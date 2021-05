Jerry Bengtson sin contrato en Olimpia y con opciones de jugar en el extranjero

Jerry Ricardo Bengtson nuevamente fue el hombre clave en el ataque del Olimpia tricampeón. El capitán enmascarado anotó 14 goles en el Torneo Clausura 2021, incluyendo dos anotaciones y el penal decisivo en la serie final ante Motagua para de esa manera conquistar su sexto título de goleo.



En entrevista con HRN el goleador dio a conocer que tras finalizar el torneo de Liga Nacional, su contrato con Olimpia también llegó a su fin "a mí se me terminó el contrato, ahora vamos a ver qué es lo que pueda pasar", y sorprendió al declarar que sobre la mesa "hay algunas opciones afuera, en el extranjero" y adelantó que por los momentos del Club Olimpia Deportivo "todavía no me han dicho nada en el equipo".

Leer más: Eddie Hernández: "A Olimpia nunca lo podés dejar vivo porque en el siguiente partido te mata"



El capitán melenudo dio a conocer que "han salido varias ofertas desde el torneo pasado, pero por la pandemia no se pudo arreglar nada. Ahora con el torneo finalizado vamos a analizar algunas de las que tenemos".

Jerry Bengtson fue campeón y máximo goleador del Clausura 2021, ahora podría emigrar y jugar nuevamente en el extranjero Consultado sobre su posible destino en el extranjero se limitó a decir que el interés de algunos clubes es desde "el torneo pasado salieron ofertas de acá, cerca, pero siempre he dicho que si me voy de Olimpia debe ser por algo interesante, algo bueno. Vamos a esperar, también hay de Bolivia, algunas de Asia, pero vamos a disfrutar estos días en familia y ver qué pasa". A su vez, el delantero sí descartó que uno de los equipos interesados es el Royal Parí de Bolivia, actual equipo de Rubilio Castillo.



Bengtson, 34, afirma que por ahora "no hay nada concreto, no puedo dar nombres, solo me ha dicho mi agente el interés" además dejó en claro que "Olimpia siempre tiene la primera opción pero vamos a analizar las propuestas que se tienen, si conviene. Ahora lo más importante es disfrutar".

Te puede interesar: Michaell Chirinos sufrió fractura en su mano y se confirma el tiempo que debe estar enyesado



Sobre su posible renovación y si han habido pláticas con el presidente del club Rafael Villeda o algún dirigente para la extensión del contrato, el "27" aseguró que "no hemos hablado, terminó hace poco, vamos a esperar estos días a ver qué pasa", cerró.



Jerry Bengtson levantó su 4to título de Liga Nacional; de convertirse en legionario, el histórico goleador sumaría un nuevo club en el extranjero ya que durante su carrera tuvo paso por el NE Revolution, Panionios, Belgrano, Persepolis, Zob Ahan y Deportivo Saprissa.



Jerry Bengtson en Liga Nacional:

- Debut en liga nacional: 12 agosto 2007: La Ceiba: Vida 1- Olimpia, lo hizo debutar Raúl Martínez Sambulá



- Primer gol en liga nacional: 30 septiembre 2007: Estadio Morazán: Real España 1 Vida 1



- Vida: 81 juegos, 36 goles, 2 títulos de goleo: Del Apertura 2007-2008 hasta el Apertura 2010-2011.



- Motagua: 54 juegos, 26 goles, 1 título de goleo, 1 título de liga: Del Clausura 2010-2011 hasta el Clausura 2011-2012.



- Olimpia: 108 juegos, 62 goles, 3 títulos de goleo, 2 títulos de liga: Del Apertura 2018-2019 al presente



Resumen: 243 juegos, 124 goles, 6 títulos de goleo, 3 títulos nacionales.