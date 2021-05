Gustavo Reggi, el silencioso asistente de Pedro Troglio que dirigirá a Olimpia en la final ante Motagua

Se acabó el torneo Clausura 2021 para el técnico Pedro Troglio. La Comisión de Disciplina lo sancionó este martes con 4 partidos por la invasión de cancha en la ida de la final de liguilla donde Olimpia cayó 2-1 ante Motagua.

Los blancos están obligados a ganar el miércoles por dos goles de diferencia remontar el marcador y asegurar el campeonísimo. El triunfo 1-0 o 2-1 a su favor obligaría a definir la final por penales.

La responsabilidad de dirigir la vuelta de la final recaerá en Gustavo Reggi, el silencioso asistente de Troglio de 47 años. ¿Quién es él? Se preguntan muchos. Te lo contamos.

Como entrenador, dirigió a Huracán Las Heras en la Federal A. Compartió con Troglio en Gimnasia y cuando este recibió la oferta para dirigir a Olimpia en 2019, no vaciló en aceptar la oferta que este le hizo.

"Me salió esta oportunidad con Pedro y no me equivoqué para nada. Me llamó por teléfono para ver si me interesaba trabajar con él, no sabía en qué equipo, en qué país. Lo vi como una oportunidad para seguir aprendiendo", dijo en su momento a ADN País.

Ya ha suplido a Troglio en otras ocasiones, pero hoy tendrá la oportunidad de liderar al equipo blanco en una final y será ante un conocido.