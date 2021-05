Javier Portillo y los dardos que le dejó a Diego Vázquez y al Motagua durante el festejo del título

Fiel a su estilo. El lateral del Olimpia, Javier Portillo, en pleno festejo del tricampeonato le dejó lanzó unos dardos a Motagua y en especial al técnico argentino Diego Vázquez.

"Celebremos. Le ganamos al vecino y le ganamos muy bien. No sé si me va a tocar ir al banderín porque las cábalas no les ajustan, pero lo más importante es que salimos campeones y tenemos que celebrar para ya comenzar a pensar en la 34", dijo Portillo a Vistazo Olimpista.

Portillo festeja su segundo tricampeonato con la camisa blanca. El jugador fue parte del equipo que dirigió Danilo Tosello en los torneos Apertura 2011, Clausura 2012 y Apertura 2012.

"Somos tricampeones con el más grande de Centroamérica. Por ahí hay uno que quiere compararse, pero están lejos. Son nuestros hijos", atizó.

Olimpia festejó su título número 33 en la historia de la Liga Nacional. El tercero de forma consecutiva de la mano del argentino Pedro Troglio.