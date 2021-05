Sin Keylor Navas: Así es la convocatoria de Costa Rica para el Final Four de la Nations League ante México

Sin su máximo referente, así afrontará la selección de Costa Rica las semifinales del Final Four perteneciente a la Nations League de Concacaf que inician el próximo jueves 3 de junio en Denver, Colorado.

Los ticos se verán las caras ante México, quien aún no anuncia su convocatoria oficial para el certamen, contrario al tricolor centroamericano que este martes entregó la lista de los 23 futbolistas que estarán en el Empower Field.





Keylor Navas, estrella del combinado costarricense, no participará en el Final Four tras apenas terminar la temporada el pasado domingo con el PSG en la Ligue 1. Se espera que para la Copa Oro en julio esté disponible.



Joel Campbell, Oscar Duarte y Bryan Ruiz figuran en el listado brindado por el estratega Ronald González.



Así es la convocatoria de Costa Rica para el Final Four de la Nations League



Porteros: Leonel Moreira (Alajuelense), Estaban Alvarado (Limón FC), Aaron Cruz (Saprissa)



Defensores: Óscar Duarte (Levante, España), Kendall Watson (Saprissa), Francisco Calvo (Chicago Fire, USA), Keysher Fuller (Herediano), Yael López (Herediano), Aaron Salazar (Herediano), Bryan Oviedo (Copenhague, Dinamarca), Ronadl Matarrita (Cincinnati, USA)



Mediocampistas: Celso Borges (La Coruña, España), Allan Cruz (Cincinnati, USA), Randall Leal (Nashville, USA), Luis Díaz (Colombus Crew, USA), Yeltsin Tejeda (Herediano), Gerson Torres (Herediano), Bryan Ruiz (Alajuelense), Bernald Alfaro (Alajuelense), Alonso Martínez (Alajuelense)



Delanteros; Joel Campell (León, México), Felicio Brown (Wisla Cracovia, Polonia), Johan Venegas (Alajuelense)