Portero Marlon Licona asegura que aún no está fuera de Motagua; pero su futuro es incierto

Marlon Licona vive horas de incertidumbre; el segundo portero de Motagua aún no sabe si continuará en las filas del Azul Profundo de cara al próximo torneo, el Apertura 2021.



Licona, 30, prácticamente ha hecho toda su carrera en Motagua donde debutó el 17 de abril de 2010 bajo el mandato del entrenador Ramón Enrique Maradiaga. "Primi" hizo que debutara a los 19 años durante la última jornada del torneo Clausura de ese año, en el empate de 0-0 contra Deportes Savio en Santa Rosa de Copán.



A pesar de ser un hombre de la casa, el oriundo de Catacamas afirma que en la actualidad se encuentra "a la espera de lo que pueda pasar", pero deja claro que aún "está vinculado al equipo", pese a eso Licona está "esperando ver qué decisiones se toman en el equipo, estoy a la espectativa" declaró para el canal HCH.



Sobre la falta de minutos ya que Jonathan Rougier es el guardameta inamovible en el arco de las águilas, Licona reconoce que "es bastante complicado no jugar" y asímismo deja entever que su futuro inmediato podría estar fuera del nido azul, "estamos analizando ciertas cosas, lo mejor para mí y para mi familia", cerró.



Marlon Licona ha sido cinco veces campeón con el Fútbol Club Motagua, su primer campeonato fue como suplente en el Clausura 2011. En 2014, para el Apertura, le tocó reemplazar al entonces portero titular Sebastián Portigliatti y se coronaría campeón como el guardameta titular ante Real Sociedad.



Así y todo, Licona nunca logró consolidarse como el portero inamovible y tras el Clausura 2021 donde Motagua perdió la final ante Olimpia estaría buscando definir su futuro en un lugar donde pueda jugar.



Las expectativas del meta se deben a la situación del argentino Jonathan Rougier que no ha renovado su contrato con el club. De marcharse Rougier, será Diego Vázquez y la directiva del Mimado los que decidan si confiar en Marlon o buscar otro arquero.