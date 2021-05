Héctor Vargas dispara contra Pedro Troglio, revela la oferta extranjera que recibió y cuenta la verdad sobre fichaje de Ryduan Palermo

Héctor Vargas no deja de ser polémico y en las últimas horas volvió a disparar dardos sobre varios temas. El argentino habló de su situación en el club, las ofertas que tuvo para marcharse y la razón por la que Ryduan Palermo vino al fútbol de Honduras.



También reveló cuándo se rompió su relación con Pedro Troglio y disparó contra el DT de Olimpia, además no esconde algún tipo de resentimiento con la directiva verdolaga por no salir a respaldarlo cuando se mencionó su salida del club.

Vargas informó, en una entrevista con HonduSport, que Kevin Hoyos, Ryduan Palermo y Yaudel Lahera están fuera de la institución y el único con posibilidades de mantenerse es el defensa uruguayo Mathías Techera, además adelanta el fichaje de tres extranjeros de mejor nivel que los anteriores.

LEER: El millonario contrato que Marathón debe pagarle a Héctor Vargas si decide despedirlo



TODO LO QUE DIJO



¿Cómo han sido tantos años en Honduras?

Desde que llegué en el 97, el país me ha dado mucho, tengo tres hijos hondureños, mi esposa también es de este país y siempre trato de aprender. A mí me gusta leer y estudiar, parece que soy temperamental, pero soy tranquilo. Por eso he crecido como entrenador. Podría ser cuestionado, pero por los resultados a nivel de entrenadores soy el único luego de Chelato Uclés en salir campeón con dos clubes diferentes, los otros solo lo hicieron con uno.



¿Por qué Héctor Vargas es temperamental?

Siempre fui muy pasional y cuando jugaba era lo mismo, siempre temperamental, incluso, cuando jugué en el Bucaramanga de Colombia a mi ex esposa le preguntaban si yo le pegaba, pero nada que ver, en la cancha soy pasional, no me gusta perder, pero difícilmente me peleé con un futbolista mío, si visten de otro color sí, en defensa de mi equipo.



¿Cuál fue su mejor momento?

El campeonato que conseguí con Marathón es el más importante que los que gané con Olimpia, es más difícil dirigir a un equipo como Marathón que no aspiraba a ganar nada antes de que yo llegué y logramos cosas, luego el hincha se acostumbra a estar en los primeros lugares y me parece que tomar el mando de un equipo como este es complicado.



¿Y el peor?

Por todo lo que pasó el torneo pasado, por los temas de covid-19, el brote del virus que hubo en la sede con 16 jóvenes infectados uno de ellos bastante mal, incluso nos agarró el contagio en plena competencia de Concacaf, el caso de Suazo (Paul) Denovan Torres, entre otros, y así y todo competimos. Los problemas con las directivas y otros factores, como quedar fuera de la liguilla, entonces considero que fue el peor semestre que tuve en los últimos 10 años.



¿Es injusta la gente de Marathón con el equipo?

Yo tomo unas palabras del presidente de Olimpia (Rafael Villeda) quien dijo que tuvo que gastar sus ahorros para armar el equipo, conmigo recaudó más de 100 millones de lempiras y logró tres campeonatos y así tenía en contra al gerente del club. El hincha de Marathón se olvida que antes no le ganaban al Real España, nunca perdí en el Yankel Rosenthal y la única que vez que fuimos derrotados no estaba en el campo porque estaba expulsado, hicimos buenos papeles a nivel internacional en la Concacaf, no nos reconocen las cosas que hicimos durante los años en que hemos estado, ganamos las vueltas tres veces, alcanzamos dos subcampeonatos con 40 puntos que ningún equipo de Marathón lograron con Volpi, Machuca (Ramírez) y el mismo Palermo que fue odiado. Los aficionados ignoran un montón de cosas que tienen que pasar".





¿Se queda en Marathón?

"Tengo contrato por dos años más a parte de este, en redes sociales salió que me iba y tuvieron que salir a desmentir, creo que se demoraron un poco en confirmarlo y decir que seguía, pero como dicen el que calla, otorga. Se hizo eco en el periodismo sobre la noticia de que estaba despedido. A mí me gusta cumplir mis vínculos y estoy en contacto con Rolin Peña para los refuerzos que van a venir para volver hacerse al club protagonista".



¿Habrá barrida?

