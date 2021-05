Diego Vázquez no se calla y le responde a Rafa Villeda; pide sanción contra Menjívar y Alvarado

A un día de disputarse el partido de vuelta de la final de liguilla, el técnico del Motagua, Diegoi Vázquez, se pronunció sobre los hechos ocurridos por encuentro, donde aprovechó para responderle a Rafael Villeda, presidente del Olimpia, analiza lo dicho por la Comisión de Arbitraje y el nombramiento de Said Martínez.

El timonel de los azules habló en exclusiva para Diario Diez y dejó claro que espera que la Comisión de Disciplina sea justa con las sanciones para los otros jugadores del Olimpia, tal como fue en su momento con sus dirigidos.

¿Cómo está mentalmente el Motagua para encarar el partido de vuelta que les podría dar el pase a la final?

Bastante bien, con la ilusión y responsabilidad del caso, es un partido de 180 minutos y creo que tenemos una ventaja.



¿Qué se debe hacer para no perder la concentración y mantener esa ventaja en la vuelta?

Estando atentos en cada pelota e ir trabajando el partido en cada jugada.



¿Se pueden hacer cambios o cómo sorprender en este partido de vuelta?

Ya es lo último, es poco el tiempo para descansar e ir trabajando tácticamente, algún balón parado, pero lo que se puede hacer es muy poco, quizás corregir los errores que cometimos.



¿Piensas en realizar variantes para este juego?

Vamos a ver, estamos analizando, ya que es un plantel que ya lo conocemos mucho y lo hemos variado.



¿Marco Tulio Vega queda descartado?

Está mejorando, vamos a ver si llega bien al días miércoles.



El presidente del Olimpia te mencionó que siempre te quejás de los árbitros.

Con mucho respeto para Rafa (Villeda) que es gente que aporta al fútbol, le tengo mucho respeto por ser el presidente de una institución, pero me parece que está cambiando la realidad de los eventos y comparando algo que no tiene nada que ver.



Primero, que en esa final el partido no había iniciado, ellos no me dejaban entrar, segundo; puso guardaespaldas para que yo no entrara al campo y me golpearan. Yo entré a pedirle protección, pero la televisora que él también preside, solo pasa la parte donde yo le digo lo del equipo, pero ya había estado hablando casi cinco minutos.



Él está faltando a la realidad de los eventos que sucedieron. No dejaban entrar a mis hijos, tenían guardias en el portón, tenían todo manejado para incomodarme, no dejarme pasar por un lugar de la cancha. ¿Dónde has visto que van a poner guardaespaldas dentro de la cancha con vallas? Yo fui a pedirle protección a Armando (Castro), él me escuchó y me entendió.



¿Quieres decir que el episodio del domingo fue diferente?

Una cosa es que te le vayas encima al árbitro, invadir la cancha, insultar, hacer un montón de cosas y en ese partido yo le estaba pidiendo protección. Las víctimas éramos nosotros y no me gusta que en este caso, el presidente del equipo rival cambie los eventos que sucedieron.





¿Con Rafa Villeda habías tenido alguna diferencia?

No, mucho respeto, es gente que invierte en el fútbol y en eso le debo de tener respeto, pero cuando siento que está diciendo algo que no es la realidad, también lo tengo que decir.



¿Sientes que hay mucha presión de cara a este partido?

Siempre, como en todas las finales que tienen ese nivel de exigencia, presión y de manera natural. Hay que tratar de ser honesto, decir la verdad y esa es la realidad, luego cada quien tiene su opinión de las incidencias, pero los hechos hablan por si solos.



¿Qué te pareció la explicación que dio la Comisión de Arbitraje sobre el trabajo de Armando Castro?

Me parece bien, salvo en la expulsión de Edwin Rodríguez, ya que la regla es bien clara y dice dar o intentar dar, en lo demás creería que bien. Hubo una que otra falta que tendrían que haber sido sancionadas, pero en general bien. Es imposible que no opinemos, esto es fútbol y es para opinar, no conozco ningún lado donde no hablen de los árbitros. Esperamos que la Comisión sea pareja, a Kevin López lo castigaron por hablar y no jugó los primeros cinco partidos por la final pasada, ahora hay jugadores de ellos entre ellos Alvarado, Menjívar, quienes hablaron y esperemos que actúen de la misma manera, no queremos ni más ni menos.



Se habla de la posibilidad de la habilitación de Edwin Rodríguez, ¿Qué piensas?

En las finales anteriores habilitaron a Jonathan Paz, así que esperemos que actúen como corresponde, ya que si es así, todo se puede apelar: la roja, todos los fallos y hasta los goles como dijo don Eddy los vamos a apelar porque si es offside que se vuelva a jugar el partido. Hay que ser más justo y honesto, pero si el árbitro se equivocó en la apreciación, se ha equivocado mil veces como dicen. Hay cosas que no son apelable, no por el jugador, porque pueden jugar los que sean y si quieren que juegue pues que juegue, no hay problema.



¿Qué piensas sobre el posible castigo a Troglio?

Ya hablé sobre eso el otro días, ya saben lo que pasa. Si yo llego a hacer eso, ya estaría colgado en el parque, me dan dos torneos. Si solo por hablar antes de la pretemporada me castigaron cinco partidos, si llego a hacer algo parecido me mandan para extraditado para Argentina con la Interpol.



¿Qué opinas del nombramiento de Saíd Martínez?

Bien, ellos están por ir a una olimpiada, entonces no creo que se van a exponer a hacer un mal trabajo, espero que sean justos y que hagan un buen trabajo para que crezcan internacionalmente.



¿Cambiarás la propuesta de juego al saber que con un empate extiendes la serie a una gran final?

Vamos a ver, ahora estoy viendo el partido, analizando, ensayando y viendo detalles. Todavía tenemos tiempo para ver el equipo que vamos a usar mañana.





¿Cuántas horas dedicas para este tipo de partidos?

Estamos todo el día pensando, salvo cuando dormimos, incluso cuando soñamos con algunas jugadas.



¿Cómo te imaginas este partido de vuelta?

Como todas las finales, esperemos que sea favorable para nosotros.