Matías Garrido y sus palabras con sabor a despedida: "Sea lo que suceda, estoy agradecido con Olimpia"

El argentino Matías Garrido es uno de los siete futbolistas que recién finalizó contrato con Olimpia en el Clausura 2021, torneo donde alzaron el tricampeonato de la mano de Pedro Troglio.



Con 35 años y tres torneos completos con la institución merengue, el nacido en la provincia de San Juan podría haber cerrado su etapa con el león tras no recibir noticias de la directiva sobre su renovación, por lo que empezaría a escuchar las ofertas recibidas del extranjero.



En un Facebook Live con DIEZ, Garrido platicó respecto a cómo vivió el pasado torneo, donde perdió la titularidad en el equipo. También reveló que tiene acercamientos de clubes en Argentina, pero que su prioridad es escuchar lo que Olimpia tiene que ofrecerle.





La final ante Motagua



Sabíamos que iba a ser así, difícil, porque enfrentamos a un gran rival, los dos mejores equipos del torneo, los más parejos. El primero se definió por detalles, y en el segundo también, ajustado, terminó como una gran final con penales y nerviosismo y por suerte nos tocó festejar a nosotros.



Ha sido un torneo complicado para ti, ¿cómo lo has vivido?



Todo jugador quiere tener minutos, pero sabemos que estamos en uno de los equipos más grandes del país con grandísimos jugadores y un plantel largo. El equipo encontró un funcionamiento muy bueno donde fue muy parejo y era difícil entrar. Hicimos un gran torneo, perdimos solo dos partidos. Apoyaba desde el lugar que me tocaba, me hacía sentir bien que los compañeros lo valoraran y es lo más importante.



¿Cómo manejaste no tener tantos minutos?



Uno tiene esa bronca interna, pero trata de plasmarlo dentro de los entrenamientos esforzándose, exigir a los compañeros que están adelante para que no se relajen y tengan un buen nivel. El secreto de este equipo es que había muchísimos buenos jugadores y ninguno se puede relajar porque el que entraba lo hacía bien y esa competencia interna hace que el nivel del equipo sea bueno en todos los partidos.



¿A qué se debió tu pérdida de titularidad?



El equipo tuvo un funcionamiento con sistema táctico en el que mis características me jugaban en contra. Al final terminamos jugando con dos “5” de marca y dos delanteros por afuera, y el equipo dio resultado este torneo y parte del anterior también. Uno como jugador lo entiende y trata de jugar lo mejor que le toca. Había que estar preparado para cuando me dieran minutos.

Matías Garrido arribó al Olimpia en 2019. Fue uno de los traídos por Pedro Troglio desde Argentina.



¿Ser volante creativo te afectó por no tener tanta marca?



No sé bien el pensamiento del profe Pedro, el primer torneo jugué bastante, después hubo cambios, llegaron buenos jugadores y hay que reconocerlo.



¿Qué te falto en el último tramo, te superaron o bajaste?



Es difícil, tendría que preguntárselo al cuerpo técnico que es el que decide quien juega. Siempre estuve pleno físicamente, en lo futbolístico también me sentía bien, era una decisión de las autoridades y uno lo acepta. Después podemos debatir qué es lo que le gusta a cada uno, uno responde a una institución que confió en mí, mi deber era entregarme al máximo y estar a disposición. Fuimos justos campeones, ya sacar poner a uno es cuestión de gustos, porque el equipo dio resultados.



Se acaba tu contrato. ¿Cómo está tu futuro?



No sé nada, no hemos hablado nada. Recién es muy pronto, seguramente hablaremos qué pasará, sea lo que suceda estoy muy agradecido el club y afición, Olimpia será recordado por más allá de lo que pase. No sé si es una despedida, la realidad es que terminé contrato, llegué a un club que no ganaba desde hace 3 años y terminé siendo tricampeón. Si toca irme, algo dejé en el club, los objetivos se cumplieron, estoy feliz en Honduras y veremos qué se da en el destino. Así es la carrera del futbolista.



Hoy en día estoy pensando en tomarme unas vacaciones en Argentina donde hace mucho tiempo que no voy.





¿Empacaste todo de regreso a Argentina por si no regresas a Honduras?



Uno siempre está preparado a lo que pueda suceder, cuando un contrato se finaliza tiene que ir a su lugar de origen y luego se planifica. Si no sigo, me quedará esa espina de no poder haber dado mucho más, pero las circunstancias fueron las que se dieron.



¿Jugarías en Motagua?



Son preguntas que se toman a mal, hoy no tengo club, así que en cuanto haya una propuesta concreta, se sabrá. Uno trabaja de esto, así que cuando llega el momento hay que tomar la decisión.



¿Tienes ofertas?



En el ámbito local no, pero sí ha habido acercamientos de afuera, pero nada concreto. He tenido propuestas de Argentina, pero uno siempre le da prioridad al lugar donde esta, aunque cuando se está recibiendo muchas ofertas hay que actuar.