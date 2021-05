Elías Burbara revela los jugadores que le interesan al Real España y responde ¿se va Jhow Benavídez y Buba López?

En pleno apogeo de su negocio, el empresario y presidente del Real España, Elías Burbara, se tomó un tiempo para repasar la actualidad del conjunto catedrático que sumó una temporada más sin título.

Se extendió en una tertulia con Diario DIEZ y afirmó que el director técnico mexicano Raúl "Potro" Gutiérrez está firme en el banquillo del club sampedrano. No ha pasado por su cabeza cortar el proceso. Va para adelante.

Asimismo Elías Burbara asegura que están en negociaciones de renovaciones con "Buba" López, Mario Martínez y confía en que Jhow Benavídez se quedará en el Real España, esto a pesar del interés del Motagua.

El jerarca aurinegro ha adelantado a la afición españolista que en diciembre él se ve celebrando la copa 13. "A mitad de diciembre estoy levantando la 13 con Real España", sentenció ante las cámaras de DIEZ, Elías Burbara.

- LA ENTREVISTA A ELÍAS BURBARA -

Después de un par de semanas desde la eliminación, ¿como valora estos primeros meses de trabajo junto al Potro?

Hemos hecho los análisis con Raúl, hemos tenido varias reuniones y el informe va radicado a que a un principio por llevar tres meses de trabajo vamos en el camino correcto, pero hace falta mucho trabajo por hacer. Recordemos que el torneo que pasó fue muy seguido, no hubo un tiempo para hacer ajustes, ahora Raúl ya va a tener una pretemporada completa para hacer todo ese trabajo que no pudo desarrollar, la apuesta es mantener la misma base de jugadores y agregándoles un par de refuerzos, la idea es seguir trabajando, basado en la misma línea que hemos traído.



¿Qué fue lo que le gustó de este Real España?

Creo que varios jugadores van madurando, ya van agarrando el nivel de fútbol que queremos, colectivamente ha habido un buen aporte y un buen desarrollo gracias a Raúl y esperamos que de aquí al otro torneo ya tener el equipo que toda la afición quiere ver.

Elías Burbara tiene seis años en la silla presidencial del Real España y un solo título. FOTOS: Neptalí Romero.



¿Siente que acertó con los fichajes del Potro y el Sheriff Delgado?

Creo que no es tanto la cosa de los fichajes sino más un tema colectivo de este Real España no se va a destacar por una individualidad si no porque estamos queriendo desarrollar un equipo y este equipo es el que tiene que marcar una tendencia y una época en el fútbol hondureño a partir de este torneo.



Yo hablo de los fichajes del técnico y el director deportivo...

El rendimiento ha sido, primero, aceptable en algunos tramos del torneo y por otros el nivel fue un poco intermitente. Creo que las lesiones de Franco Flores y Omar Rosas afectaron, también Widsom Quayé estuvo un tiempo lesionado, eso no les dio toda la plenitud para mostrarse pero ya este torneo, con una buena pretemporada y una buena preparación física, creo que podrán rendir mejor.



¿Qué de diferente le aportó el Sheriff Delgado a lo que el Real España venía mostrando en la dirección deportiva?

Mejoramos en procesos y profesionalismo interno, ya dentro de la institución ya se ve un ambiente más profesional, más serio y eso es gracias a Javier. Obviamente no todo depende del Sheriff o de Raúl, también dependemos de los jugadores y esperamos que ellos se logren montar al tren y podamos de aquí a diciembre estar en el punto para pelear el campeonato.



¿Hoy puede asegurar la continuidad de Potro Gutiérrez?

Claro. Le vamos a dar continuidad al trabajo, no solo de Javier y Raúl sino de todos los jugadores, vamos a hacer todo el esfuerzo para que no haya ninguna baja a pesar de la pandemia y los problemas económicos, vamos a tratar de mantener la plantilla tal cual y agregarle unos dos fichajes.



