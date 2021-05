Diego Vázquez seguirá como técnico de Motagua y la próxima semana firmará su nuevo contrato

Tomando en cuenta sus cinco títulos de Liga Nacional en casi siete años de gestión al frente de Motagua y siendo el más ganador en Honduras durante este tiempo, la junta directiva tiene esta carta de presentación para fundamentar la continuidad del proyecto de Diego Vázquez pese a su fracaso en este Clausura 2021 donde Olimpia se volvió a coronar consiguiendo el tricampeonato.

DIEZ ha conocido que la decisión de los altos mandos azules es mantener a Vázquez en su puesto e inicialmente la idea es renovar por dos años más su contrato, algo que ya había adelantado Eddy Atala previo a la final y ahora, tras no ganarla, la idea se mantiene intacta.

La Barbie también ha comunicado su decisión de querer continuar en el banquillo azul y el próximo miércoles han acordado una reunión donde se analizará un informe técnico de lo que fue el torneo, posteriormente firmar el contrato y luego pasar a definir las altas y bajas del club, pues hay un total de 10 futbolistas que se le vencieron contrato y no todos serán renovados.

Diego Vázquez tiene su cinco títulos con Motagua y es el DT más ganador en la historia de los azules.

"Si Diego Vázquez se va será un golpe duro y tenemos que pensar en un nuevo proceso, pero esperamos que no sea así. Lo queremos por dos años más para que cumpla la década. No hemos definido qué tipo de equipo queremos, si más joven de la cantera y no podemos quejarnos del trabajo que ha hecho hasta ahora', había adelantando Eddy Atala sobre la continuidad del DT argentino.

SE TAMBALEAN PESOS PESADOS

Entre los diez futbolistas que finalizaron contrato hay algunos experimentados que no podrían continuar, ya que la idea inicialmente es comenzar a renovar la plantilla y han iniciado este viernes con la llegada del joven defensor Carlos Meléndez, 23 años, que tras una resolución del Tribunal Nacional de Arbitraje del Fútbol, definió que el zaguero vaya a las filas de los azules.

El argentino Matías Galvaliz es uno de los futbolistas que no continuaría, finalizó contrato y el cuerpo técnico estaría pensando en darlo de baja, igual sucede con el veterano volante central Sergio Peña quien a sus 34 años ya no entra en los planes y buscarán darle continuidad al joven Jonathan Núñez o definir el fichaje de alguien más en este puesto.

Otro de los que no sería renovado es Reinieri Mayorquín, pasó lesionado parte del torneo y entre las ideas de la junta directivar es renovar su plantel. El que está decidido que no siga es Byron Méndez quien acabó contrato y apenas participó en siete partidos.

Por su parte a Kevin López sí quieren que siga en el club, pero la intención del futbolista es buscar la oportunidad de jugar en el fútbol extranjero y la empresa que lo representa intenta colocarlo en Estados Unidos.

LOS 10 FUTBOLISTAS SIN CONTRATO

1. Jonathan Rougier

2. Marlon Licona

3. Juan Pablo Montes

4. Sergio Peña

5. Reinieri Mayorquin

6. Matías Galvaliz

7. Kevin López

8. Bayron Méndez

9. Roberto Moreira

10. Marco Tulio Vega