No, porque en definitiva no hay tanto futbolistas en el país, he tenido varias malas experiencias con jugadores de equipos pequeños, por ejemplo, vino el "Ñanguí" Cardona, no estuvo, lo de Frelys López fue muy limitado, lo de Gutiérrez (Yerson) igual, a veces el cambio de camisas a un club grande afecta porque aquí es competir todas las semanas y tenemos que analizar bien a los refuerzos que vamos a traer. Es preferible que venga alguien que ya haya sido campeón como Mario Martínez, Bryan Johnson y Carlos Discua en su momento.

MÁS: Byron Rodríguez, delantero de Platense es ofrecido al Marathón de Héctor Vargas



El tema de Ryduan Palermo y Kevin Hoyos, tildan que lo trajo por "amiguismo".

Lo de Palermo los directivos sabían en que entorno se lo trajo a Ryduan, él llega cuando se van Mario, "Chino" Discua y Espíndola después de la pandemia, todos los periódicos decían: -'Marathón quebrado', 'Marathón no va a competir por nada'-. Yo le dije a Rolin (directivo de la institución) hagamos ruido trayendo al hijo de Martín Palermo, porque yo compartí con él en Estudiantes de La Plata, pero Ryduan vino por dos pesos con cincuenta como decimos en Argentina, es más él no tenía necesidad de venir a Honduras incluso se pagó el pasaje de avión. Se volvió a repatriar a Lahera (Yaudel) y contamos con Volpi también, a quien se le venció el contrato y se tuvo que ir. A Hoyos yo lo tuve en Victoria más joven y metió 7 goles en 9 partidos, yo lo traigo como una apuesta, no era el que yo conocí hace mucho tiempo.

También se juntaron otros temas como la falta de continuidad de Emilio Izaguirre, Wilmer Crisanto, Carlo Costly, más la baja de rendimiento de Vega, Techera y Solani hizo que lográramos pocos puntos, más la lesión de Garrido en la costilla. Por eso solo logramos 14 unidades y en sí no fue tampoco porque Real España con la inversión que realizó sumó 19 y no le alcanzó para clasificar a Concacaf.





¿Se siente querido?

"Hay gente que me reconoce y otra que tampoco entiende, yo soy polémico con conocimiento de causa, porque hay situaciones que no están claras en este fútbol. A mí por ejemplo por patear el banquillo me dieron cuatro fechas, a Troglio por intentar agredir a Armando Castro le dieron lo mismo, si fue un intento de asesinato eso porque la verdad quiso entrar a hacer justicia con mano propia y no lo pusieron en el acta.

El dicho "el que no llora no mama" yo lo aplico para defender a mi equipo en este caso Marathón. En la etapa anterior el club nunca protestaba pasaron nueve años callados sin campeonatos y sin participar en Concacaf. Ni estando Roque Pascua en la liga salía campeón hasta que llegué yo. Uno no puede entender cómo va a estar Benigno Pineda (vicepresidente de la Comisión de Arbitraje) ¿Quién lo pone en ese puesto? ¿Quiénes son los que manejan la liga? ¿Quiénes son los que manejan el tribunal de disciplina? son gente de otros equipos, al único de Marathón que conozco es a Roque y el doctor Bueso.

Entonces si no la peleas un poquito, haces como Benigno, que te manda a Armando Castro contra Motagua en el Yankel, después me expulsan me dan cuatro partidos y jornadas después volvemos a jugar contra Motagua y otra vez Castro es el árbitro. No analizan los precedentes que ha tenido contra mi equipo con expulsiones dudosas y malos rendimientos se notó en la última feliz. Soy así para que me escuche".

¿Se siente perseguido por el tema de las sanciones?

No me siento perseguido, pero me quieren callar y uno tiene gente amiga dentro de los árbitros, de hecho, hoy me llamó uno de ellos y estuvimos charlando. Te cuentan que hay una "Ley Vargas", que era un poco para callarme a mí, porque no quieren que hable de la mano de Milton Palacios les duele que uno diga algunas situaciones. Así como lo está haciendo Omar Leiva sobre las sospechas del arbitraje, que alguien del tribunal de disciplina es cuñado de un jugador del España, la verdad no sé qué función pueden cumplir para ayudar a un equipo. Yo hablo con verdades, trato de no mentir y de informarme bien.





