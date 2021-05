Jerry Bengtson, el goleador de Olimpia campeón: La petición que le hace a la Liga y revela cuándo dejará de usar la mascarilla

El hombre gol del Olimpia campeón: Jerry Ricardo Bengtson, el nombre que se ha transformado en sínonimo de anotación en el fútbol hondureño. El hombre de la máscara es uno de esos jugadores que aparecen en los momentos claves, en las citas importantes, y en las finales no fue la excepción. El histórico goleador de Selección Nacional y el gran líder ofensivo de Olimpia volvió a firmar un torneo de ensueño como máximo goleador y tricampeón de Liga Nacional.



"Gracias a Dios se pudo dar, no podíamos desaprovechar la oportunidad", comenzó diciendo el capitán del León. Bengtson anotó en ambos partidos de la gran final ante Motagua, sin embargo, en el partido de ida le tocó fallar un lanzamiento penal, consultado sobre eso fue tajante al decir "el fútbol siempre da revancha, gracias a Dios me tocó definir la tanda y poder concretar para poder celebrar. Se trata de esto, uno a veces falla pero tiene que estar bien para cuando la revancha se dé", comentó.

Leer más: Michaell Chirinos tras el tricampeonato de Olimpia: "Para mí este torneo fue fundamental, muy importante, recuperé mi nivel"

Con 14 goles en 20 partidos, Bengtson se consagró por sexta vez en su carrera como el máximo goleador de un torneo de un torneo de Liga Nacional. Bromeando sobre el título, el goleador hizo una picante petición "hay qua mandarle un saludo a la liga para que me puedan enviar un trofeo o algo, un reconocimiento; ya son seis los que tengo, creo que cuando estuve en Vida me dieron algo, pero bueno, yo no pido efectivo, dinero, nada. Quiero un reconocimiento", soltó.

Jerry Bengtson anotó 14 goles y se quedó con su sexto título de goleo; además levantó su cuarta copa de Liga Nacional Jerry Bengtson anotó 14 goles y se quedó con su sexto título de goleo; además levantó su cuarta copa de Liga NacionalSobre dar la vuelta como campeón nacional ante Motagua, Bengtson admite que "la verdad es muy lindo, es hermoso y más contra Motagua que es un rival fuerte, es el clásico. Fue muy luchado pero gracias a Dios lo pudimos lograr, ahora hay que disfrutar y pensar en lo siguiente", declaró, dejando en claro que parte del éxito del cuadro merengue es siempre pensar en ir por más.



Jerry Bengtson anotó 14 goles y lideró a Olimpia al tricampeonatoConsultado sobre un posible llamado a la Selección Nacional para la Liga de Naciones, Copa Oro o Eliminatorias el histórico goleador hondureño se limitó a decir "Vamos a trabajar para estar, después veremos si se da la oportunidad de estar ahí para ir a aportar un poco de lo que sabemos".

Te puede interesar: Pedro Troglio en dos años enterró la hegemonía que Diego Vázquez había impuesto sobre Olimpia



Cuando los entrenamientos y partidos post parón por la pandemia se reanudaron, la imagen de Bengtson usando una mascarilla en los encuentros fue de las que más llamó la atención debido a que es el único que la utilizaba, al ser preguntado por esa decisión el capitán del León da a conocer que fue algo que "yo decidí usarla para protección de mi familia" y acepta que ya "me acosumbré a ella en la pretemporada" y recuerda que "jugué con ella (la mascarilla) en el Azteca que no es fácil por la altura", además adelantó "me la voy a quitar hasta que me vacune".



Jerry Bengtson ha levantado 4 títulos de Liga Nacional; 1 con Motagua en el Clausura 2011 y tres con Olimpia en los Apertura 2019, 2020 y el actual Clausura 2021. El "27" conquistó su sexto título de goleo: 2 los obtuvo con Vida, 1 con Motagua y 3 con Olimpia.