Presidente del Vida reveló los equipos de Portugal que quieren a Luis Palma y Carlos Argueta

El Vida de La Ceiba ya prepara el próximo torneo de la Liga Nacional y Luis Cruz, presidente del equipo hizo saber los planes en una entrevista con Hondusports Ilustrada.

El mandamás cocotero reveló los equipos de Portugal que están interesados en Luis Palma y Carlos Argueta, ambos jugadores de la institución.



También tocó el tema de las altas y bajas que tendrá el equipo y aseguró que van por cinco o seis fichajes para el próximo torneo, dos de ellos llegarían del Honduras Progreso.





"Por Luis (Palma) tenemos prácticas con el Sporting Braga y por Carlos (Argueta) con el Vitória Guimaraes", ambos equipos de la primera división de Portugal.



¿Qué tan cerca está lo de Palma con el Braga?: "Nosotros no estamos desesperados por venderlo, vamos a esperar la mejor oportunidad y si tenemos que esperar después de los Juegos Olímpicos lo haremos. No lo queremos sacar a cualquier precio".

Luis Cruz destacó que el Guimaraes también estaba interesado en el defensor Carlos Meléndez, pero se cayó por la situación con Motagua.



En cuanto a los fichajes, ¿Qué tan cierto es que Rafael Agámez y Matías Rotondi pueden llegar a La Ceiba?



"Estamos tratando de arreglar todos, esperamos para lunes o martes los jugadores que van a llegar, Agámez y Rotondi pueden ser los dos refuerzos en la delantera y estamos esperando por un portero", comentó el presidente del Vida.



Luis Cruz confirmó que la próxima semana dará la lista de futbolistas que van a préstamo y los que dejarán la institución para el Apertura.

¿Cuántos fichajes hará el Vida de cara al torneo?: "Serán cinco o seis jugadores más, las posiciones, un lateral izquierdo, un central, un volante, un portero y dos delanteros".



En cuanto a las bajas, Luis Cruz aseguró que el entrenador Fernando Mira será el indicado para luego anunciar las salidas de la institución.



¿Héctor Vargas sonó para el Vida, es eso cierto?: "No, es falso no tengo su número, nosotros no hemos tratado de contactarnos, solo fueron rumores ni ofertas para él, pero está en nuestros planes".