Génesis responde a la Liga de Ascenso y advierten con no presentarse a la final: "Son unos payasos"

Luego de la circular enviada por la Liga de Ascenso, donde confirma el desarrollo del partido de vuelta de la gran final entre Victoria y Génesis San Lorenzo, el equipo de la zona sur sale al paso.

El propio director deportivo del Génesis, Enrique Lanza, ha asegurado que no ha existido ningún acuerdo y se sienten irrespetados al no valorar la situación que pasa el club con los contagios por Covid-19.

"A mí me da impotencia, siento decepción por las autoridades de la Liga de Ascenso, ya que ante ponen un partido de gran final con el interés que el Victoria sea el ascendido a un tema humano", comenzó diciendo.

Según pudo confirmar a DIEZ, el equipo Génesis cuenta con una gran cantidad de jugadores sospechosos, parte del cuerpo técnico y directivos.

"Génesis es un miembro de la Liga de Ascenso y está en alerta roja, ya que tenemos entre 10 a 12 futbolistas sospechosos con síntomas de Covid, nuestro preparador físico, gerente de campo, gerente general, Carlos Martínez (DT) es sospechoso, Kike Lanza, también y la Liga de Ascenso programa el partido, son unos irresponsables y no son solidarios".

Ante la circular de la Liga de Ascenso, Lanza desmiente que haya existido algún acuerdo. "Nosotros no estamos de acuerdo que ese partido se programa para el sábado, ¿Cómo es que la circular dice que hay mutuo acuerdo para que se programe el partido?. Ni nuestro presidente Milton Puerto, ni el técnico Carlos Martínez, ni Kike Lanza, director deportivo, ni el utilero ha dicho que está de acuerdo en jugar el sábado".

El director deportivo del Génesis San Lorenzo considera que en las próximas horas el estado de salud de los miembros del club se podría complicar y prefieren evitar riesgos.

"Corremos el riesgo que nuestros jugadores entren a un estatus sanitario más grave y contagiar a los jugadores del Victoria posteriores al partido. Nosotros no estamos de acuerdo que el partido de programe y de manera responsable no queremos presentarnos a ese partido. Nuestros jugadores no tienen una simple gripe o resfriado, tienen covid y que mata".

Y ante la ordenanza que el partido se desarrollará el sábado a las 2:30 de la tarde, el cuadro de San Lorenzo ha tomado la determinación de no realizar el viaje a La Ceiba.

"La postura de nuestro director técnico es no jugar independientemente de... Que por lo menos se retrase una semana para ver la evolución de nuestro equipo. Eso es lo que nosotros vemos como una solución solidaria, pero la Liga de Ascenso está tratando mal a Génesis San Lorenzo".

Tamnbién denuncia que."El flamante secretario de la Liga de Ascenso, Jaime Irías y que se le paga para que le conteste a todos los equipos, no contenta el teléfono a nuestro presidente, ni al técnico y ni a mí. Es increíble".

Lanza asegura que no actuarán de la misma manera que lo está haciendo la liga. "Nosotros no podemos ser irresponsables, la liga si lo es. Yo he dicho que son unos payasos".

Además, se atreve a asegurar que. "El fútbol hondureño es pantanoso, es oscuro y se mueve de acuerdo a intereses de los equipos populares o más fuertes. Es asqueroso el fútbol nuestro y así es la realidad".