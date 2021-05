Rafa Villeda responde a Eddy Atala, habla de Diego Vázquez y del nombramiento de Saíd Martínez

Rafael Villeda, presidente del Olimpia, habló del partido de ida de la final de liguilla que perdieron 2-1 ante Motagua el pasado domingo en el estadio Nacional.

En declaraciones para el programa Línea de Tres de HRN, el máximo mandatario de los albos no se mordió la lengua y respondió a Eddy Atala y también se llevó de encuentro a Diego Vázquez.

A la vez fue preguntado sobre Armando Castro y también del nombramiento de Saíd Martínez para la final de vuelta.

El trabajo de Armando Castro:

“Creo que fue un partido accidentado, en la parte meramente deportiva, me parece que Motagua tuvo un mejor rendimiento, en el segundo tiempo las cosas cambiaron, Olimpia estaba jugando mejor, se dio luego el mal rendimiento de la parte arbitral y de una u otra manera afectó el desarrollo del partido. Previo a la expulsión de Casildo, Olimpia estaba jugando mejor, desgraciadamente se fue enredando el partido con esa roja, pasó lo del penal que no se sancionó, lo del gol de Olimpia que estaba en fuera de juego, la expulsión de Edwin Rodríguez fue un error arbitral, al final no pudimos aguantar el empate”.

La final Olimpia-Motagua donde Diego Vázquez amenazó a Armando Castro:







“La Comisión de Arbitraje ya había nombrado en varias ocasiones a Armando Castro para partidos entre Olimpia y Motagua, después de esa final no se había vuelto a presentar inconvenientes en los partidos en los que él pitó, no que yo recuerde, pero desgraciadamente en el segundo tiempo no tuvo un buen rendimiento, todos lo vimos, desgraciadamente de una u otra manera tomó protagonismo. Lo que menos queremos es que los árbitros sean protagonistas y que sea el fútbol el que sobresalga, pero sabemos que los árbitros pueden cometer errores, pero ya cuando se dan tantos errores ya son aspectos de la misma capacidad del colegiado y tal vez no estaba para un partido del nivel de estos juegos”.

Eddy Atala y sus declaraciones sobre las influencias del Olimpia:







“Es como el cuento que siempre pasan mencionando, no sabía que lo había dicho el presidente de Motagua. Una vieja historia que siempre pasa diciendo el entrenador que tiene el Motagua, con esa historia de disco rayado, aquí todos sabemos que el caso de los árbitros se dan errores para uno y otro lado, lo que pasa es que cuando favorecen al rival de turno, al Motagua, pasan diciendo que tienen que revisar el video, se hacen locos, pero en lo demás todos nos conocemos. En el caso de ellos consideran que se les ha perjudicado, igual nosotros sentimos que nos han afectado en otras oportunidades. Hacían referencia a un partido de la final donde amenazaron al árbitro de que iban a retirar el equipo si volvían a hacer lo mismo de otro partido, ya sabemos lo que pasó ahí, al final fue una multa económica la que aplicaron, vamos a ver si el reglamento se aplica de la misma manera”.

¿Dónde está el ayudín a Olimpia si están 7-2 en finales ante Motagua?

“A pues entonces nos ayudaron en las dos que ganamos nada más. Querían que fueran nueve…”

Pedro Troglio y su invasión al campo:







“No era correcto el ingreso a la cancha, son situaciones que tenemos que evitar, el partido fue muy accidentado a raíz de las decisiones arbitrales, eso inició el problema en los partidos recientemente, como lo vimos en este juego, en el partido de San Pedro Sula entre Motagua y Real España también hubo problemas, un penal que no se marcó a favor de España, afortunadamente en la llave nuestra ante Honduras Progreso no hubo incidentes, pero sí se han venido dando varias situaciones. La verdad es que los errores arbitrales son lo que inician estos incidentes, no con esto quiero dar a entender que es correcto hacer una invasión de cancha, esto pues está fuera del reglamento, no se debe hacer, el problema es que todo es el Olimpia, Olimpia, Olimpia y todos se han beneficiado de errores arbitrales o se han visto perjudicados, entonces deben ser más parejos, de una u otra manera la prensa ha ayudado a promover esto. Afortunadamente en el país somos la mitad más uno. Desgraciadamente en la prensa la mayoría es antiolimpia. Son situaciones que se dan y pues le han dado más eco a las declaraciones de aquellos que se creen pulcros y los más limpios posibles y que nunca han cometido errores. En el país nos conocemos todos y sabemos quién es quién, entonces esas son cosas que no me quitan el sueño”.

Posible castigo a Pedro Troglio comparado con las amenazas de Diego:

“Referente a ese partido que se ha mencionado, entró a amenazar a un árbitro dentro del terreno de juego que atrasó el inicio del compromiso precisamente por esa invasión al campo, la Comisión determinó poner una una sanción económica, entonces en esta oportunidad se espera que sea lo mismo”.

El nombramiento de Saíd Martínez:

“Deseamos que sea el mejor rendimiento, que pueda tener la menor cantidad de errores posibles, que pueda sacar un partido perfecto, ha sido un árbitro que ha cometido errores importantes como en la final Real España-Motagua que él mismo aceptó en unas declaraciones diciendo que se había equivocado al no marcar dos penales a Real España, pero en otro partidos ha cometido errores para todos lados".

Calificación de Armando Castro: 7.7:

“No sé cómo hacen el puntaje, yo diría que anda cerca de lo malo, afectó a los dos equipos, el gol de Bengtson es posición adelantada de Chirinos, yo no tengo que revisar el video como dicen otros y nunca dicen las cosas como son, la Comisión dijo cuáles fueron los errores y coincido, para mí no fue un buen arbitraje, no le sabría decir si es correcto el 7.7 que le dieron".