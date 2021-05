¡Tremenda polémica! Acusan a árbitro en Estados Unidos de llamar "negro" a Wilmer Crisanto y él lo tenía todo grabado

Esta semana se suscitó una polémica en la Liga Burocrática de Estados Unidos por una acusación de racismo de un árbitro en contra del futbolista hondureño, Wilmer Crisanto, pero el árbitro tenía todo grabado por medio de una cámara (GoPro).

El suceso ocurrió en uno de los torneos locales que se realizan a menudo en donde además del jugador de Marathón, participaron otros jugadores con recorrido en la Liga Nacional como Luis Lobo y Marvin Chávez.

Sucedió que en una de las jugadas del partido, -cuando parecía que las cosas estaban en alta tensión- el juez central le pidió al defensor Wilmer Crisanto que jugara rápido, pero el mensaje se habría malinterpretado.

-"Te estoy hablando con respeto"- alzó Wilmer poco alterado antes de que el árbitro le mostraron tarjeta amarilla por su reclamo.

Ver: Leyendas de Estados Unidos continúan imparables en su gira por Estados Unidos

En ese momento el cuerpo técnico y directivo del equipo para quien estaba representando se alteró, ingresaron al terreno de juego y acusaron el réferi de haberlo llamado "negro".

"La amarilla no me importa, pero 'negro' no", se escuchó de la voz de Marvin Chávez mientras le reclamaba al resto de la cuarteta.

Sin embargo, finalmente el árbitro hizo constatar -queriendo mostrar su grabación- que en ningún momento había utilizado esa terminología para llamar al futbolista. El partido se detuvo, pero las cosas finalmente se calmaron después de varios minutos.

"Te juro por mis hijos que no dije esa palabra. Me están acusando de algo que yo siempre he defendido y que siempre he estado en contra. Solo quiero que quede claro", dijo el tocapitos una vez que las cosas se tranquilizaron.

Te puede interesar: Wilmer Crisanto sobre los insultos racistas que ha recibido

"No pasa nada, no le pares bola, vos estás bien, yo juego bien", respondió el jugador verdolaga.

En las Ligas Burocráticas de Estados Unidos, algunos árbitros utilizan para capturar los diferentes episodios que se manifiestan en el juego. Varios de estos videos son compartidos a través de una cuenta en YouTube. Esta vez le dio resultado.