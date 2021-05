Diego Vázquez se queja de los castigos de la Comisión de Disciplina, de la compañía televisora y termina retirándose de la conferencia

A 24 horas para el partido de vuelta de la final de la liguilla, el ambiente se torna con mucha presión, así se pudo notar en la conferencia de Motagua, donde no cayó con agrado los castigos impuestos por Comisión de Disciplina en contra del Olimpia, pues considera se han quedado cortos.

Pese que el técnico de los azules, Diego Vázquez, asegura que el triunfo ante los leones los tiene con la moral a tope, no dudó el dispararle con todo a la televisora que les transmite sus partidos al considerar que ellos son una marca atractiva para vender, pero ha notado que ellos la desprestigian y no le dan el mérito que corresponde.

"Después de ganar los ánimos son los mejores, pero sabemos que tenemos una ventaja que hay que revalidar mañana haciendo un buen partido y tratando de ganar. Todavía va medio tiempo y faltan 90 minutos de los 180 que tiene esta final", inició diciendo con tranquilidad.

Vázquez aprovechó el momento para quejarse de la manera que se sienten tratados por la cadena televisiva que les transmite. "Nos llama la atención que el canal que nos patrocina, que supuestamente somos el producto que tiene que vender, que somos la marca Motagua habló en contra nuestra todo el partido del equipo que ha ganado, que no habíamos hecho nada en el campo y pareciera que era al revés", se quejó.

Y agregó: "Motagua es una marca y nos patrocina a nosotros, pero habíamos ganado el partido y no escuché ningún comentario positivo. Entendemos el porqué, no hace falta hablar mal de Motagua para resaltar al otro equipo, sino simplemente lo que pasó".

Pese a que el colega de TVC le refutó que no existe campaña alguna para afectar al Motagua y que se trabaja de manera objetiva, el timonel de los azules continuó.

"No es un debate y no me refería a vos en particular, yo no dí nombres, pero parece que te quedó el saco, pero no era para vos, quizás para un colega tuyo. Mirá el contexto y te vas a dar cuenta por qué lo digo. Motagua es la marca que ustedes venden y si la desprestigian, no me parece que sea lógico, eso fue todo lo que dije".

También se atrevió a decir que: "Me parece que hay algo generalizado, me echaron la culpa a mí de todo lo que pasó, imagínate, y ustedes lo aseveraron en los programas y la televisión. Cuando lo hacemos si nos critican y cuando no lo hacemos también, es de locos. No tiene discusión eso, me parece que ustedes deberían de proteger un poco más la marca que es Motagua y nosotros nos merecemos respeto".

SOBRE LOS CATIGOS DE LA COMISIÓN DE DISCIPLINA

Al momento de ser consultado por los castigos que interpuso la Comisión de Disciplina para el cuerpo técnico y jugadores del Olimpia, Diego Vázquez, no compartió los mismos.

"No son iguales y no miden los castigos iguales, ya era algo que esperábamos. La final pasada a López por hablar lo castigaron y ahora por esa instancia no castigaron a nadie. Se ve que siempre no es la misma vara para los dos equipos, siempre buscan excusa, justificaciones y a nosotros nos aplican todo el pese de la ley, son severos con nosotros y con los demás equipos no. Habría que preguntar ¿Por qué un criterio para un lado y para el otro?".

El presidente del Motagua, Eddy Atala se había referido a las Influencias de Olimpia en el fútbol hondureño y se le consultó a Vázquez sobre el tema y si tenía preocupación al respecto.

"Siempre ha sido así, hemos tenido que convivir con eso y más que todo me ocupa, lo único que podemos manejar nosotros es dar lo mejor, darle herramientas a los jugadores para que no le protesten al árbitro y no le saquen amarilla".

Al momento de la penúltima pregunta agendada y se le consultó por el nombramiento de Said Martínez, sorpresivamente Diego Vázquez se levantó y prefirió irse de la conferencia.

"Esperemos que haga un buen partido, no me hagás calentar lo mismo que la otra vez, no quiero hablar demás", indicó y se marchó.