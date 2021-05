Ricardo Canales tras su retiro: Su mejor momento, padre a tiempo completo y su pequeño “santuario” en casa

Hablar de Ricardo Gabriel Canales es referirnos a un guardameta originario de La Ceiba que logró alcanzar la plenitud en el fútbol hondureño, al convertirse en el portero con mayores participaciones (435 juegos) en la Liga Nacional por encima del ídolo y referente olimpista Noel Valladares y mundialista con la Selección Nacional de Honduras.

En medio del Torneo Clausura 2021 jugando para el Vida, "El Gato", -su apodo- decidió ponerle fin a su carrera después de 22 años de trayectoria en donde dejó buenos signos en su máximo esplendor, comenzando su etapa en el Victoria, Atlético Choloma y sobre todo en el Motagua, conjunto capitalino donde alcanzó la cima entre el 2006 y 2009.

¿Quién fue Ricardo Canales? -se preguntarán muchos adolescentes nacidos en la última década- y para ello, el mismo personaje a quien entrevistamos hoy, ya tiene su respuesta a ello.

"Siempre fui una persona natural. Donde estuve traté que no me vieran como el futbolista, sino como una persona normal. Dentro de la cancha traté de no equivocarme lo menos posible, lógicamente tuve muchos errores, pero siempre traté de dar lo mejor de mí. Siempre me esforcé al máximo para llegar a mi mejor nivel", dijo Ricardo Canales en entrevista para DIEZ.

Lo paradójico de su carrera fue que alcanzó la cima (siendo campeón con Motagua (Apertura 2006-2007 y Campeón de Uncaf 2007) y tocó fondo con dos descensos, uno de ellos con el Atlético Choloma (descendió en el Clausura 2012-2013) y el segundo con Victoria (descendió en el Clausura 2002-2003 pero le compraron categoría al Honduras Salzburg).

Ricardo Canales durante uno de sus encuentros con el Vida en la Liga Nacional de Honduras.

VISITA EN EL INTERIOR DE SU HOGAR Y SU SENO FAMILIAR

Ricardo Canales es un tipo sencillo y quien durante toda su carrera nunca perdió el horizonte, supo manejar los ingresos que recibió en sabiduría junto a su esposa Claudia de Canales en beneficio de sus fructíferos retoños: Ricardo Jesé Canales Reyes y Regina Claudé Canales Reyes.

Por primera vez en mucho tiempo, "El Gato", decidió abrir las puertas de su hogar a la prensa deportiva y el lente de DIEZ capturó los recuerdos memorables que guarda en un rincón que él llama "su pequeño santuario".

"Es como mi estudio pequeño, mi esposa me ha ayudado a recolectar cosas. Es mi santuario en donde poco a poco guardé este espacio de la casa para dejar mis recuerdos. Espero llenarlas ahora que tengo más tiempo", dijo frente a las cámaras.



Ricardo Canales junto a su esposa Claudia Reyes.

Justo en las paredes se observan muchos cuadros de fotografías, credenciales, premios, obsequios y medallas en donde destacan dos en especial: un recuadro con recortes de sus pininos en el Victoria y una medalla por haber clasificado al Mundial de Sudáfrica 2010.

"Me lo regaló mi esposa para un cumpleaños, fueron los recortes previos a mi salida del Victoria. Guardó de mis selecciones menores hasta que llegué al primer equipo. La más especial es esta", dijo Canales en referencia a haber alcanzado una Copa del Mundo.

Sin embargo, aquí hay algo que resta: su colección de camisetas, en especial la que intercambió con Iker Casillas en Sudáfrica 2010, pero decidió obsequiarla a un familiar y durante su carrera no fue alguien que le gustaba mucho la idea de llevarse un recuerdo del equipo contrario.

"Las mías son las que he ido guardando, luego tendré un lugar que pueda exhibir", dijo.

UN PILAR EN SU VIDA

"Detrás de todo hombre exitoso, hay una gran mujer", cita un famoso dicho y estas palabras recaen en el pasaje de Claudia Reyes, odontóloga de profesión y la mujer clave que supo mantener el equilibrio en la vida de Ricardo Canales hasta el día de su retiro.

"Ha sido una experiencia bonita donde nos ha tocado practicar lo que es la paciencia, amor y apoyo constante en todo momento, tanto en los buenos, como en los malos. Ya nos habíamos adaptado al estilo de vida que tenía, pero ahora estamos disfrutando este tiempo que pasa con nosotros. Fue de mucha comprensión estar apoyándolo a través de la distancia o medios", comenta.

Sobre qué los mantuvo fuertes manifestó "siempre de la mano de Dios, ha sido nuestra guía y tomando las cosas con tranquilidad y respeto. El tiempo fue acomodando todo en su lugar, siempre confiamos y lo apoyamos. Ricardo Canales siempre fue dedicado, responsable, constante y como resultado de eso siempre salíamos adelante de esos momentos difíciles.

RICARDO CANALES Y LOS SIGNOS DE SU CARRERA

Lo cierto es que desde que decidió colgar los botines el pasado 08 de abril del 2021, los días para Ricardo Canales ya no son los mismos. Ahora despierta en el hogar siendo más padre, más humano y ante ello manifiesta que era una decisión que ya había a sus 38 años.

