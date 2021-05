Olimpia se corona tricampeón en Honduras y de la mano de Troglio la copa 33 es una realidad

El león volvió a rugir. Olimpia sacó su casta en tanda de penales (4-3) ante su más enconado rival, Motagua, y ganó la final de liguilla y al ser vencedor de las vueltas se ha coronado como tricampeón de la Liga Nacional de Honduras.

Los albos finiquitaron todo hoy y sumó un campeonísimo pletórico de la mano del argentino Pedro Troglio, quien le lavó la cara a un Olimpia que antes de su llegada había consumado tres años de fracasos.

Olimpia además, suma su tercer tricampeonato después de los cosechados anteriormente por Nahún Espinoza y Danilo Tosello, todo un récord, ya que ningún otro club de Liga Nacional suma más tricampeonados que los merengues; tienen tres.

Jerry Bengtson, el artífice de la copa 33 del Olimpia de Pedro Troglio.

El elenco olimpista había arribado a este duelo de vuelta de final de liguilla muy golpeado. No contó con Edwin Rodríguez, Deybi Flores, Elvin Casildo ni con su estratega, Pedro Troglio, esto por haber sido suspendidos por expulsiones en la ida que cayeron 2-1 ante Motagua.

- Un zarpazo de Bengtson que se transformó en la copa 33 -

El partido fue bastante interesante pero tenían de su lado al mejor goleador de la Liga Nacional, Jerry Bengtson, quien con su solitaria anotación en este partido (1-0) alcanzó los 14 goles y se consagró como sexta vez campeón de goleo.

Desde el pitazo inicial el Motagua comenzó a manejar el resultado global que tenía a su favor, pero era muy ajustado (2-1). Los azules habían aguantado bien pero al filo del término del primer tiempo Bengtson Bodden encontró la vía al triunfo.

Pero antes de eso, los olimpistas ya estaban amalgamando el camino al tricampeonato con dos postes precedidos de disparos de Michaell Chirinos y Ever Alvarado.

Olimpia se consagró campeón de Liga Nacional por vez 33 en su historia.

El gol llegó al 44' luego de una jugada por el sector derecho de Michaell Chirinos que se sacó de la manga puso a temblar a la defensiva azul, el jugador remató a marco pero Jonathan Rougier con su pie derecho dejó rebotando el balón y justito a la cita estaba Jerry Bengtson quien de forma picada definió el gol del triunfo.

En el segundo tiempo Diego Vázquez sabía que tenía que arriesgar. Mandó a la cancha a Kevin López, Óscar García y Josué Villafranca, pero esta vez no le funcionaron pues a pesar que el volumen de juego era de parte de ellos, Olimpia atacaba con más claridad.

Edrick Menjívar, eso sí, tuvo un segundo tiempo exigente ya que el elenco azul llegaba de forma incesante, sin embargo, sin claridad. De hecho, las dos más claras del complemento fueron propiciadas por Jerry Bengtson y Eddie Hernández que por suerte para Motagua no fueron materializadas.

El partido culminaba con un 1-0 a favor del Olimpia, pero con el 2-1 en la ida, el global quedaba 2-2 y el campeón de liguilla se tenía que definir desde el manchón penal, tal y como lo dictaba el formato. Ahí, el conjunto olimpista fue más certero y con una tanda de 4-3 se agenciaron el campeonísimo.

Pedro Troglio sumó su tricampeonato en Honduras con el Olimpia.

FICHA TÉCNICA DEL OLIMPIA - MOTAGUA

Final de vuelta de la liguilla del Clausura-2021; Olimpia se coronó campeonísimo al ganar las vueltas y liguilla

* Olimpia ganó en penales 4-3 al Motagua

(1) OLIMPIA - Edrick Menjívar; Maylor Núñez, José García, Johnny Leverón, Ever Alvarado; Jorge Álvarez, German Mejía, Michaell Chirinos, José Mario Pinto; Jerry Bengtson y Yustin Arboleda.



Suplentes: Rafael Zuniga, Brayan Beckeles, Jhonatan Paz, Samuel Córdova, Javier Portillo, Mayron Flores, Allan Banegas, Marvin Bernárdez, Josman Figueroa, Ezequiel Aguirre, Diego Reyes, Eddie Hernández.



DT: Pedro Troglio (ARG)



Goles: Jerry Bengtson (44').



Cambios:

Minuto 67: Eddie Hernández por Yustin Arboleda

Minuto 67: Mayron Flores por Jorge Álvarez

Minuto 75: Josman Figueroa por Michaell Chirinos

Minuto 86: Marvin Bernárdez por José Mario Pinto

Minuto 86: Brayan Beckeles por German Mejía



Tarjetas amarillas: German Mejía, Eddie Hernández



Tarjetas rojas: No hubo.



(0) MOTAGUA - Jonathan Rougier; Marcelo Santos, Juan Pablo Montes, Marcelo Pereira, Wesly Decas; Juan Ángel Delgado, Héctor Castellanos, Carlos Fernández, Matías Galvaliz; Roberto Moreira y Gonzalo Klusener.



Suplentes: Marlon Licona, Fabricio Galindo, Diego Rodríguez, Omar Elvir, Reinieri Mayorquín, Jessé Moncada, Walter Martínez, Óscar García, Bayron Méndez, Iván López, Kevin López, Josué Villafranca.



DT: Diego Vázquez (ARG)



Goles: No hubo.



Cambios:

Minuto 46: Walter Martínez por Juan Ángel Delgado

Minuto 61: Óscar García por Matías Galvaliz

Minuto 61: Kevin López por Carlos Fernández

Minuto 61: Josué Villafranca por Gonzalo Klusener



Tarjetas amarillas: Marcelo Pereira, Walter Martínez, Óscar García Diego Vázquez (DT).



Tarjetas rojas: No hubo.





Árbitro: Saíd Martínez