Las declaraciones polémicas de hace unos días

Si me preguntas, a mí me hubiese gustado que el club desmintiera rápido el rumor que salió sobre mi salida, pero el que calla otorga, nunca fue oficial mi salida, eso fue alguien que no le caigo bien salió diciendo eso. Yo si tengo que recurrir al TNAF luego de que no haya un arreglo, también puedo recurrir a FIFA por los dos años de contrato que me quedan. El vínculo es dinero para mi familia y tengo el derecho de hacerlo al respetar y luego de tanto que le ha dado al club. Si la decisión del equipo era no seguir conmigo está bien, pero tratarme así por el primer campeonato que fracasamos sin hacerlo medianamente bien no me gustó.



¿Qué piensa de la situación económica y los futbolistas que se quedaron 'mojados'?

Por ejemplo, si yo soy futbolista y tengo un familiar enfermo y tengo la posibilidad de quedarme mojado, me quedo. No me quiero meter en el bolsillo de cada jugador, pero son cosas que se dan. Para todos fue duro la pandemia, para los directivos también, en definitiva, Marathón resistió un montón de gastos para seguir de pie. Yo creo que si Orinson (Amaya) se rodea de buena gente como Yankel Rosenthal o Tuki Bendaña puede darle un giro a la institución.



¿Cómo ve un posible regreso de Yankel Rosenthal y tener una inyección?

Cuando salimos campeones me lo agradeció, cuando ganamos el título del primero que me acordé fue de él cuando estaba en Estados Unidos, le agradecí por la construcción del estadio, por lo "loco" que fue por el proyecto porque fuimos el primer club en dar la vuelta olímpica en su propio inmueble, yo lo hice de corazón. Si ellos vienen a aportar para el equipo que mejor para mí.



¿Cómo va la conformación del próximo torneo?

La directiva se está encargando de eso y algunos estaban esperando para ver si yo me quedaba para seguir. No hay nombres todavía porque no están definidos todos los arreglos. El único extranjero que puede seguir es Techera, salvo que no quiera y trataremos de fichar a tres de fuera del país con un nivel muy superior a los que tuvimos. La inversión que se va a hacer tiene que ser mejor porque el sueldo de los foráneos que se van era muy bajo para la calidad que se pretende.



¿Recibió propuestas para salir de Marahtón?

Sí, dos de equipos nacionales y una extranjera, hasta una asesoría de un equipo de segunda, esta propuesta la recibí por si quería descansar un poco, pero como no había comunicado oficial de Marathón no podía tomar una decisión. La propuesta extranjera fue de Municipal, pero no podía decir nada porque mi situación no era segura.



¿Cuándo se rompió la relación con Troglio?

Me parece raro lo que pasó, siempre hubo buena relación hasta que le ganamos las vueltas, después quiso ir a gritarme a mí cuando realmente tuvieron que haberlo metido preso a Bengtson por el botellazo que le tiró a Techera y luego me echan a mí.

Cuando salimos subcampeones yo lo fui a felicitar por su primer título, incluso cuando él perdió se quiso ir a agarrar. Pedrito es una cosa cuando gana y otra cuando pierde. Si gana quiere el abrazo de la tribuna y si pierde se quiere ir a agarrar a trompadas con el árbitro. Lo que hizo después fue desafortunado, declaraciones, insultos, que después le quieran dibujar cosas folclóricas que es pasional, no, si vas a una conferencia no podés hablar de esa manera y después quererlo justificar no se puede.





Espíndola baja en Saprissa, ¿es una posibilidad?

"Creo que no entendió el mensaje, por ejemplo, si vos estás trabajando conmigo en un periódico de Honduras y te sale la oportunidad de ir a Telemundo, yo soy capaz de sacarte para que te vaya mejor y a él le pasó así.

Me pidió que lo dejara salir porque tenía la propuesta de Saprissa, yo sabía que le iba a ir mejor, sin duda alguna que iba a ganar mejor. Por eso yo declaré que estaba fuera del club, pero no entendió el mensaje, se fue enojado conmigo, pero después arreglamos todo cuando nos encontramos en el partido de Concacaf. Para el siguiente torneo puede ser una posibilidad".



¿Habrá cambios en el cuerpo técnico?

Se está evaluando eso, es bueno ver otras opciones. Estamos evaluando algunas opciones, porque todos tenemos la culpa de lo que pasó, pero estamos viendo que hacemos y el rendimiento cada uno.