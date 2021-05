Eddie Hernández está sin contrato en Olimpia, desea continuar, pero admite ofertas del extranjero

Eddie Gabriel Hernández finalizó su contrato con Olimpia tras la finalización y la coronación del equipo blanco como campeón nacional y ya visualiza lo que será su futuro inmediato.



Hernández, 30, es claro en asegurar que su deseo y prioridad es continuar con el equipo comandado por Pedro Troglio, pero también aseguró que tiene opciones de salir al extrajero nuevamente en caso de no llegar a un acuerdo con la institución merengue.

En entrevista con TDTV, el atancante reveló que las negociaciones con el equipo merengue ya comenzaron y que existe el interés de ambas partes de firmar una renovación; sin embargo en estos momentos no hay nada garantizado.



"Mi contrato finalizó, ayer tuvimos un acercamiento con la junta directiva, estamos analizando la situación y vamos a ver si se da la oportunidad de seguir con la institución; a mí me encantaría seguir con el equipo", comenzó diciendo.



Eddie también confirmó que "Gracias a Dios tengo ofertas en el extranjero por si no se da la oportunidad de firmar con Olimpia, pero si se da bienvenido sea, me siento tranquilo en el equipo, estoy contento".