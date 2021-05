Las confesiones de Troglio el día después del tricampeonato: “No por ser técnico tengo que ser ejemplo de alguien”

Fiel a su estilo, sosteniendo sus palabras, el entrenador del Olimpia, Pedro Troglio, habló tras la conquista del campeonísimo y tricampeonato, donde explicó que vive momentos emocionantes en Honduras. Además revela que hay tres equipos que le han llamado, pero por ahora seguirá con el proyecto merengue.

"Ayer no pude estar en la cancha por la suspensión, lo vi (el partido) solo desde casa y con una locura total. Me vestí de DT, con la misma ropa de siempre", explicó el argentino quien mantiene al olimpista en el limbo de la felicidad. Revela lo que les dijo a sus jugadores cuando saltaron a la cancha.

Leer. LO QUE NO VISTE EN TV DEL TRIUNFO DEL OLIMPIA ANTE MOTAGUA

"Tuve que ver el partido desde casa por la suspensión y cuando terminó me fui al estadio a festejar. Por TV ves algo que en la cancha no se mira", comentó Pedro Antonio a la radio 103.1 La Plata de su país. Ahora por fin volverá a ver a su familia en la Plata para poder disfrutar los éxitos conquistados en Honduras.

Troglio contó en Argentina la razón por la que dijo en la conferencia de prensa del partido pasado que “era un loco de mierda” y al periodista que le hizo la pregunta. "Tengo una relación con los jugadores como la que tenía con el plantel de Gimnasia de 2011 a 2016. Dije que era de la calle porque el periodista me preguntó una pelotudés", contó el nacido en Luján.

Leer. JERRY BENGTSON, EL AMULETO DEL TRICAMPEONATO DE TROGLIO

Don Pedro no se puso careta, se mostró crítico con la prensa deportiva: "No por ser entrenador tengo que ser ejemplo de alguien. En la vida hay muchos falsos moralistas. El periodista que dice que hay que comportarse después se putea con sus compañeros en un picado", remató.

El técnico tricampeón no olvida su Gimnasia y Esgrima querido, el equipo al que volvería si hay posibilidad. "Me gustaba más jugar al fútbol pero soy mejor entrenador que jugador. Generé mucha relación con todos los y las trabajadoras de Gimnasia. En Estancia era feliz y se trabajaba en armonía".

Aunque por ahora no hay posibilidades de volver, al ser un personaje querido dice que quiere seguir disfrutando como técnico. "No me imagino ser presidente de Gimnasia, para eso hay que prepararse y yo quiero ser DT hasta que pueda".

CHARLA CON ENZO PÉREZ Y SU FAMILIA

Mientras Olimpia se preparaba para el partido definitivo ante Motagua, Troglio contó una anécdota. Y es que tuvo una plática con el jugador de River Plate, Enzo Pérez, quien jugó de portero ante Santa Fe de Colombia e hizo historia en Argentina.

Troglio lo conoce y así lo motivó: "Hablé con Enzo Pérez, lo tuve en Godoy Cruz cuando era muy chico. Es un fenómeno y le tengo mucho cariño".

Al estar lejos de casa, sin su familia, Pedro Troglio dice que es lo más difícil que le ha tocado vivir en este tiempo y desde que llegó se ha adentrado al 100% con los leones y los tiene en la cima. "Es muy duro para mí estar lejos de mi familia. Hace dos años no vuelvo al país. Tengo mucha gente que sostener y hago el esfuerzo por ellos. Este club es de primer nivel", mencionó sobre Olimpia.

Finalmente confesó que ha tenido ofertas para volver a trabajar a su natal Argentina, pero tiene un compromiso moral con Olimpia que le ha dado el mejor contrato que ha firmado en los últimos tiempos a los técnicos que ha contratado. "Recibí llamados de tres equipos de primera y dos del Nacional B. Pero estoy en un equipo de primer nivel y me voy a quedar acá", sentenció Troglio en la radio argentina.