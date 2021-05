Carlos Martínez sobre vuelta ante Victoria: "No estamos derrumbados; iremos a proponer a La Ceiba"

"Iremos a proponer a La Ceiba", adelantó el entrenador de Génesis, Carlos Martínez, sobre el encuentro de vuelta ante Victoria por la final del Torneo Clausura 2021.

Después del juego en casa traducido en empate 2-2, 'Carlón' compareció en rueda de prensa en donde se refirió al accionar del partido admitiendo que no acertaron en jugadas claves como para quedarse con la victoria.

"Hicimos un gran partido ante un gran rival, pero no se pudo ganar. Ahora dependemos de nosotros mismos e iremos a proponer al partido en La Ceiba", dijo Carlos Martínez.

"Nos empataron cuando mejor jugábamos. Cometemos el error y nos hacen un gol olímpico, así es el fútbol. Lo mejor es que la gente disfrutó, y no estamos derrumbados, en buena cancha jugamos bien, así que no será nada desconocido para nosotros ir a La Ceiba", agregó.

Ver: Carlos Discua se refiere al empate entre Génesis y Victoria

También dejó en manifiesto que "ningún atleta termina como empieza, siempre hay cansancio y golpes, pero con el desarrollo del equipo muy bien

En lo táctico dijo que "quedé contento, no tengo en ningún problema en decir que hoy no tuvimos carácter, hoy (ayer) no supimos definir y permitimos los goles ".

Sobre el encuentro de vuelta en La Ceiba para el próximo sábado dijo que "todo partido es diferente. Ellos están en casa y su obligación es atacar y defender; nosotros podemos defender y contragolpear, podemos ganar y vamos a hacerlo".

Victoria recibiría a Génesis el próximo sábado 29 de mayo a las 2:30 PM. El partido se disputará en la sede jaiba. El ganador de esta llave se medirá a Atlético Pinares en busca del ascenso a la Primera División.