¿Qué valoraciones ha hecho con el el informe final del Clausura-2021 del Potro?

Esto radica más a la falta de trabajo y tiempo y se los vamos a dar. Hay muchas cosas positivas que negativas, hay más situaciones a resaltar que a tachar, así que vamos a continuar el trabajo. Lo único que nos hace falta es tiempo y paciencia para comenzar a ver los resultados. No queremos trastocar el trabajo que se ha hecho.



Hoy por hoy se ve difícil que alguien pueda quitarle el próximo título a Olimpia, ¿es un dolor de cabeza eso?

Siempre ha sido así, históricamente, desde que me metí en el fútbol siempre el rival a vencer ha sido el Olimpia, eso no es nuevo. Hoy vimos los cuatro encuentros que tuvimos contra ellos y podemos recordar que nos anularon un 2-1 a favor y terminó la jugada en un 2-1 en contra, luego nos quitan un gol al último minuto que era el empate en Tegucigalpa, después aquí fue un partido cerrado, disputado, donde estuvimos a la par de ellos y luego en Tegucigalpa gracias a dos errores nuestros, elos avanzan, entonces, cuando tu ves que el tricampeón te dejó a un lado de esa forma tú dices no nos hace falta nada más que tiempo, trabajo y paciencia, yo sé que este torneo nos vamos a poner a la par de ellos.

Elías Burbara le ha pedido a Sinager que les permita jugar con público el próximo torneo.



¿Se sintió perjudicado ante Olimpia?

No podemos llamarlo así porque la historia nos ha dicho que a pesar de errores arbitrales, uno deportivamente puede sobreponer cualquier adversidad, no hace diferencia los errores de las vueltas regulares que terminamos primeros en el grupo y en la llave que nos cruzamos fue el Olimpia quien avanza gracias a errores nuestros de forma puntuales. Más que ver el arbitraje, tenemos que vernos nosotros mismos para no cometer esos errores otra vez. La idea sigue y es trabajo, más trabajo para que cuando lleguen estos partidos importantes no cometamos esos errores y podamos vencer a nuestros adversarios con o sin errores arbitrales.



¿Por qué Olimpia y Motagua se desmarcan tanto del resto, por qué existe esa gran diferencia?

Ahí hay billete... con dinero se resuelve cualquier problema. Nosotros año con año, torneo con torneo es gran sacrificio que hacemos, hemos estado trabajando cone l departamento de contabilidad y finanzas del equipo para ver cómo vamos a cubrir el presupuesto de aquí al 31 de diciembre y por todos lados el flujo está negativo. Ahorita estamos en reuniones viendo y analizando con la junta directiva cómo vamos a poner ese presupuesto en números negros. Si el dinero sobrara en el Real España yo vengo y tiro la casa por la ventana con cuatro o cinco fichajes bombas y le damos, pero no tenemos esa capacidad. Tenemos que palear con lso recursos que hay y el sacrifico realmente es bastante.



Sabemos que parte de la directiva siempre ha querido a Héctor Vargas pero ahorita que se tambaleó en el Marathón ¿consideró hacerle una llamada?

De primer instancia, por nuestra cabeza solo se cruzó darle continuidad al Potro, independientemente hubiera quedado libre o no, no hubiera sido posible en esta ocasión. Si en algún futuro Héctor está libre y nosotros estamos sin técnico, no tengo duda que el nombre de él va a estar sobre la mesa.



¿Cuánto significa para Real España en temas de patrocinio el apoyo de Mateo Yibrín, es el que más aporta?

Realmente tenemos varios aportantes, Mateo ha sido uno de los principales aportantes pero sí hay varia gente que nos está apoyando en este momento.



Es por esa razón que Mateo Yibrín cuestiona mucho al Real España

No, mirá ve. No tiene que ver la inversión con lo que representa Mateo para la institución. Él es un presidente vitalicio y así como la palabra de él se valora, de igual forma se valora la de don Paulino López, la de don Nicolás Chahín, don William, la de don Miguel Canahuati y la de todos los expresidentes del Real España. Creo que hemos mantenido esa unión y esa conexión con todos los expresidentes y realmente se les respeta a todos, se les escucha y están con todo el derecho.

