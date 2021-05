Nahún Aguilar tras recibir premio del Congreso Nacional: "Este galardón va dedicado a mi madre"

Esly Nahún Aguilar Cardoza, oriundo de San Jerónimo, Copán, donde la vida lo vio nacer, pero le dio a San Pedro Sula, un ciudad adoptiva y comenzó a palpitar la pasión por el periodismo, una carrera que lo ha llevado a tener muchas alegrías.

Con un ángel en el cielo que lo guía y dos que lo acompañaron a recibir el galardón "Efraín Zúniga Chacón" que entregó el Congreso Nacional de la República por su destacada labor como Cronista Deportivo.

Aguilar Cardoza ha tenido un largo recorrido en su carrera y actualmente se desempeña como Jefe de Redacción de Diario Deportivo Diez, se mostró feliz al momento de recibir tal distinción.

"Es un placer poder recibir este premio con mucha humildad, pero también con mucha responsabilidad, ya que esto nos obliga a poder ser mejores profesionales y realizar la labor con mucha pasión", expresó.

Nahún hizo su secundaria como técnico en computación, pero su paso y la pasión por el deporte lo fueron guiando hacia la carrera de periodismo, meta que la cumplido con éxito.

"Estudié computación en el colegio y desde ahí llevaba las ganas de estudiar periodismo. Inicialmente me matriculé en otra especialidad porque todavía había una pequeña indecisión, pero después de algunas experiencias, Dios me confirmó que (periodismo) era la carrera que debía escoger y no me arrepiento", recuerda.

Tras varios años de ardua lucha y entrega en este duro desafío del periodismo, Nahún Aguilar, tuvo que luchar con uno de los partidos más duros de su vida, pues la pandemia le apagó el sol que le dio luz a su vida, perdió a su madre y hoy dedica este premio a ella.

"Este galardón va dedicado a mi madre Elena Cardoza que siempre me apoyó en cualquier emprendimiento. Cada vez que yo salía al extranjero, ella se sentía muy orgullosa de verme triunfar y feliz. Ella falleció hace dos meses a raíz del Covid y fue un golpe muy duro para todo la familia, algo inesperado, pero me quedo con esa alegría que ella está celebrando mis triunfos", expresó con sentimiento.

Nahún Aguilar se hizo acompañar de su padre, Auner Aguilar, y su hija, Alejandra, al momento de recibir el reconocimiento

"Para mí es una bendición que me acompañe mi padre, ya que él estuvo con Covid en el mismo tiempo que mi mamá, afortunadamente logró vencerlo y hoy tengo la fortuna de poder tenerlo aquí y a míi hija que está en este momento tan especial".

Después de muchas experiencias deportivas, donde se viven alegrías y tristezas, Nahún Aguilar se queda y destaca y recuerda más las buenas, esas que lo han llevado al éxito.

"Son muchas más buenas que malas, recuerdo pocos episodios desagradables que me hayan ocurrido, pero son parte del periodismo. El hecho de haber conocido muchos países en el extranjero, conocer Europa, realizar una pasantía en España, estar en Colombia, Estados Unidos, México".

Dentro de las labores periodísticas, siempre hay entrevistas que marcan la carrera y que no se olvidan en la vida, para Aguilar fue la que tuvo con el exjugador del Real Madrid, Jorge Valdano.

"Si hablamos de personajes, uno de los más importantes que tuve la oportunidad de entrevistar fue a Jorge Valdano, fue en Madrid, mientras realicé la pasantía, él me atendió en su oficina y es un gran conocer del fútbol hondureño. Me agradó tener esa entrevista que fue portada en DIEZ en aquel momento. También estuve con Thierry Henry, quien era figura en el Barcelona en ese momento, pero también con los jugadores hondureños se tienen buenas historias y se han realizado buenos trabajos con ellos aquí o en el extranjero".

Luego de recibir este prestigioso reconocimiento, Cardoza se muestra agradecido con Dios y se compromete a apoyar a las nuevas generaciones del periodismo.

"Yo nunca he buscado un premio en esto, pero gracias a Dios se han dado algunos y este lo tomo con mucha humildad, no me marea en lo absoluto y me compromete para ser un ejemplo a los demás periodistas".

Finalmente, el agradecimiento a todo el grupo de trabajo que lidera en DIARIO DIEZ no podía faltar, ya que los califica como unos apasionados del deporte.

"Me siento orgulloso de contar con el equipo que tenemos en DIEZ, un grupo apasionado, y que está detrás de las primicias y esa es la filosofía. Pienso que hemos marcado la diferencia no solo a nivel nacional, sino que a nivel Centroamericano".

Este reconocimiento no pudo llegar en mejor momento, ya que hoy lo celebró doblemente junto a los 15 años de aniversario de DIARIO DIEZ.