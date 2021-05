Michaell Chirinos tras el tricampeonato de Olimpia: "Para mí este torneo fue fundamental, muy importante, recuperé mi nivel"

La calidad de Michaell Chirinos pocas veces se ha puesto en duda desde que debutó el talento, la gambeta, el atrevimiento y la velocidad son las características que siempre han resaltado en su juego.



Sin embargo, después de su paso por el Vancouver Whitecaps de la MLS, Chirinos no había logrado ser tan decisivo como en su momento lo fue. Las críticas, los cuestionamientos, las dudas de cierto sector de la afición y los medios se hicieron escuchar; pero el "Diablito" nunca bajó los brazos, y en septiembre 2020 aseguró que estaba trabajando para "ver al "Michaell Chirinos que la gente quiere".



Tras un nuevo título de Liga Nacional, el sexto de su carrera, Chirinos admite que el "primer partido nos costó un poco, no hicimos las cosas que el profesor quería" pero que para el partido de vuelta estuvieron consciente de eso y "lo hablamos entre nosotros, los compañeros, con el Cuerpo Técnico y hoy se demostró en el primer tiempo lo que es Olimpia", comenzó.

Sobre su torneo en el que se notó una gran mejoría futbolística, el surgido de las inferiores de los leones afirma "Estoy feliz, contento por lo que logramos y por el rendimiento que tuve este torneo (...) Estoy agradecido con Dios porque para mí este torneo fue fundamental, muy importante porque recuperé el nivel, aparte la lesión de la pubalgia me dejó ciertas cosas que me obligaban a entrenar de otra manera, me esforcé al máximo para lograrlo y lo pude hacer", contó.



Chirinos sufrió una lesión de pubalgia en su pierna derecha después de las semifinales de la Liga de Campeones de Concacaf ante Tigres, de su experiencia "sufrí mucho; la pubalgia me quitó la velocidad, el uno contra uno, encima en el torneo los partidos eran muy seguidos, no tenía mucho tiempo para entrenar aparte. Aún así lo trabajé, los kinesiólogos me brindaron el apoyo, me esforcé al máximo para volver... estoy muy agradecido conmigo mismo, demostré de lo que soy capaz. Anoté seis goles, fui el tercero después de Jerry (Bengtson) y Yustin (Arboleda), aparte tengo asistencias, me cometieron penales, siempre aporté algo para el equipo y eso me llena de felicidad. Estoy muy contento por el campeonato que hice y lograr el objetivo de la Copa 33".

Michael Chirinos dio 7 asistencias y anotó 6 goles en el Clausura 2021 Sobre este nuevo campeonato con Olimpia, no se limitó al aceptar que "estamos contentos, felices; la medalla, la copa son objetivos que Olimpia se trasa siempre. Lo logramos, vamos a disfurtar de esto", la familia del talentoso atacante siempre está presente, es por eso que el título va "dedicado para mi hija, mi familia, mis padres y para toda la afición olimpista; para toda esa gente que me escribió hoy para desearme lo mejor y que me han apoyado en los momentos malos y buenos que he tenido".

Tras su buen torneo en el que cerró como máximo asistente del Clausura 2021, un llamado a la Selección Nacional es uno de los obejetivos de todo jugador, sobre su presencia en el equipo de todos Chirinos admite que "he trabajado para volver a la Selección, el trabajo es lo único que me puede llevar ahí. El profesor (Fabián) Coito será el que tome la decisión si me toma en cuenta, por ahora tomaré un descanso, pero cuando el profesor me necesite estar a disponible", enfatizó.



Michaell Chirinos dio 7 asistencias y anotó 6 goles en el Clausura 2021Finalmente, Michaell cuenta sobre la preponderancia que Pedro Troglio tiene en el plantel y el por qué desde que el "Rulo" llegó a Honduras el León no se ha cansado de levantar títulos "El profe Troglio ha venido a inculcarnos lo que él ha hecho en su vida futbolística, jugar a la par de Maradona, un mundial, ganar títulos; eso a uno como jugador lo llena de confianza, transmite eso, las ganas de salir adelante, de triunfar, de dar el máximo. Ahí se da cuenta uno que el trabajo es lo único que lo lleva al éxito", cerró.



Michaell Chirinos termina el Clausura 2021 como campeón, pero en lo individual fue el máximo asistente del torneo al registrar 7 pases gol, además anotó en 6 ocasiones para ser el tercer máximo anotador tras Jerry Bengtson y Yustin Arboleda. A sus 25 años en su palmarés resaltan seis títulos de liga y un título de Liga Concacaf.