Mateo Yibrín se ha hecho crítico del Real España en redes sociales.



Pero Mateo es el más se hace sentir...

Es al que más le gusta usar Twitter (risas)...



¿Cuánto siente que le afectan al club la estabilidad un comentario negativo de Mateo Yirbín?

Creo que lo hace para el beneficio del club. No creo que Mateo quiera hacer algo que perjudique a la institución. Cada vez que lo hace es porque quiere ver igual que toda la afición, quiere ver un mejor equipo, pero el llamado a Mateo y a toda la afición es que tengan paciencia que con tiempo y trabajo los resultados van a estar.



No más procesos dijo Mateo...

Pero es que esto tiene que ser. Traemos un proceso desde hace tres años más o menos. Después que sale Tato García se hizo un reseteo y se comenzó de cero. Venimos nadando contra la corriente sin recursos, sin la posibilidad de hacer fichajes top, hoy ese proceso está entrenando en una maduración no lo podemos botar a la basura pero sí ese arduo trabajo que hemos hecho tanto tiempo ya debe y tiene que empezar a dar resultados. Confiemos en el trabajo que se ha hecho y que pronto vamos a tener lo que queremos.



¿Se ha sentado a hablar con Mateo Yibrín con respecto a ese tema para que no se ventilen algunas cosas en redes sociales?

Claro. Con Mateo la comunicación es semanal y permanente, siempre está pendiente del club.



Marathón con un presupuesto mucho menor llega más lejos que Real España y se ha vuelto regular en Concacaf ¿por qué?

Han estado haciendo una buena labor, para imitar obviamente nosotros comenzamos de cero hace dos-tres años un proceso, en aquella ocasión sacamos casi 14 jugadores y no se contrató casi a nadie, de ahí, poco a poco han sido más las salidas que ingresos de jugadores que hemos tenido, y llegó el momento de que todo ese sacrificio y trabajo comience a dar resultados. Este semetre acertamos con los fichajes porque obviamente el proceso necesita una columna, misma que fue flaqueada en su momento, pero ahora ya estamos llegando al nivel de maduración y considero que la tendencia debería de normalizarse como la historia lo ha indicado toda la vida.



¿Es fracaso no estar en la Concacaf?

Claro que sí, hoy el primer requisito a partir de este torneo es que este sea la última participación de Concacaf que nos perdemos y de aquí en adelante ser constantes, no solo a nivel internacional, sino localmente.



¿Quedó satisfecho con el aporte de los extranjeros Franco Flores, Omar Rosas y Ramiro Rocca?

Se ha mejorado la plantilla, no cabe duda. Lo que se busca obviamente es una consistencia y para eso no esperemos que vengan dos o tres jugadores que no hagan pretemporada y si la hacen que sea corta y que rindan al cien en dos meses. Ya ahorita, si van a tener más de un mes de pretemporada y un buen tiempo de trabajo y se adapten la idea del Potro, ya para noviembre van a tener la altura y preparación para cerrar el torneo de buena forma y pelear.



¿Los tres seguirán en el club?

Estamos tratando que sean cero bajas en el plantel y solo dos refuerzos. Ahí más adelante si alguna renovación no se lograra pues entonces buscamos el reemplazo pero la idea es cero bajas y solo agregar dos futbolistas más.

Elías Burbara atendió al equipo periodístico de DIEZ en su negocio. Junto al periodista Gustavo Roca y el camarógrafo Jeffry Ayala.



¿Harán un esfuerzo económico extra para renovar a Jhow Benavídez ya que está pidiendo el doble de lo que está ganando?

