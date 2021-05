Neptalí Romero, de las fincas bananeras a fotografiar a la Selección de Honduras en un Mundial de Fútbol

Sus fotografías han contado historias completas y provocado emociones, respuestas de los lectores y hasta castigos. Hoy en el 15 aniversario de DIEZ queremos destacar la labor de nuestro fotógrafo Edwin Neptalí Romero Calderón; un padre, esposo, hermano y amigo que está detrás de la cámara.

Con su lente ha inmortalizado momentos históricos del fútbol hondureño y la Selección de Honduras. Estuvo en el regreso de la Bicolor a una Copa del Mundo tras 28 años de ausencia, Copas Oro, Juegos Olímpicos y hasta un Oscar del Calcio Italiano.

Neptalí nació el 7 de mayo de 1969 en el municipio de La Lima, Cortés y se creció en los campos bananeros (Urraco Pueblo) en el seno de una familia humilde y luchadora. Sus padres María Elsa Calderón y Fausto Dionisio Romero le enseñaron que la única forma de alcanzar sus sueños es trabajando duro día con día.

Antes dedicarse a la fotografía, trabajó en ventas en un pequeño negocio familiar, pero sin dejar de lado sus estudios. En las vacaciones de fin de año trabajaba en las fincas bananeras o cuidando ganado.

Romero contrajo nupcias en 1994 con Isabel Fuentes con quien procreó una hija; Karen Gisell y a finales de la década de los 90 decidió aventurarse a recorrer el mundo como marino.

"Me llamó un amigo y me dijo si quería ir a trabajar. Me aposté a esa aventura de estar casi un año fuera del país, en Europa. Allí cuando uno inicia comienza desde handyman, haciendo de todo", recordó.

Un regalo le cambió la vida por completo

El amor por la fotografía lo trae en la sangre. Sus tíos Crescencio Morales y Rubén Virgilio Romero (QDDG) trabajaron en esta profesión y uno de ellos le regaló una cámara cuando tenía 17 años. Ese ese obsequio le cambió la vida.

"Ya una vez conociendo como funcionaba la cámara, me gustó, me fascinó este mundo y comencé a ir a eventos. Veía que me salían las fotos bonitas", recuerda con un brillo en los ojos.

Entre 1985 y 1986 comenzó a colaborar con distintos medios enviando fotografías y notas sobre lo que ocurría en su campo. "Me gustó ver mis trabajos ya publicados. No pagaban por eso, pero fueron mis primeros pasos en los medios".

A Diario La Prensa llegó en finales del 2001. Se encontraba tramitando su regreso a los mares, cuando Max Lemus, entonces Jefe de Fotografía del diario lo contactó para invitarlo a ser parte de Grupo Opsa.

Su destacada labor lo llevó en 2006 a estar en el ambicioso proyecto; Diario Deportivo DIEZ al que le ha entregado 15 años de su vida.

Un profesional de la fotografía de talla mundial

Con su espíritu aventurero y su maleta con lentes y su computadora en mano, Neptalí Romero ha seguido a la Selección de Honduras por Estados Unidos, el Caribe, México, Sudamérica, Europa y África.

"Con la Selección he ido a varios países y eventos. Copas Oro, Juegos Olímpicos en Beijing en 2008. La Copa Mundial de Sudáfrica en 2010 que fue muy especial para los que fuimos a cubrirlo. Fuimos testigos del regreso de Honduras a un Mundial".

Uno de sus sueños desde que comenzó esta carrera fue un día cubrir una Copa del Mundo y Sudáfrica fue su su graduación.

"Cuando inicié pensé en dos cosas; primero ejercerlo como profesional con dignidad y respeto por el trabajo y el tener esa experiencia de trabajar en el extranjero representando un diario como DIEZ, una empresa grande de una enorme corporación; Grupo Opsa".

