¿Medidos con la misma vara? Los castigos que han recibido los argentinos Vargas, Diego Vázquez y Troglio

Los entrenadores argentinos que dirigen en Liga Nacional: Pedro Troglio, Diego Vázquez y Héctor Vargas, ya completaron el ciclo de las polémicas, todos han sido castigados por sus escándalos en un torneo donde sus equipos siempre son protagonistas.

Troglio lleva ya tres torneos completos dirigidos, es el último que se une al clan a los que la Comisión de Disciplina no les ha perdonado sus errores y les ha aplicado el artículo 49, numeral 1) literal a) y el artículo 21 del Código Disciplinario de Fenafuth. Este habla de los comportamientos y sus debidas sanciones.

Leer. ASÍ FUERON LOS CASTIGOS DE LA COMISIÓN DE DISCIPLINA

Uno de los que más veces fue expulsado, ha sido Héctor Vargas, pues es quien más tiempo lleva en el país. Sus fuertes declaraciones, peleas con árbitros y comisarios en los partidos, lo llevaron en este último certamen a cuatro de los 14 partidos que dirigió el equipo.

El otro es Diego Vázquez, técnico del Motagua. "La Barbie" venía de una suspensión en el presente campeonato cuando le dieron otro ejemplar más 30 mil lempiras de multa. Diego había emitido declaraciones donde habló de forma despectiva de la Comisión de Disciplina de la que insinuó que era mangoneada por Olimpia.

Pedro Troglio no se quedó atrás. Ya había sido sancionado en el fútbol nacional cuando lo expulsó Saíd Martínez luego de un zafarrancho en el Olímpico en un duelo ante Real España. Ahora no fue insertado en el acta por el juez Armando Castro tras entrar al terreno de juego y amenazar la cuarteta. El argentino recibió cuatro duelos y 10 mil lempiras de multa.

"Mis amigos y mi familia no necesitan explicaciones y a mis enemigos no me interesa dárselas. Perdón a la gente de Olimpia hinchas dirigentes y jugadores por mi reacción en la conferencia. Con todo y juntos en la final", fue el último mensaje de Troglio refiriéndose al zafarrancho del Nacional.

El entrenador del Olimpia, Pedro Troglio, entró a la cnacha en la final de liguilla ante Motagua para encarar al árbitro Armando Castro.

LOS CASTIGOS A LOS ARGENTINOS EN ESTE CLAUSURA

Héctor Vargas (febrero de 2021): Cuatro partidos por desaprobar decisiones arbitrales en un partido ante Motagua en las vueltas regulares. "Nosotros no tenemos derecho a la defensa. Lo que está puesto en el acta es lo que creen, que un árbitro lo ponga de buena leche es lo que quieren hacer, otros actúan de mala leche y ponen cosas que no son", dijo Vargas cuando cumplió el castigo en marzo de este año.

Diego Vázquez (Febrero de 2021): Se le sancionó con cuatro partidos de suspensión más una multa de 30 mil lempiras por sus fuertes declaraciones en "descrédito y menosprecio contra la Fenafuth, Liga Nacional y la Comisión de Disciplina". A Diego también se le prohibió asistir a los estadios durante este tiempo suspendido.

Pedro Troglio (mayo del 2021): El entrenador argentino del Olimpia acaba de ser sancionado con la misma vara, cuatro partidos de suspensión y una pequeña multa de 10 mil lempiras por ingresar al campo a protestar decisiones arbitrales. Estas sanciones no se pueden apelar, pues los técnicos anteriores tuvieron que cumplirlas a cabalidad.