No, toda esa información es errónea. Las negociaciones van de buena forma, tanto el representante de él como Javier Delgado están en comunicación permanente, casi todos los días hablan y creo que en los términos no estamos tan lejos uno del otro, obviamente es normal en una negociación tener esos términos y estar ahí. Necesitamos un buen tiempo para hacer las cosas bein y no tengo duda que Javier logre cerrar esos fichajes.



¿Teme que pase lo mismo que con el Iván "Chino" López, que se fue por una mejor oferta?

Es la decisión de cada uno de ellos. Creo que Jhow sabe lo que él representa para esta institución, sabe el cariño que la afición le tiene y si él a los 25 años quiere empezar de cero, no queda de otra que desearle suerte, pero la idea es que continúe. No fue de casualidasd que hace un año le entregamos la número 10, queremos que la mantenga, creemos que sigue siendo el cerebro del equipo.



Y Buba López, presidente ¿por qué no quiere renovar con el Real España?

Esa pregunta está errónea. Con los cuatro jugadores que se les venció el contrato estamos en negociaciones. Los cuatro están anuentes de renovar, simplemente es cuestión de ponerse de acuerdo con los números, pero todos quieren seguir en el equipo.



¿Hay diferencias económicas con estos jugadores para ponerse de acuerdo?

Muy pocas. No tengo dudas que Javier Delgado las resuelva muy pronto. Lo que pasa que todo estos jugadores tienen representante y estar lidiando con representantes a la distancia, eso hace el proceso un poco lento pero no tengo duda que si el jugador hubiera estado sentado aquí en mi escritorio platicando, en cuestión de una hora nos ponemos de acuerdo, pero estar platicanco con representantes que están en el exterior, eso atrasa un poquito, pero confiemos en que todo estará bien.



Cómo evalúa el regreso de Mario Martínez ¿cuándo firman el nuevo contrato?

Lo miré bien. Más bien cuando Mario no estuvo dentro de la cancha fue cuando el equipo más se notó a la baja y esperar, esto no se trata de un jugador o de un fichaje o de una renovación, se trata de un equipo y si todo el equipo está bien, contento y comprometido, el equipo va a andar bien.



¿Hasta cuándo esperará a Ilce Barahona?

Se ha tenido negociación con él y con otros jugadores. Realmente no queremos entrar en ninguna subasta tampoco en disputa por jugadores, creo que eso más bien le hace daño al fútbol porque lo encarece y los recursos lo que más necesitamos pero confiamos que más temprano que tarde se pueda dar ese fichaje pero sí estamos ya analizando algunas alternativas por si se nos cae esa negociación.



Clayvin Zuniga está listo en caso de que lo de Ilce no se dé.

Como te digo, son nombres que entran y salen por sobre la mesa y no solo estamos hablando de él, tal vez puedan haber unos dos o tres alternativas más y estamos con la fe de que nuestro plan a o nuestro plan original se mantenga y lo logremos llevar a cabo y no nos toque andar buscando alternativas.

El presidente del Real España tiene su oficina llena de cuestiones conmemorativas al equipo de sus amores.



¿Interesa a su equipo el mediocampista Luis Garrido?

No es una posición que andamos buscando, ahí si pasa alguna sorpresa o una salida, lo podemos considerar pero ya dos veces nos lo han ofrecido y no ha habido la oportunidad o la necesidad de buscar un mediocentro.



¿De qué trató la reunión que tuvieron con los demás directivos de otros clubes?

Realmente me invitaron. No te sabría decir quién lo organizó. Ellos siempre han estado organizados y en constantes reuniones. Me invitaron a la reunión de esta semana. Solo fue para saludarnos, para ponernos a las órdenes y para hacerles un llamado para que la próxima asamblea no vayamos divididos sino que convertidos en un G-10. Básicamente de eso se trató la reunión y yo creo que ellos están anuentes de que peleando no se va a lograr nada positivo para el fútbol y pues espero que las pláticas futuras tengan fruto y lleguemos a esa asamblea todos unidos como liga y gremio, que es lo que nos conviene a todos.



