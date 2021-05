Los 15 grandes momentos de DIEZ en sus 15 años de historia; Oscar del Calcio, Copa Oro y Mundial

Es 27 de mayo de 2006 y en las diferentes calles de Honduras comenzó a sonar fuerte el nombre de DIEZ y aquel eslogan que se metió en el corazón del pueblo: “lo damos todo por la afición”. En las principales ciudades del país, desde las 5:00 de mañana, circulaba la primera edición de Diario Deportivo Diez con aquella imagen inolvidable en su portada, del brasileño Ronaldinho, en ese entonces el mejor “10” del mundo.

Desde ese día histórico, Diez nació para quedarse. Para revolucionar el periodismo deportivo en Honduras y fuera de nuestras fronteras. Nació para ser un grande.

El viaje ha llegado a su décimo quinta estación. Son 15 años de permanente evolución, marcar pauta en el periodismo nacional y de adaptación a las nuevas tendencias del mercado periodístico en el mundo. No nos hemos quedado quietos nunca y es por eso que hoy, con mucha alegría y nostalgia, haremos un recorrido por los grandes momentos que han marcado estos años a una marca que ya es reconocida, incluso a nivel mundial.

Son 15 años de grandes coberturas, de compartir con nuestras audiencias dentro y fuera del país. Ha sido un hermoso viaje, que inició aquel 27 de mayo con la edición impresa, pero que ahora es una marca multiplataforma, que les sigue ofreciendo el mejor contenido deportivo, exclusivo, diferenciado y que por ley, siempre se anticipa a la jugada con respecto al resto de los medios de comunicación.

Y Diez arrancó con toda la pasión y con ganas de comerse el mundo. Las coberturas exclusivas fueron un pilar desde el primer día. Comenzamos el viaje estando presentes en los grandes eventos, como la Copa de Naciones Centroamericana, la Copa Oro 2007, el Mundial Sub 17 de Corea, la presentación de Carlos Pavón con el Galaxy de Los Ángeles y hasta nos rozamos con David Beckham, quien llegó a la MLS como uno de los fichajes galácticos de fútbol estadounidense.

Luego de dos años del nacimiento de DIEZ como un diario deportivo impreso, la era digital ya nos arrasaba en Honduras y no podíamos quedarnos atrás. Como un medio innovador, llegó la hora de darle paso a la edición web de DIEZ y así que nace www.diez.hn para iniciar una navegación fantástica, que nunca para de evolucionar.

Un nuevo proceso mundialista había llegado y en DIEZ nos pusimos en modo H. De principio a fin estuvimos en cada paso de la Selección del técnico colombiano Reinaldo Rueda, quien trazó el camino rumbo a Sudáfrica. No nos perdimos nada. En cada entrenamiento, partido, gira, ahí estuvo Diez dando lo mejor para que sus lectores se sintieran cerca de la Bicolor. Estados Unidos, Sur América, Inglaterra, Turquía, Austria, en cada rincón estuvimos hasta llegar al destino final: Sudáfrica.

Después de 28 años Honduras volvió a una Copa del Mundo y DIEZ también se convirtió en mundialista. En el 2006 dimos cobertura al Mundial de Alemania, pero con la tristeza de que nuestra H no estaba, cuatro años después emprendimos uno de los mejores viajes periodísticos de la historia de DIEZ, todo pasó en Sudáfrica 2010.

11 Bailamos samba en Brasil 2014 con la H

Cobertura total en Brasil 2014. Un mundial para no olvidar, porque a pesar de que Honduras no ganó un solo juego, pudimos volver a gritar aquel de Carlo Costly contra Ecuador. El trabajo del equipo de DIEZ que realizó la gira por suelo mundialista fue excepcional. No dejamos escapar detalles y como siempre, nos sacamos un DIEZ.