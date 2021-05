El argentino Matías Garrido anuncia que podría dejar a Olimpia por la poca participación en el campeonato Clausura

Pedro Troglio ha formado un equipo base en el presente torneo y ciertos futbolistas no ha tenido regularidad, situación que no es agradable para ellos.

También puedes leer: Edwin Rodríguez podría ser habilitado para el juego de vuelta de la final ante el Motagua

La poca participación podría ser la puerta abierta para que dejen la institución y uno de ellos es Matías Garrido, el volante argentino que llegó en la era de Troglio, pero que no está teniendo continuidad.

Diez se contactó con el volante y este fue sincero al momento que se le consultó sobre su salida del equipo al final de este torneo Clausura.

"No sé nada de mi futuro. Pero yo creo que no, si no juego. Veremos qué pasa más adelante", indicó el jugador de los merengues.

Garrido durante la presente temporada ha logrado disputar ocho partidos y todos ellos ingresando de suplente, en otro no ha sido ni elegido entre las alternativas.

Pese a la poca participación, Garrido confirmó que no ha hablado con Pedro Troglio y que al término de este torneo termina su vinculación con los merengues.

Matías tampoco se ha reunido con los directivos y su futuro es incierto. "Veremos qué pasa más adelante, esperemos salir campeones y después se verá que sucede".

El volante argentino suma dos torneos defendiendo la camisa merengue y ha disputado 41 partidos bajo el mandato de Pedro Troglio.