No estuvo Olimpia ni UPN...

Vamos uno por uno. Creo que va a llegar un momento que todos tenemos que estar unidos por el bien del fútbol y no dudo que todos se metan. Tampoco estuvo Real Sociedad, fue una reunión bien informal, no hubo ni siquiera alguien que tomara nota o que se determinaran desiciones ni nada, fue una reunión abierta. Nos vamos acercando a esa unión grupal que tanto hemos añorado.



¿Real España está contento con este formato?

El formato es lo de menos. Creo que tenemos que ver primero las fechas de inicio del torneo, ver la fecha que debe terminar el torneo luego tenemos que ver todas las fechas FIFA, fechas de Liga Concacaf y después contar cuántas jornadas nos quedan para hacer un torneo, entonces, si tenemos montón de fechas, podemos desarrollar un torneo largo, bonito y competitivo, el problema es que no vamos a tener fechas disponibles porque de aquí a mitad de agosto la selección está ocupada, los primeros días de septiembre, octube, noviembre son fecha FIFA, la mayoría de miércoles ocupados por Liga Concacaf, luiego vienen elecciones en el país, entonces, si cuentan cuántas fechas libres disponibles tiene el semestre, van a ser pocas, entonces, cuando tengamos ese número, vamos a tratar de hacer el formato más largo y más lleno de competitividad que se pueda dentro de todas esas limitantes. Lo veo complicado este torneo en cuanto a tiempo. No podemos hacer un torneo tan largo como nosotros quisiéramos porque no están las fechas disponibles. No nos olvidemos que el próximo año es de Mundial, el Clausura tiene que terminar rápido, inmediatamente arrancar el Apertura de la otra temporada y terminarlo lo más pronto posible porque de aquí a octubre del otro año ya tenemos que haber terminado tres torneos.



- ELÍAS BURBARA Y SU ESTADÍA EN LA SILLA PRESIDENCIAL -



¿Qué autocrítica se realiza después de haber ganado un solo título en seis años al mando del club?

Nos costó un aprendizaje esa transición entre Mateo y Elías fue pesada, difícil, me tocó limpiar la casa un poco, tuve que hacer restructuraciones, gracias a Dios logramos ese campeonato en el 2017 cuando ya llevaba dos años de estar al frente y luego me tocó empezar de cero otra vez. Lo que yo le apunté a eso, a no quedar campeón cada cuatro años, entonces dije -ok, borrón y cuenta nueva y empecemos de cero pero bien-, y hoy tenemos un equipo competitivo que pelea de tú a tú con Olimpia y Motagua, nos dejan fuera por detalles simples pero a diferencia es que el promedio de edad del equipo hoy es 23 años. Solamente tenemos dos jugadores arriba de 30. Hoy yo te digo que tenemos equipo para los próximos cinco años. Sí me he tardado en quedar campeón, según lo que se venía manejando, ya debo un par de torneos, pero el plan es que en los próximos cinco años en vez de salir campeón una vez, podamos salir tres, cuatro, cinco veces...



¿A qué se debe que el Real España gana un torneo y vuelve a aparecer a los años?

Son procesos interrumpidos que van y vienen y comienzan y se terminan cada seis meses o cada año y de repente se entra en esa ola emocional inspiracional que te lleva al título, pero obviamente eso no es sostenible y tratamos de montar un proyecto sostenible en el tiempo. Quisimos armar un buen equipo joven para que cuando logremos obtener el primer título no sea con jugadores de 30 años que van de salida, si no con futbolistas de 22, 23 y 24 años para que le queden años por delante para que puedan competir. Por ahí el atraso y proceso, yo sé que esa palabra no le gusta a mucha gente, pero va más allá de buscar un título.



Hay un sector de la afición que no está de acuerdo con su gestión en la presidencia del club, ¿qué piensa?

