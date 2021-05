Danilo Tosello: "A Pedro Troglio lo llamé y le felicité, ojalá que siga escribiendo su historia en el Olimpia"

Al entrenador argentino Pedro Troglio le llegó su turno de coronarse tricampeón con el Olimpia en la Liga Nacional de Honduras, pero antes ya lo habían logrado Nahúm Espinoza y Danilo Tosello.

Precisamente este último atendió a TVC en una entrevista en donde reaccionó acerca del logro de su compatriota Pedro Troglio, resaltó sus valores y le deseó más años de éxito.

"A Pedro Troglio lo llamé y le felicité, ojalá que siga escribiendo su historia y que amplíe su palmarés; le deseo que siga haciendo feliz a la gente de Olimpia que es lo importante", dijo el exfutbolista quien en su momento dirigió a los merengues entre el 2011 y 2012.

Sobre sus tres campeonatos consecutivos dejó en manifiesto que "las dos las disfruté mucho, fueron momentos inolvidables en el Olimpia, resultaría incómodo compararlos, la gente que lo vio puede llegar a hacerlo, yo feliz de disfrutar en los dos. Este no pude verlo, pero ha tenido sus méritos. Es muy difícil ganar un campeonato, es mucho más difícil ganar dos y tres resulta de un esfuerzo tremendo".

Y agregó: "Es muy difícil salir campeón, te lo digo como jugador y como técnico; repetirlo y lograr tres se da una vez, de vez en cuando. Otros técnicos decían que el Olimpia se dirigía solo, que era fácil salir campeón, pero cuando te toca estar en el banquillo, ganas uno y pierdes de otro".

"Con el tiempo -como pasó con Edwin Pavón o Nahúm Espinoza y el tetracampeonato o este- se les dará el mérito, es muy difícil lograr lo que se ha logrado. Olimpia se arma para salir campeón, pero no siempre ha podido porque siempre hay un rival que quiere lo mismo, cuesta y no es tan fácil como se dice. Estoy feliz con lo que hice, me siento bendecido de haber podido dirigir al Olimpia. Por algo se dan las cosas, en el momento en que pude llegar aproveché al máximo hasta el día en que me retiré", añadió.

Sobre la generación de Nahúm Espinoza dijo que "creo que tenían material humano impresionante, de hecho mucho de esos jugadores que participaron llegaron a otros niveles como Wilson Palacios, Maynor Figuera y Henry Thomas en Inglaterra, Boniek García en la MLS".

¿OFERTAS PARA VOLVER?

Tosello se sinceró en que durante los últimos años ha recibido varias llamadas del Olimpia para regresar al banquillo, sin embargo, alegó que ha declinado las invitaciones para continuar cerca de su familia, pero no descartó volver.

"Hemos tenido comunicación permanente. Cada año me llamaban y cuando me fui me consultaban por entrenadores, yo le sugerí a Héctor Vargas, había hecho méritos para agarrar un equipo grande. Yo siempre planteaba la situación familiar, tener que moverme, mis nenes eran pequeños, así que lo fuimos postergando", soltó.

La opción del fútbol hondureño no ha sido la única propuesta sobre la mesa, sino también para dirigir a Guatemala. Quién sabe si el DT que le regaló muchas alegrías a los merengues retorne en algún momento, pero ahora se disfruta del pasaje de Pedro Troglio siendo exitoso.