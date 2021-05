Guadiola confiesa por qué se queda en el Manchester City y asegura que van a sufrir ante el Chelsea

Pep Guardiola habló en rueda de prensa sobre el esperado partido de mañana entre el Manchester City y Chelsea por la final de la Champions en Portugal. El catalán regresa a estas instancias del campeonato diez años después y en declaraciones a Movistar aclaró que se no se moverá del banquillo de los 'sky blue'.

Guardiola: ''Esos jugadores era unos pu*** asesinos''.

Una década de la última final

''Sí, por supuesto que lo recuerdo. Este tipo de partidos, el rendimiento y especialmente el camino contra el Manchester United, uno de los mejores equipos de la historia con Sir Alex, especialmente la forma en que jugamos, tengo buenos recuerdos de eso. Pero ya hace 10 años, hace mucho tiempo, pero es bueno recordarlo. En esa final expresamos muy bien lo que trabajamos en ese período en Barcelona''.

¿Qué le dirá a sus futbolistas?

''Sé exactamente cómo queremos jugar, con quién vamos a jugar y no les voy a molestar mucho. Es una experiencia increíble estar aquí, nunca esperé jugar una final cuando empecé mi carrera. Somos muy afortunados. Sé exactamente lo que les voy a decir. A los chicos que estén ansiosos y nerviosos, les diré que es normal''.

Los penales

''Podemos entrenar los penaltis, pero no se puede entrenar la tensión de cuando ocurre de verdad. Si se llega a una tanda hablaré con los jugadores y sé lo que les diré. He tenido semanas para pensar en el juego, no en la tanda de penaltis''.

Se queda en el City más tiempo que en otros clubes

''Le da al entrenador todo lo que necesita. Por supuesto inversión, no lo puedo negar, pero no solo eso. Tengo amigos en la junta directiva por encima de mí y los jugadores me ven como el entrenador porque tengo el apoyo de los que están por encima de mí. Me siento cómodo con el personal, lo tengo todo. No puedo pedir más para hacer mi trabajo lo mejor que puedo. Es tan simple como eso. Estamos en la misma línea, tomamos decisiones juntos, compartimos errores y buenos momentos. Cuando pierdo, no me dicen que soy responsable, intentamos encontrar una solución juntos. Sé que como entrenador me van a despedir, pero me van a despedir en una buena amistad. Por eso extendí mi contrato. Me siento increíblemente cómodo con todos los departamentos del club, no solo con los jugadores''.

Guardiola y el mejor tridente que vio en su vida

Estilo para ganar la final

''Todo el mundo quiere ganar, pero para ganar hay que jugar. Quieres jugar de una sola forma, pero a veces tienes que adaptarte a circunstancias difíciles. Algunos jugadores salen con tensión, algunos luchan, pero tienen que manejar esto. Estoy bastante seguro de que tenemos que sufrir para ganar la final. Es bueno decir 'salid y disfrutad', pero a veces no es posible. Tienes que ser resistente y adaptarte. Intentaremos ser nosotros mismos y hacer lo que podamos''.

Dejar gente fuera de la lista

''Terrible. Es absolutamente terrible. Te aconsejo que no seas entrenador. No tengo palabras bonitas para dar alivio a los muchachos que no juegan. Pero mi consejo es que se queden con el equipo, hay cinco o seis cambios y todos tienen una oportunidad. Todos serán parte. Lo siento muchísimo por ellos, pero es lo que es. La selección que haré es para ganar el juego''.

¿Cómo ganarle al Chelsea?

''Mañana no vamos a tener 90 minutos a un equipo dominando, vamos a sufrir, pero cuando cojamos impulso tendremos que aprovecharlo. Soy el hombre más feliz del mundo por estar aquí. Es un privilegio. Haremos nuestro mejor esfuerzo y una buena publicidad para el fútbol''.