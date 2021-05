Edrick Menjívar revela los secretos para tapar penales: Estudió los lanzamientos de Motagua en los últimos dos años

Edrick Menjívar, portero del Olimpia, se convirtió en uno de los pilares del equipo de Pedro Troglio para lograr la copa 33 de forma directa como campeonísimo. Hoy contó los secretos de cómo se preparó para esta instancia y de la forma en que estudió a los rivales.

"Quedé con una bronca del partido pasado que de dos penales no pude tapar ninguno, sabía que tenía capacidad para tapar alguno, y gracias a Dios lo logramos", confiesa el portero isleño del Olimpia que fue vital en esta final y hasta jugó lesionado en este partido.

Ver: EL ESPECIAL DEL OLIMPIA TRICAMPEÓN DE HONDURAS

Durante la tanta de penales donde detuvo dos lanzamientos, el primero a Roberto Moreira Aldana y el quinto a Walter "Colocho" Martínez. Muy sincero contó todos los secretos donde destaca que miró muchos videos de cómo los jugadores motagüenses remataban en la tanda.

SECRETOS CONTADOS POR MENJÍVAR

1. Miró los videos de Motagua de los últimos dos años: "Me puse a ver los videos de anteriores tandas de penales de los últimos dos años donde Motagua ha ido a muchos partidos de penales y tenían buenos ejecutores, pero hoy nos logramos imponer".

2. Sabía que Moreira se lo lanzaría al mismo lado: "Después de ver los videos del penal que me hizo Moreira en el primer partido y me di cuenta que ese día me moví muy rápido, pero hoy sabía que tenía que aguantar hasta el último momento que él no lo iba a colocar al ángulo... lo aguanté, lo adiviné y detuve.

3. Estudió la forma en cómo se paró Walter Martínez: "En el penal del ´Colocho´ Martínez fue pura intuición porque miré como se paró cuando iba a rematar, me regaló todo ese lado y honra y gloria a Dios".

4. No miró el penal de Bengtson que definió el partido: "No me gusta ver las definiciones, miré el que lanzó Leverón y la falló, ya no los vuelvo a ver. Igual en Seattle (en partido de Concacaf) no miré ninguno y ganamos".

5. La confianza que le dio Pedro Troglio aun lesionado: "El profe Troglio me dijo que podría llegar esto de los penales, hoy me lo dijo y sabía que iba a ser mi momento y también lo aproveché".