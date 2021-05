Luis Cruz fue nombrado oficialmente presidente del Vida: fichajes, bajas y ofertas para Carlos Meléndez

De ahora en adelante en los registros de la Liga Nacional aparecerá el nombre del empresario hondureño Luis Cruz como nuevo presidente del Vida tras culminar con el proceso legal luego de las prolongadas negociaciones.

Ahora con más libertad para mover las piezas del ajedrez, el magnate catracho que reside en Estados Unidos se ve con más responsabilidad, habla de posibles fichajes, ofertas en el extranjero de uno de sus jóvenes promesas y el objetivo de coronarse campeón.

"Estamos con una gran responsabilidad desde el día de hoy con todo lo que tenemos enfrente organizando la nueva temporada. Con mi grupo de trabajo estamos trabajando 24/7. Ahora estamos trabajando el proyecto de la cantera. La responsabilidad que asumimos es mantener el equipo competitivo y lo que más soñamos es verlo campeón", señaló Luis Cruz.

Sobre su inversión inicial en el equipo que supera los 22 millones de lempiras, manifestó que "tomamos el riesgo sabiendo que la pandemia no nos iba a beneficiar, teníamos el presupuesto para eso, pero esperamos que el próximo torneo podamos disfrutar del público que tanto lo necesitamos".

"Sabíamos que teníamos que sacrificarnos e invertir en la parte económica sin tener nada a cambio, pero tenemos algo a cambio con jóvenes de mucho talento que será el futuro de la selección nacional, para el 2024 sería un honor ver a chicos del Vida representando a la "H", agregó.

"Nosotros no tenemos nada que esconder, cuando comencé las negociaciones con Roberto Dip hemos sido claros, no hablábamos de monto porque no sabíamos el total de la deuda, pero nunca me ocultó las cosas. Han salido cosas nuevas que las tengo que manejar como dueño de la institución, es muy fácil criticar para quien está afuera y no pone plata, dicen que no sabemos nada de fútbol, pero si supiéramos nada, no estuviésemos acá", siguió.

CASO DE CARLOS MELÉNDEZ, SUS OFERTAS Y POSIBLES FICHAJES

El presidente ejecutivo José Almeida reveló que Carlos Meléndez podría tener opciones para salir al fútbol europeo, sin embargo, el TNAF no ha dado una resolución si jugará o no con el Motagua por el caso de la demanda.

"No hemos tenido ninguna resolución, pero al final el jugador le pertenece a la institución, si tenemos que llegar a un arreglo a Motagua (lo hacemos), somos personas de fútbol y no vinimos a crear enemistades, ni tener problemas. Podemos negociar, ya somos grandes, pero estamos tratando de sacarlo, al final tomaremos la mejor decisión para el beneficio del futbolista", respondió Cruz.

Luis Cruz aceptó el hecho de que fallaron en cuanto a los fichajes extranjeros (Cristian Arroyave, Mauro Bustamante, Julian Mendoza) y nacionales (Ángel Tejeda, Bryan Barrios, Oliver Morazán) previo al inicio del torneo. No les funcionaron, hoy están a las puertas de su salida.

"Estamos teniendo contacto con los refuerzos, pero a partir de la otra semana podemos hablar de quiénes se van o se quedan. No tuvimos suerte con ninguno de los extranjeros, todos están fuera, esperábamos más de los refuerzos nacionales, confiábamos en su capacidad y creímos que aportarían más, no tengo nada qué esconder, salvo Guillermo Chavasco, es un tipazo un tipo que pelea dentro y fuera de la cancha".

"En el resto nos equivocamos", dice y "como presidente del club lo acepto, no estuvimos finos en las contrataciones, queremos que los jugadores que vengan estén probados. Nacionales y extranjeros tienen que pelear un puesto, de los locales que se tengan que ir y que creen que están acomodados, lo siento mucho, pero quiero jugadores que peleen la camisa".

Finalmente, confesó que podrían pescar a futbolista de Honduras Progreso (Matías Rotondi y Rafael Agámez son el objetivo para la ofensiva cocotera), además de un guardameta.

"Son jugadores que hemos pensado para reforzar, pero no tenemos nada claro, nos hace falta definir el portero y en la delantera son los jugadores que estamos tratando con el presidente Elías Nazar, estuvimos reunidos, pero no tenemos nada definido. Nos gustaría, pero estamos esperando por otro que no está libre", cerró.