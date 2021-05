Escándalo: Jugadores del América captados en fiesta con escorts antes de la liguilla en Liga MX

Tremendo el lío en el que se metieron los jugadores colombianos del América de México, Nicolás Benedetti y Roger Martínez, quienes son noticia en todos los medios del país azteca tras ser exhibidos con exuberantes mujeres, rompiendo las reglas sanitarias por la pandemia impuestas por la Liga MX.



Los futbolistas de las águilas, de acuerdo con la revista de espectáculos, TV Notas, se fueron de fiesta acompañados de mujeres previo al duelo de cuartos de final contra el Pachuca, llave que finalmente perdieron por goles de visita tras igualar en el global 5-5.



De acuerdo a una fuente cercana a Roger Martínez, el jugador confesó que a la fiesta se habrían colado más compañeros, entre ellos Leo Suárez y Richard Sánchez.



El Francotirador, colaborador del diario Récord, confirmó que los elementos del América tuvieron su reunión el mismo día que el club les organizó un asado previo a su primer partido de liguilla contra Pachuca, pero después de estar en el la reunión con directiva y compañeros, estos siguieron la fiesta'.

TV Notas afirma que Benedetti, casado y recién convertido en papá, después del baile erótico tuvo intimidad en privado, y Martínez relaciones frente a sus compañeros. Esta fue la conversación que tuvo el medio de espectáculo con un amigo de los involucrados.

-Nos llegaron a la Redacción unas imágenes de una fiesta americanista...

“¡Sí, ya sé a cuál te refieres! Fue el pasado 6 de mayo. Era una reunión para celebrar que un día antes habían derrotado en el estadio Azteca al equipo Portland Timbers dentro de la Liga de Campeones de la Concacaf”.

-¿Dónde fue esta fiesta?

“Al sur de la CDMX, en una zona muy exclusiva del Pedregal; ahí, entre todos rentaron una casa para divertirse a gusto, porque hubo mucho alcohol y desenfreno”.

-¿A qué te refieres?

“A la fiesta llegaron unas mujeres muy guapas que iban con toda la intención de pasársela muy bien”.

-Es lo que se ve...

“Sí, pero quienes se la pasaron de lo mejor con ellas fueron Roger Martínez y Nico Benedetti, aunque al final todos le entraron a la diversión”.

-¿Las chavas eran escorts o amigas?

“No sé quién trajo a las chavas, pero Nico le pidió a una de ellas que se pusiera arriba de él y comenzaron a moverse muy atrevidamente”.

-¿Y Roger?

“Roger fue más allá y se bajó el pantalón... ¡y ella rápido agarró confianza con él! Como todos estaban tomados, la fiesta se salió de control”.

-¿No les importó hacer esto frente a los demás ‘invitados’?

“La verdad es que estaban tan ebrios que no. Pero te voy a contar algo, Roger y Nico no eran los únicos jugadores que fueron a esa ‘fiesta’”.

-¿Quiénes más fueron?

“También fueron Leo Suárez y Richard Sánchez, mediocampistas de las Águilas, quienes estaban como espectadores mientras a Roger y a Nico les hacían su baile”.

-¿Y ellos no tienen pareja?

“Roger tiene esposa y un hijo, aunque no la exhibe en redes sociales para poder hacer vida de soltero. Además, tiene una hija de una anterior relación con Yennifer Villalba, la misma que en 2019 lo acusó de no darle la manutención para su pequeña. Por su parte, Nico también tiene pareja, pero él sí la muestra en redes sociales, ella es Carolina Granadam y, aunque no sé si ya se casaron o no, recientemente se convirtieron en padres”.

-¿La directiva del América está enterada de la fiesta?

“Para nada, los jugadores la hacen por su cuenta. Créeme, si en el club se hubieran enterado, ya les habrían puesto un castigo interno, pero cuando se sepa, se les va a armar en su casa y en el club, donde tienen prohibidos este tipo de ‘festejos’”.

-Una semana después quedaron eliminados...

“Sí, pero esta fiesta, como dices, fue una semana antes y no puedo asegurar que afectó su rendimiento. Nico no jugó y Roger metió dos goles en el partido de vuelta, pero, la verdad, sí se pasaron de la raya estando alcoholizados y sin importarles la sana distancia o su situación sentimental”, concluyó.