Eddy Atala responde: El nuevo contrato de Diego Vázquez en Motagua, ¿se va Rougier? ¿Interesan Jhow y Buba López?

Eddy Atala, presidente del Motagua, ha conversado con DIEZ sobre el avance que han tenido con las negociaciones con el técnico argentino Diego Vázquez, quien renovará por dos años según lo dicho de antemano por el mismo dirigiente.

El jerarca de los azules confirmó que las pláticas van avanzadas. Han tenido dos reuniones, este viernes tendrán una nueva para ya tener el próximo lunes todo definido tanto con Diego Vázquez como con el cuerpo técnico.

De acuerdo a lo dicho por Eddy Atala, Jonathan Rougier tiene las puertas abiertas para continuar ligado, aunque este medio ha conocido que cuenta con una fuerte oferta del extranjero que lo sacaría de Honduras. Los jugadores que se tambalean son Reinieri Mayorquín, Matías Galvaliz, Sergio Peña y Bayron Méndez.

ENTREVISTA A EDDY ATALA, PRESIDENTE DE MOTAGUA:

¿Cómo va el proceso de renovación con Diego Vázquez?

Bastante bien, ayer tuvimos la segunda reunión, el próximo lunes tendremos definido el tema de qué es lo que va a pasar, no es un tema que estamos analizando si es futbolístico, que si los resultados o no resultados, hasta ahora el proceso ha sido exitoso, el cuerpo técnico es capaz, resultado le ha dado a Motagua por mucho tiempo, obviamente todo pasa por permanentes cambios que todo mundo tiene que hacer para ir improvisando y mejorando lo que se está haciendo, nos tienen acotumbrados a ganar por lo menos una copa todos los años y estos últimos torneos nos hemos quedado en semifinales, hubo un torneo que se suspendió en el cual íbamos en primer lugar, no es un análisis futbolístico, es un tema económico. La pandemia ha afectado al mundo del fútbol, no solo al Motagua, hay muchos clubes en serios problemas económicos, el hecho de no tener público afecta más de lo que yo hubiera podido visualizar. El flujo de los partidos cuando hay afición ayuda mucho al mantenimiento del equipo, en concentraciones, a los predios, cosas por el estilo, pero los patrocinadores también están en situaciones difíciles y están ofreciendo y pagando menos. Hay que hacer ajustes financieros económicos y es donde estamos discutiendo el tema con Diego. La próxima semana tendremos todo definido.

Diego Vázquez continuará por dos años más con el Motagua.



¿El nuevo contrato con Diego Vázquez es con una reducción de salario o con el mismo?

Hay un presupuesto global el cual él se tiene que adaptar o el entrenador que venga se va a tener que adaptar, ese presupuesto es para cuerpo técnico y jugadores que vengan y renovaciones. Estamos poniendo un presupuesto que es lo que podemos aportar y dar, y recibir de nuestros patrocinadores, no queremos tener esos déficit que estábamos teniendo en estos años en el que a los directivos nos ha tocado tener que cumplir con los compromisos del equipo y de los jugadores que son los sueldos que se tienen que pagar al día para que no tengamos que andar corriendo, ellos de eso viven, nuestro compromiso es con ellos.



Pero Diego Vázquez, a pesar de todo ¿quiere continuar en el equipo?

Obviamente que sí, por eso está sentado con nosotros en esta negociación porque si se quisiera ir ya no estaríamos hablando y lo hubiéramos anunciado. Se tiene todas las intenciones de entrar en una nueva etapa de acuerdo al presupuesto que estamos planteando.



¿Ya tienen la lista de bajas confirmadas?

Hay una lista natural que es la de los jugadores sin contrato, esa es la lista que ustedes están viendo, eso no quiere decir que esos jugadores van a salir. Tengo que decir que una vez renovemos con Diego nos vamos a sentar con cada uno de ellos y de acuerdo al visto bueno de Diego decidiremos si se renuevan o no a estos futbolistas.



¿Jonathan Rougier se va del equipo por una mejor oferta?

No. Acabo de hablar con él y no es así. No hay ninguna oferta, tampoco tiene una oferta de Motagua, como te digo, una vez que finiquitemos el tema con Diego hablaremos con él. Rougier es uno de los jugadores que se les venció su contrato y hablaremos con él para ver si se queda con nosotros.





¿Motagua está interesado en Buba López y Jhow Benavídez?

Nosotros nunca lo hemos discutido en sesión eso, ni con Diego ni con los demás directivos. Sí se está hablando de refuerzos pero primero tenemos que tener al director de la orquesta y después, entonces, contactamos los músicos.



¿El mismo cuerpo técnico seguirá?

Sí, todos. Ninrod, el Pato Negreira, Hugo Caballero... hoy por la tarde hablaremos para ver si podremos definir y si no será hasta el próximo lunes.