La silla está disponible para cualquiera. No me amarro del puesto, para nada, esto no es una obra social porque conlleva responsabilidad pero sí es un voluntariado que cuesta tiempo y dinero. Si alguien estpa dispuesto a venirle invertir el equipo e inyectarle dinero a las deudas y más que todo inyectarle tiempo, bienvenido, pero la verdad que el trabajo ha sido difícil, bien difícil y ya después de una pandemia es más difícil todavía, si en tiempo de bonanza es difícil, ni hablar en tiempos de pandemia. Confíen en el trabajo que estamos haciendo. Más ahorita que ya hay profesionales al mando de la institución.

Elías Burbara aparte de dirigente de fútbol es un empresario en San Pedro Sula.



¿En algún momento ha pensado hacerse a un lado?

Sí pero tampoco puedo ser tan irresponsable de dejar el equipo a la deriva. Cuando aparezca alguien que de verdad se quiera hacer cargo, ahí lo analizamos, pero si todavía siento que todavía no es tiempo de retirarme, lo pongo al lado mío y juntos lo manejamos.



¿Qué le dice su familia cuando ven tanta crítica hacia usted?

Son los primeros que dan duro que cuándo vamos a quedar campeones (risas). Quieren estar ahí. Somos aficionados del Real España de toda la vida, es lo que más queremos.



¿Sacrifica parte de su patrimonio para inyectarle dinero al Real España?

Dentro de las capacidades de cada uno, obviamente que sí, desde antes de ser presidente.



Puntualmente. ¿Hay algo de lo que se arrepiente en estos años en la presidencia del Real España?

Hoy, con el periódico del lunes en la mano, obviamente uno puede venir y decir, -hubiera hecho este montón de cosas diferente-, por ejemplo, me hubiera gustado mantener al Primi Maradiaga en el puesto, mantener al Tato García en el puesto, son temas que a uno lo dejan ahí... decisiones que se nos fueron de nuestras manos que no las pude evitar, que hubiera, probablemente, cambiado aquella parte del proceso del Real España. Pero recibí un aprendizaje fuerte en todas esas decisiones y hoy trato de ser un poco más acertado y ya lo ven con las últimas decisiones que hemos tomado, han sido más acertadas y eso me lo da solo la experiencia. No hubiera aprendido si no hubiera cometido todos esos errores.



¿A qué le apunta Real España este torneo?

Campeón. No hay otra razón o motivo... a mitad de diciembre estoy levantando la 13 con Real España, esa es la misión, objetivo, no quiero sobrepresionar ni al técnico, ni a los jugadores pero ya nos tenemos que meter en la cabeza eso.



¿Cómo está la economía del club?

A corto plazo mal porque el flujo está negativo, pero a mediano plazo tenemos los recursos y el financiamiento para sobrellevar la carga financiera del equipo y a largo plazo sí hay un par de deudas que tenemos que ver cómo las cubrimos, ya sea con la venta de algún jugador o con alguna otra cosa.



Pide el ingreso de aficionados a los estadios para el otro torneo.

El llamado a las autoridades de que el fútbol es un mercado que está dentro de la economía de la nación, muchas familias dependen del fútbol y realmente es puro espectáculo y sin aficionados el fútbol se está muriendo. Ojalá que en agosto reconsideren la posición de eventos públicos y que nos den permiso para tener partidos de fútbol con público. La capacidad la tenemos para controlar estos espectáculos, hemos tenido los controles y medidas de protocolo y una prueba de ello es que en 15 meses solo un equipo tuvo una incidencia y de ahí nadie más.

El mensaje a la afición españolista.

Hoy es cuando más tienen que apoyar al equipo. La junta directiva va a meter el pie en el acelerador. El llamado a toda la afición que se nos una en este nuevo torneo, que nos apoye, que se una a Nación Real España, que si se abre el estadio, que nos acompañen y consuman todo lo de Real España.

Elías Burbara lo adelanta: "A mitad de diciembre estoy levantando la 13 con Real España"