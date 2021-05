Josué Villafranca y su historia del penal anotado ante Olimpia: "Dios se puso en mí y me dio la serenidad"

Nadie en Motagua esperaba que el joven delantero Josué Villafranca quien recién había ingresado en la ida de la final de liguilla, se atreviera a lanzar el penal. Con la sangre fría de un experimentado lo lanzó con gran categoría y hoy explicó lo que sintió.

El delantero vivió sus mejores momentos en el Vida antes de la pandemia, pero Motagua lo trajo de regreso tras finalizar el préstamo y no ha podido ser titular ya que e tercera y cuarta opción para Diego Vázquez, entrenador que tiene como estelares a los extranjeros: Roberto Moreira y Gonzalo Klusener, así como Marco Vega y Chino López, luego viene Villafranca.

El mundialista Sub-20 2019 en Polonia con Honduras, no baja los brazos, es más, se atreve a lanzar otro penal si existe la posibilidad en el juego de vuelta. Espera que para este miércoles, Diego lo tenga en cuenta ya que se encuentra motivado.

Sobre la responsabilidad del penal anotado: "Creo que fue Dios que se puso en mí y me dio la serenidad con la que ejecuté el penal y para eso se trabaja, para estar mejor. El que entre de titular siempre tiene que aprovecharla".

Confianza del gol del triunfo: "Dios me ha dado oportunidad en algo tan grande que significa para mí y la institución que está peleando una final y si se da la oportunidad de volver a hacerlo sin duda lo haría para darle el triunfo al equipo"

Así se imagina el juego de vuelta: "Sé que llevamos una ventaja pero este juego de vuelta estará complicado, pero para eso trabajamos, para afrontarlo de la mejor manera y esperamos volver a pegar. Tenemos que entrar concentrado, ellos van a salir a atacarnos en el primer minuto, nosotros estar bien parados y buscar aprovecharla".

Duelo físico: "Así son estos partidos, intensos, de ida y vuelta como en el primer duelo. Ellos van a salir físicamente bien, igual nosotros estamos en esa forma. Estamos mentalizados en lo que queremos, el grupo está unido y por eso hemos logrado todo lo que tenemos porque estamos unidos".

El sueño que tiene el joven artillero: "Sé que se ha dicho eso que todos los partidos son iguales pero lo importante es que ya ganamos y espero que primero Dios lo saquemos, estemos en la final y seamos campeones"

Dosis soñada para este miércoles: "Siempre en la vida el camino es duro, no ha sido fácil para mí pero he estado trabajando. Dios no me ha dejado solo y me dio esta linda oportunidad y vamos seguir trabajando".