas de dar un paso a la gran final del presente torneo Clausura de la Liga Nacional, el destino del entrenador argentino seguirán en la casa azul.

Eddy Atala, presidente del Motagua, ha dejado claro que el deseo de la directiva de las águilas es asegurar su continuidad a pesar de las ofertas que tiene del fútbol de Guatemala.

"Si Diego Vázquez se va será un golpe duro y tenemos que pensar en un nuevo proceso, pero esperamos que no sea así", comentó en Programa Minuto 90.

Pero adelantó que: "Con Diego sabemos por cuantos años más lo queremos y es una década, dos años más. No hemos definido que tipo de equipo queremos, si más joven de la cantera y no podemos quejarnos del trabajo que ha hecho hasta ahora".

JONATHAN ROUGIER NO TIENE CLARO SU FUTURO EN EL NIDO

Uno de los futbolistas que también no tiene nada claro su situación en el Motagua es el portero Jonathan Rougier, quien tiene ofertas de Costa Rica.

"En el caso de Rougier, nos va doler mucho que se vaya, pero tampoco podemos detener lo que no podemos pagar. Hay qué ser sensatos con el tema económico y hay que saber que es lo que podemos hacer y qué no", indicó Atala.

También aseguró que: "Rougier está por convertirse en hondureño, ya todos sus papeles están en el Ministerio de Gobernación y pronto será hondureño. No estoy hablando de selección, él está cumpliendo con los requisitos para obtener la residencia. No me mal interpreten que lo estoy promocionando a la Selección".

La directiva del Motagua fue muy directa en torno a las propuestas contractuales que les pueden hacer o no a los integrantes de la institución.

"No vamos a ofrecer contratos que no podemos cumplir en el futuro, entonces vamos a esperar que las ofertas que nosotros podamos darles sean suficientemente atractivas para que se puedan quedan con nosotros".