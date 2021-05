Carlos Padilla tras ganar la final de Ascenso: "Para mí esto era un reto ser campeón en segunda división"

El Victoria logró vencer 2-1 al Génesis San Lorenzo y con ellos coronarse campeón del torneo Clausura de la Liga de Ascenso, mismo que le da medio boleto para soñar con un regreso a la primera división.

Carlos "Chato" Padilla, técnico de las Jaibas, se mostró muy emocionado por este logro en su carrera, donde está a un paso para llevar al club a la Liga Nacional.

"Gracias a Dios, no fue fácil, fue un proceso, pero hoy somos los campeones. Dios fue el que obró para que hoy esto se diera, yo solo he dado una pequeña labor".

Padilla envió palabras de agradecimiento a los que lo han apoyado. "Quiero agradecer a la gente que ha creído en mí, yo perdí tres finales y se te pueden venir cualquier pensamiento, pero yo creo y confío en Dios que nos iba a dar este campeonato, mi padre es justo y hoy me lo regló".

El "Chato" Padilla confesó que siempre fue su anhelo llevar a un club a este tipo de instancias. "Para mí esto era un reto ser campeón en segunda división, he trabajado incansablemente, me he preparado como debe de ser y ya se logró. No tengo palabras para agradecerle a Dios y a las personas que me quieren. Primero a mi señora, mis padres hasta Tocoa, mis tres hijas y toda mi familia".

El timonel hondureño estuvo en su momento al frente del equipo Villanueva, donde no pudo alcanzar el objetivo final, pero en el instante de la celebración no pudo pasar por alto los recuerdos.

"A la gente de Villanueva, ya que no pude lograr un campeonato y creo que se lo merecían, mi alcalde Walter Perdomo que es como un padre. Gracias a Dios y al alcalde es que yo estoy aquí, ya que si él no me daba permiso, yo no venía al Victoria".

Y añadió: "Hoy hemos dado un peldaño más, hoy si podemos decir que soñamos con nuestro ascenso. Vamos a enfrentar un gran rival como es Pinares, pero vamos a confiar en Dios y el nos va ayudar a lograr el objetivo. Es una misión y se deben cumplir".

Carlos Padilla y el Victoria están a un paso de tocar la gloria, pero para ellos deben vencer en una serie de dos partidos al Atlético Pinares de Ocotepeque.