Un momento inolvidable



"Uno es el poder cubrir la premiación del Oscar del Calcio en 2007 donde fue homenajeado David Suazo. En ese tiempo estaba en el Cagliari y lo premiaron como uno de los mejores de la liga. En ese momento Italia se había coronado campeón del mundo, estaban las mejores estrellas del momento y David Suazo entre ellos. Fuimos a conocer su casa en Cerdeña, de allí viajamos en avión hasta el lugar donde se realizó la gala. Llegar allí y pertenecer al grupo selecto de periodistas que tuvieron acceso fue un privilegio. Afuera del lugar había muchos comunicadores italianos que no pudieron ingresar".

Un momento duro:

"Ver como se transformó el fútbol de ser algo para divertirse a algo peligroso para las familias y la gente que va a los estadios en busca de olvidar un poco la situación que se vive. En los 80 e inicios de los 90 el fútbol no era así, uno iba a los espectáculos y era una fiesta deportiva. Luego exponerse y estar enmedio de balazos, pedradas, golpes o amenazas en cada partido es lo más difícil que me ha tocado ver.

Su mejor foto:



"Han sido muchas buenas y bonitas. Pero las que puedo considerar las mejores son las que produjeron un efecto, un cambio en esto del deporte. El triunfo a México en Copa Oro en 2007 cuando el gol de Carlo Costly, una foto donde estaban todas las estrellas del momento; Carlos Pavón, fue memorable. Teníamos una constelación de jugadores. La otra (foto) es tomar una imagen que produjo un castigo para alguien en el deporte. Tener esa sagacidad, porque para tomar una imagen solo tenemos un segundo, y ese fue bien aprovechado. Tomé la postal con la que castigaron al kinesiólogo de Motagua, por un agua que la tiró al árbitro y que sirva para que la Comisión de Disciplina haga su trabajo. Eso es lo bonito, que no solamente sean fotos bonitas para el lector, sino que produzcan cambios, que esa es la misión al final".

Una anécdota:

"Hay muchas, unas buenas y otras malas. Una es en Copa Oro cuando en 2005 se llegó a semifinales. Le pedimos al profesor Chelato Uclés permiso para viajar en el autobús a una visita a la ciudad de Nueva York, cuando llegamos el profe sentado como un personaje dijo; "Me siento como el emperador Marco Aurelio cuando ingresó a la ciudad después de la batalla". El momento fue especial porque fuimos con una selección que nadie apostaba nada y fuimos a pelear la semifinal. Pude tomar la foto del profesor frente al autobús con una actitud triunfadora".

El personaje más fácil de retratar:



"David Suazo. Los que lo conocen saben de su sencillez que a pesar de haber logrado grandes cosas, sigue siendo el mismo de siempre que trata a las personas con respeto. Cuando lo fuimos a visitar cuando estaba en la transición para el Inter, no abrió las puertas que nos facilitó el trabajo. Las imágenes hablan, nos invitó a la orilla del mar a conocer a su familia y hacer unas fotos espectaculares que la gente tuvo la oportunidad de ver.

El personaje más difícil de retratar:

"Fue Carlos Pavón. La relación de él con la prensa nunca fue buena a pesar que hoy trabaja como presentador de televisión. Era complicado porque era un líder en el grupo y si se sentía incómodo con los medios, lo reflejaba dentro del grupo y estos se volvían contra la prensa. Recuerdo una vez que Real España se alistaba para jugar una final y nosotros estábamos cubriendo el entreno desde afuera, él ordenó a alguien que nos tirara agua y nos mojó a todos, pero eso es parte del trabajo".

Lo que significa DIEZ en su vida:



"Me quedaría corto. No solo representó estabilidad para mi familia, sino el graduarme como profesional de la fotografía con seminarios con los mejores del mundo, logística con tecnología de punta. La preparación a nivel personal y la experiencia de ser tomado en cuenta como reportero internacional por la experiencia de recorrer todo el mundo. Para mí DIEZ significa logros para mí y mi familia".