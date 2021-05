Héctor Vargas atiza y habla de deudas en Marathón: "Por mi salud y mi prestigio, las cosas van a tener que cambiar"

Héctor Vargas no pierde su esencia. El técnico argentino del Marathón sigue tocando la llaga a la directiva del monstruo verde, a quien ha desnudado con sus últimas declaraciones al asegurar que el club tiene deudas de más de dos meses.

El estratega sigue firme, dice que respetará su contrato de dos años y medio con el equipo sampedrano pero que si la directiva no lo respeta, pues tendrán que pagarle la totalidad del mismo. Asimismo, afirmó que de continuar, exigirá mejores fichajes para competirle al Olimpia y Motagua.

A Héctor Vargas le ha incomodado que mediante las redes sociales oficiales del equipo no se haya hecho oficial su continuidad, de hecho, adujo que durante este tiempo no habló con nadie de la directiva del Marathón, excepto con Rolin Peña, con quien mantuvo un corto contacto hace unos días.

En entrevista con Vistazo Deportivo, el argentino se soltó y hasta dijo que no dejará que su prestigio se venga abajo. Adelantó que se sentará a hablar esta semana con la directiva del equipo verdolaga para afinar detalles de cara al Apertura-2021 y si no, pues se tomará un descanso, pero con su contrato pagado.

TODO LO QUE HÉCTOR VARGAS DIJO:

La final de Honduras: "Eso estaba un poco casi claro, el método de Diego con todo lo que promocionó con el tema de los árbitros y la presión, un poco para compensar, no es fácil que vos tengas un equipo de cinco millones mensuales y competir con uno de tres o uno. Olimpia tiene una inversión muy grande, declarado por su presidente que tuvo que gastar sus ahorros para tener un equipo competitivo. Es el dueño absoluto de esta liga, esa impresión es incomparable e incompetible en este momento".





Habla de diferencias económicas: "Cualquiera que pueda hablar de fútbol dice -son 11 contra 11- y no es lo mismo, bueno, le ha pasado a Olimpia, que disfrazó el tema de que le ganaron al América y llegó a la misma instancia que llegamos nosotros en Concacaf, ellos eliminados por el América y nosotros por Portland con un presupuesto de equipos que se reflejan. Uno de sus futbolistas gana dos millones ochocientos mil dólares por año y nuestros jugadores se quedaron mojados en Estados Unidos porque tienen serios problemas de cobros y problemas en ganar su dinero porque si un futbolista se queda en Estados Unidos es porque aquí ven pocas esperanzas, ese es nuestro fútbol y hay que ver si lo mejoramos".



Su tema con la directiva de Marathón: "Traté de no hablar con nadie porque siempre esperé una aclaración de la página oficial del club porque todo lo que salió fue en periódicos y la palabra del presidente con respecto a mi continuidad fue así también, todavía no ha salido en la página del club el tema de mi continuidad. Tengo contrato por dos años y medio más. El contrato me lo ofreció el presidente, yo no se lo pedí ni le exigí que me lo hiciera y yo se lo acepté".



"Yo no quería estar viajando de San Pedro Sula a Tegucigalpa cada semana como lo vine haciendo el último año y medio, puse el hombro lo más que pude con el equipo, eso me permitió tener obligaciones en San Pedro con pagos de casa. El contrato en ningún momento iba a permitir que me lo inclumplan, no hablé con nadie esperando a ver qué pasaba. El presidente dijo a un medio que yo continúo, me tengo que sentar a hablar con ellos con todas las pautas que hay que poner claras".



Pide inversión para competir: "Si de ocho campeonatos, incluido el suspendido que nos estaba yendo bien, y por un campeonato que se ha hecho mal en resultados, entra la duda y en ningún momento la página del club aclara que yo sigo siendo el DT del club, entonces por mi prestigio estoy en exigirle al club un equipo más competitivo. Realmente el equipo que tuvimos el torneo pasado fue muy limitado en todo sentido, los extranjeros... la mitad de lo que gana un extranjero del Olimpia o Motagua, que no juega mucho, es más de los cuatro que teníamos, ni hablar de los que están en la institución, porque hubo una rebaja salarial del 30% que hemos aplicado todos, en eso tenemos que ponernos claros e invertir si queremos ser competitivos".