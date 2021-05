¡Con goleada incluida! Carlos Tábora se proclama como el Rey del Fifón 2021 en Tegucigalpa

¡Una fiesta! El Rey del Fifón 2021 en Tegucigalpa finalizó con emoción, euforia y muchos premios para los gamers que se hicieron un nombre entre los mejores jugadores de FIFA en Honduras.



El gigante evento patrocinado por Multiplaza, Banpaís con su Gamecard y PEPE, arrancó el jueves por la noche de manera virtual junto a 177 participantes que buscaban la corana.

Luego de tres arduos partidos, la actividad continuó el viernes con la cuarta ronda y los dieciseisavos de final para definir quienes serían los 16 mejores que jugarían la etapa presencial en el Mall Multiplaza el sábado.





FCBA_07, Kenneth09, Tabora77, Jona_Pavon, Stali-naranja9, josemonchi1318, fmontl23_tiktok, Eduhn9, Scorpion_vm19, Thiagovasquez15, WAHS_03, Mbazzette 1025, KillerFerHN, Denny Funez504, COD_Luisgiron02 y MARJO15 fueron quienes disputaron los octavos de final.



En los cuartos de final, los resultados fueron los siguientes:



-Denny Ordóñez vs Marvin López: ganó Marvin



-Thiago Vázquez vs Rafael Valladares: ganó Thiago



-Ronmel Aguilar vs Carlos Tábora: ganó Carlos



-José Mejía vs Eduardo Guillén: ganó Eduardo

Los ocho mejores del Rey del Fifón 2021 de Tegucigalpa. En las semifinales, Thiago, el hijo de Diego Vázquez, entrenador del Motagua, destacó tras ganar 4-1 a Marvin para enfrentarse en la final a Carlos, quien derrotó a Eduardo.

En la conclusión del torneo, Tábora, perteneciente a Choluteca Gaming, fue contundente, venciendo 8-3 en el global a Vázquez. La ida quedó igualada 3-3, pero en la vuelta Carlos no perdonó y vapuleó 5-0 para proclamarse como el Rey del Fifón 2021 en Tegucigalpa.

Carlos Tábora (derecha) es el nuevo Rey derl Fifón en Tegucigalpa. Los encuentros se jugaron a muerte subita hasta las semifinales donde fueron a doble partido, tal como la gran final donde dieron premios a ambos participantes: seis mil Lempiras para el primer lugar y tres mil el segundo, asimismo, se llevaron su respectivo trofeo.

Así se vivió la coronación del Rey del Fifón 2021