"La transición ha sido bonita, desde hace un tiempo lo venía analizando, era un ciclo que había que cerrar, tal vez no fue la manera en que yo hubiese querido, pero al final creo que tomé la mejor decisión en el tiempo justo, ahora disfrutando de mi familia e iniciar nuevos proyectos", afirmó.

Sobre su carrera dijo que "no le puedo pedir más al fútbol ni a Dios porque me permitió vivir todo en esta carrera. Quizá hay jugadores que en su carrera solo vivieron cosas duras y pocas alegrías, solo fueron muchos éxitos y no probaron lo que era una agonía, yo viví todas las etapas y los momentos cumbres del fútbol a nivel internacional. Estoy tranquilo, si este es mi retiro, me voy tranquilo".

Para él resalta en que “La Copa del Mundo (2010) es como que un médico saque su doctorado, ser parte de ese proceso es como una graduación. A nivel futbolístico hubo cosas importantes como ser campeón, ser portero menos batido, llegar un número importantes de partidos a nivel nacional".

¿Le molestó estar bajo la sombra de Noel Valladares?

"Nunca me incomodó ser suplente de Noel, en lo absoluto porque para mí fue un honor trabajar con Noel Valladares y Donis Escober; para Rusia fue con Luis López. Yo siempre aprendí que en este puesto solo juega uno, nunca tuve ese problema, Donis tampoco jugó para el proceso 2010 y para el 2014 Noel fue estable. La satisfacción fue de quien juega nos representó bien".

GLORIA Y SALIDA DE MOTAGUA

Motagua significó para Ricardo Canales lo mejor de su carrera. Logró títulos importantes situándose en lo mejor de su pasaje. De ello queda recordar que "son sentimientos que uno crea por un equipo. Mi etapa más exitosa la viví allí, creí estar un poco más de tiempo, fueron circunstancias que cualquier persona que lo conoció sabe que no fue lo correcto, pero también me enseñó que uno no tiene que tener ese apego al equipo, porque en el momento que no te van a ocupar, no piensan en lo que uno hará".

De estas palabras detalló que "eso lo aprendí a los 28 años, lo desarrollé a lo largo de mi vida y carrera, ahora trato de dar ese ejemplo a mis compañeros. En el momento en que estén en los equipos, disfruten al máximo, porque después deben buscar una mejor oportunidad de trabajo. Siempre debes estar alerta. No piensan en lo que hiciste por el equipo o si tuviste un mal torneo. Uno se apega mucho y cuando sales no piensan en qué hiciste o no".

Lo cierto es que su drástica salida del Vida y posterior anuncio de su retiro traducido de una controversia con la directiva al sentirse relegado, no era algo que pretendía Canales, sino una despedida honorable con dos equipos a los cuales les tomó aprecio.

"Bombos y platillos no, nunca he sido una persona del mundo mediático, pero me imaginé uno activo, jugando, no solo siendo parte; por eso tomé la decisión en medio del torneo del Vida. Soñé y anhelé que a nivel local se pudiera jugar un clásico Vida-Victoria, nací allí y le tengo cariño". soltó.

Ricardo Canales celebrando uno de sus títulos con el Motagua. Foto archivo DIEZ.

Este es Ricardo Canales, un hombre orgulloso de sí mismo de lo que vivió en el fútbol y que ahora vive una transición reintegrándose a su hogar a tiempo completo siendo padre y esposo.

"Ahora disfrutaré de mi familia los fines de semana, durante mi carrera estuve muy poco para planificar una salida; ahora les dedicaré más tiempo junto a proyectos familiares para pasar a otra etapa en mi vida", cerró.

OTRAS FRASES DE RICARDO CANALES

Cariño para el Vida: Yo a la afición del Vida siempre la llevaré en mi corazón, me mostraron un gran cariño y siempre les tendré aprecio; que donde yo vaya se me respete y me trate con cariño, eso no tiene precio. Trasladé a mi familia para acá y era momento para decidir.

Ofrecimientos: Hubo muchas ofertas, pero puse la balanza. Huir de un a un equipo donde se me quiere a mover mi familia para aventurarme. Eso hizo que yo desistiera salir de la ciudad para quedarme en el Vida.

No fue de conflictos: Siempre intenté mantenerme al margen de los problemas, los tuve, pero nunca lo saqué a la luz pública. Eso fue parte de que tuviera una estabilidad laboral a nivel de entrenamientos. Gracias a Dios no hay como que yo me sienta culpable de algo, cuando hubo problemas siempre traté de remediar y no sacar a la luz pública lo que se podía arreglar al interno.

Trayectoria de Ricardo Canales

Victoria

107 juegos, 165 goles recibidos: Del Clausura 2000-2001 al Clausura 2005-2006 y del Apertura 2010-2011 al Clausura 2010-2011; Descendió en el Clausura 2002-2003 pero le compraron categoría al Honduras Salzburg

Motagua

106 juegos, 118 goles recibidos: Del Apertura 2006-2007 al Clausura 2009-2010 y el Apertura 2013-2014

*Campeón de Liga en el Apertura 2006-2007 y Campeón de Uncaf 2007, portero menos goleado en el Apertura 2008-2009

Atlético Choloma

60 juegos, 87 goles recibidos: Del Apertura 2011-2012 al Clausura 2012-2013

*Descendió en el Clausura 2012-2013

Vida

162 juegos, 218 goles recibidos: Del Clausura 2013-2014 al Clausura 2020-2021.

Selección Nacional de Honduras



6 juegos amistosos: 2 goles recibidos.