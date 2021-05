Presidente del Vida explota ante decisión del TNAF sobre Carlos Meléndez: "No lo vamos a permitir"  

Carlos Meléndez será nuevo jugador del Motagua de cara al próximo torneo luego de la resolución del Tribunal Nacional de Arbitraje del Fútbol (TNAF) a favor de las águilas.



La determinación final fue darle la razón al equipo capitalino, pero Luis Cruz, presidente del CDS Vida se pronunció este viernes sobre el caso del defensor.



Lo hizo en una entrevista con Hondusports Ilustrada y aseguró que no va a permitir que le quiten a un jugador así por así, además, confirmó que si tiene que ir a la FIFA por la situación de Meléndez lo hará.





¿Qué piensa hacer el Vida con el tema de Meléndez? "Al final nosotros nunca fuimos informados de la situación, nos vinimos a enterar hace dos meses atrás, vi el documento del acuerdo entre clubes que hablaba de tanteo y el tanteo no significa venir y escoger al mejor jugador y llevárselo. Al final vamos a llegar hasta las últimas instancias si el TNAF dio la resolución a favor de Motagua lo vamos a pelear hasta la FIFA y si no nos parece la solución de la FIFA nos iremos al TAS. No veo justo que nos hagan esto cuando nosotros no fuimos participes ni estábamos enterados".



En el caso de Carlos Meléndez, la resolución del TNAF dice que es inapelable. ¿En qué recurso se basará el Vida para dirigirse a la FIFA?



"Es inapelable en el fútbol de Honduras, donde ellos son los que controlan todo y lo maquillan todo a su manera, nosotros tenemos argumentos para mostrar que ellos (Motagua) lo hicieron mal. Según lo que me dijo "Pollo" (Juan Carlos Suazo) ellos son los que manejan el TNAF y lo vamos a llevar a otras instancias", aseguró Luis Cruz.

El directivo del Vida confirmó que no estaban informados del tema y que tuvo que llamar al ex presidente del club Roberto Dip, para que le explicara la situación.



"No me compete hablar de la administración pasada del Vida, pero en mi caso no fui informado de esta negociación hace dos meses tuve que llamar a Roberto (Dip) porque el ingeniero Suazo me dijo que querían a Meléndez, que era un acuerdo que tenían con ellos y Roberto me dijo que no había firmado nada. Al final no fuimos informados y ahora que está la resolución vamos a apelar, será inapelable en Honduras, pero ante la FIFA no habrá problemas con eso".



Luis Cruz confirmó que desde el lunes comienzan a enviar los documentos al abogado para que los evalúe y proceder en el caso de Meléndez.



"Yo respeto el acuerdo que Motagua tenía con el equipo, pero claramente dice tanteo no el que ellos quieran, el otro día salió Juan Carlos Suazo diciendo que Palma también les pertenecía, entonces si las cosas son así vamos a arreglar en otras instancias, ya que ellos manejan el sistema y resolucionan sin ver la documentación, al final del documento de este problema dice 'revocable' y aunque no tengas la razón no vas a ganar. No lo vamos a permitir".



Carlos Meléndez ya habló como jugador de Motagua en entrevista a Diario Diez, ¿Qué le parecieron las declaraciones del futbolista?



"Bueno, voy a tocar el tema, hace cuatro meses tuve la oportunidad de sacar a Carlos a Uruguay, le ofrecí 50 mil dólares para irse, todo porque tenía un acuerdo con Motagua desde antes, nadie rechaza esa cantidad de dinero así por así. Yo hablé con él y me dijo: 'yo no tengo nada' y al final le mienten a uno en la cara y nos toca pelear el caso", comentó Luis Cruz.



¿Es una puñalada la que dio el jugador?: "En lo personal estoy decepcionado, me pasó el torneo pasado con Quaye, quien ya tenía un acuerdo con Real España, ahora nos toca esto y es feo", argumentó.



Y agregó: "A mí lo que me molesta es que me mientan a la cara, me dijo que no tenía nada con Motagua, le busqué un nuevo equipo y el futbolista sale con otra historia. Nosotros estamos pagando errores del pasado con estos casos".



Luis Cruz fue claro, no van a permitir que les quiten a Carlos Meléndez tan fácil: "Como dueño del equipo no puedo permitir que vengan a mi casa y se lleven lo que les dé la gana".